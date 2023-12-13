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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Гродно

Повязка / бандаж, тёплая / теплый

13 р.

Повязка / бандаж, тёплая / теплый

Гродно

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Повязка/бандаж, размер 3

15 р.

Повязка/бандаж, размер 3

Гродно

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Бандаж 0601 размер2

12 р.

Бандаж 0601 размер2

Гродно

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Пояс для спины

15 р.

Пояс для спины

Гродно

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Бандаж/суппорт голеностопа

Договорная

Бандаж/суппорт голеностопа

Гродно

Корсажный жилет

110 р.

Корсажный жилет

Гродно

Бандаж ORLETT

35 р.

Бандаж ORLETT

Гродно

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Бандаж ортопедический Orlett MS-96 для беременных

80 р.

Бандаж ортопедический Orlett MS-96 для беременных

Гродно

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Бандаж для беременных

20 р.

Бандаж для беременных

Гродно

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Бандаж тазобедренный

240 р.

Бандаж тазобедренный

Гродно

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Бандаж или подушка Фрейки

35 р.

Бандаж или подушка Фрейки

Гродно

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Бандаж

10 р.

Бандаж

Гродно

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Бандаж на запястье STAR р. XL

15 р.

Бандаж на запястье STAR р. XL

Гродно

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Корректор осанки

50 р.

Корректор осанки

Гродно

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Умный корректор осанки с вибрацией

10 р.

Умный корректор осанки с вибрацией

Гродно

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Корсет размер М+

25 р.

Корсет размер М+

Гродно

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Корректор осанки

130 р.

Корректор осанки

Гродно

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Бандаж

11 р.

Бандаж

Гродно

Бандаж плечевой

30 р.

Бандаж плечевой

Гродно

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Бандаж послеоперационный

30 р.

Бандаж послеоперационный

Гродно

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Бандаж для руки поддерживающий

10 р.

Бандаж для руки поддерживающий

Гродно

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Медицинские товары

40 р.

Медицинские товары

Гродно

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Пояс после операционный, послеродовый 2 размер

25 р.

Пояс после операционный, послеродовый 2 размер

Гродно

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Бандаж, Пояс теплый для поддержания спины

10 р.

Бандаж, Пояс теплый для поддержания спины

Гродно

Бандаж женский по линии груди

60 р.

Бандаж женский по линии груди

Гродно

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Бандаж эластичный для беременных

12 р.

Бандаж эластичный для беременных

Гродно

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Бандад

5 р.

Бандад

Гродно

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Бандаж послеродовой, послеоперационный

25 р.

Бандаж послеродовой, послеоперационный

Гродно

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Шина для тазобедренных суставов

30 р.

Шина для тазобедренных суставов

Гродно

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Корсет

30 р.

Корсет

Гродно

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Бандаж послеоперационный

2 р.

Бандаж послеоперационный

Гродно

Бандаж послеродовой ФЭСТ

25 р.

Бандаж послеродовой ФЭСТ

Гродно

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Бандаж

10 р.

Бандаж

Гродно

Бандаж фиксирующий коленный усиленный (тутор)

75 р.

Бандаж фиксирующий коленный усиленный (тутор)

Гродно

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Гемостатический бинт Z-FOLD CELOX RAPID GAUZE

150 р.

Гемостатический бинт Z-FOLD CELOX RAPID GAUZE

Гродно

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Бандаж фиксирующий компрессионный

40 р.

Бандаж фиксирующий компрессионный

Гродно

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Бандаж

15 р.

Бандаж

Гродно

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Бандаж на плечевой сустав,косыночный

40 р.

Бандаж на плечевой сустав,косыночный

Гродно

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Бандаж,суппорт локтя

15 р.

Бандаж,суппорт локтя

Гродно

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Бандаж ольшанка

9 р.

Бандаж ольшанка

Гродно

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Бандаж фиксирующий на запястье с шиной

10 р.

Бандаж фиксирующий на запястье с шиной

Гродно

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Пояс эластичный, медицинский

29 р.

Пояс эластичный, медицинский

Гродно

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Бандаж эластичный

15 р.

Бандаж эластичный

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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