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Прочие образовательные услуги в Гродненской области

Курсовые, дипломные, магистерские работы, отчеты

Договорная

Курсовые, дипломные, магистерские работы, отчеты

Гродно

Контрольные, рефераты, курсовые, дипломные: помощь

Договорная

Контрольные, рефераты, курсовые, дипломные: помощь

Гродно

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10 р.

Срочная помощь студентам: отчёты, диплом

Гродно

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Договорная

Презентации/ рефераты

Гродно

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Репетитор.Скорочтение. Подготовка к школе.

24 р.

Репетитор.Скорочтение. Подготовка к школе.

Гродненская, Слоним

Курсовые, контрольные, дипломы, отчеты

20 р.

Курсовые, контрольные, дипломы, отчеты

Гродно

Контрольные работы по высшей математике, физике

Договорная

Контрольные работы по высшей математике, физике

Гродно

Домашние задание

Договорная

Домашние задание

Гродненская, Лида

Фармакология: курсовые, дипломные работы

Договорная

Фармакология: курсовые, дипломные работы

Гродно

Школа английского языка в Гродно

15 р.

Школа английского языка в Гродно

Гродно

Напишу/Перепишу конспект

Договорная

Напишу/Перепишу конспект

Гродно

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Помощь студентам

30 р.

Помощь студентам

Гродно

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Консультации по курсовым, дипломным работам, отчёт

Договорная

Консультации по курсовым, дипломным работам, отчёт

Гродно

Написание сочинений, сообщений, презентаций и т.д.

Договорная

Написание сочинений, сообщений, презентаций и т.д.

Гродно

Контрольные работы / переводы по французскому язык

Договорная

Контрольные работы / переводы по французскому язык

Гродненская, Лида

Договорная

Домашняя работа (школа)

Гродно

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Рефераты, презентации

20 р.

Рефераты, презентации

Гродно

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Помощь студентам пед. и юр. специальностей

Договорная

Помощь студентам пед. и юр. специальностей

Гродно

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написание сочинений

Договорная

написание сочинений

Гродно

Помощь студентам. Точные дисциплины.

Договорная

Помощь студентам. Точные дисциплины.

Гродно

Создание презентаций PowerPoint

Договорная

Создание презентаций PowerPoint

Гродно

Развивающие занятия с детьми

10 р.

Развивающие занятия с детьми

Гродненская, Слоним

Договорная

Сделаю чертеж/напишу сочинение

Гродно

10 р.

Домашнее задание по английскому

Гродно

Дипломный проект ПГС

Договорная

Дипломный проект ПГС

Гродно

Все виды работ: экономика, право, психология и др.

20 р.

Все виды работ: экономика, право, психология и др.

Гродно

Коучинг

Договорная

Коучинг

Гродно

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Конспектирование учебников/перепишу конспект

Договорная

Конспектирование учебников/перепишу конспект

Гродненская, Лида

Напишу конспект от руки / помомгу с учёбой

Договорная

Напишу конспект от руки / помомгу с учёбой

Гродно

20 р.

Коррекционные занятия с детьми в Гродно

Гродно

Услуги по черчению школьникам на ватмане, карандаш

10 р.

Услуги по черчению школьникам на ватмане, карандаш

Гродно

Договорная

Контрольные по математике, высшей математике

Гродно

Рисунки для детей

10 р.

Рисунки для детей

Гродно

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Курсовая работа

Договорная

Курсовая работа

Гродно

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Услуги из других регионов

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

10 р.

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Напишу Реферат на любую тему

20 р.

Напишу Реферат на любую тему

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Решение задач по всем дисциплинам

10 р.

Решение задач по всем дисциплинам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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Обучение танцам услуги

10 р.

Обучение танцам услуги

Гомель

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Напишу отчёт по практике

10 р.

Напишу отчёт по практике

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ДКР (Домашняя контрольная работа) любой предмет

10 р.

ДКР (Домашняя контрольная работа) любой предмет

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

10 р.

Анализ текста,поиск ошибок, рекомендации

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Помощь ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ

10 р.

Помощь ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ

Минск, Центральный

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