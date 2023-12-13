Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Гродненской области
Договорная
Стиральные машины 2шт.бу.Индезит и Атлант.
Гродненская, Волковыск
30 р.
30 руб.
Гродно
10 р.
Спиртометр
Гродно
38.90 р.
Звонок дверной, 87г, СССР
Гродненская, Лида
10 р.
Сердцевины для замков.
Гродно
3 р.
Градусник
Гродненская, Новогрудок
10 р.
Алюминиевый чемоданчик
Гродно
30 р.
Рулон фольги
Гродно
2 р.
Новый мешочек для стирки
Гродно
50 р.
Шпагат
Гродно
15 р.
Цветочница 2 шт бу в хор сост разм 72-23-21 см
Гродно
18 р.
Припой ПОС Су 40-05 d8мм
Гродно
2 р.
Стекло 2 шт размер 31-49 см бу в хор сост
Гродно
130 р.
ТЕФАЛЬ. ПРОИЗВОДСТВО ФРАНЦИЯ. НОВАЯ.
Гродно
200 р.
Товары для дома
Гродненская, Слоним
4 р.
Термометр уличный на гвоздике и липучке
Гродно
20 р.
Дверной звонок беспроводной
Гродно
Договорная
Весы
Гродно
Договорная
Звонок
Гродно
10 р.
Термометр.
Гродно
8 р.
Канистры пластиковые 10-20-30л
Гродненская, Волковыск
25 р.
Набор для мыла,керамика
Гродно
Бесплатно
Переходник от тип А к тип С
Гродно
30 р.
Этажерка
Гродненская, Островец
15 р.
Замок гаражный навесной закрытый АК7 ссср
Гродно
50 р.
Замок гаражный
Гродненская, Щучин
20 р.
Гранулы ополаскиватель
Гродненская, Волковыск
Договорная
Шпагат
Гродно
14 р.
Сушилка для рук.
Гродно
4 р.
Мыльница
Гродно
2 р.
Глазок дверной
Гродно
30 р.
КИПЯТИЛЬНИК
Гродненская, Другие города
Договорная
Звонок дверной электрический
Гродно
250 р.
металлоискатель
Гродненская, Другие города
2 р.
Подвесная секция
Гродно
5 р.
Заглушка 15 х 15 для трубы, профиля (за 10 шт.)
Гродно
20 р.
Остаток досок.
Гродно
10 р.
Звонок на беспроводной, уличный IP44
Гродненская, Сморгонь
24.80 р.
Замок, навесной, новый
Гродненская, Лида
15 р.
Продам паяльную лампу
Гродно
50 р.
Дистиллятор
Гродно
29 р.
Гель для стирки 3л
Гродненская, Слоним
29 р.
Гель для стирки 3л
Гродненская, Слоним
Товары с доставкой от магазинов
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
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3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
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12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный