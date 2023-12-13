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Прочее в Гродненской области

Стиральные машины 2шт.бу.Индезит и Атлант.

Договорная

Стиральные машины 2шт.бу.Индезит и Атлант.

Гродненская, Волковыск

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30 руб.

30 р.

30 руб.

Гродно

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Спиртометр

10 р.

Спиртометр

Гродно

Звонок дверной, 87г, СССР

38.90 р.

Звонок дверной, 87г, СССР

Гродненская, Лида

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Сердцевины для замков.

10 р.

Сердцевины для замков.

Гродно

Градусник

3 р.

Градусник

Гродненская, Новогрудок

Алюминиевый чемоданчик

10 р.

Алюминиевый чемоданчик

Гродно

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Рулон фольги

30 р.

Рулон фольги

Гродно

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Новый мешочек для стирки

2 р.

Новый мешочек для стирки

Гродно

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Шпагат

50 р.

Шпагат

Гродно

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Цветочница 2 шт бу в хор сост разм 72-23-21 см

15 р.

Цветочница 2 шт бу в хор сост разм 72-23-21 см

Гродно

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Припой ПОС Су 40-05 d8мм

18 р.

Припой ПОС Су 40-05 d8мм

Гродно

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Стекло 2 шт размер 31-49 см бу в хор сост

2 р.

Стекло 2 шт размер 31-49 см бу в хор сост

Гродно

ТЕФАЛЬ. ПРОИЗВОДСТВО ФРАНЦИЯ. НОВАЯ.

130 р.

ТЕФАЛЬ. ПРОИЗВОДСТВО ФРАНЦИЯ. НОВАЯ.

Гродно

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Товары для дома

200 р.

Товары для дома

Гродненская, Слоним

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Термометр уличный на гвоздике и липучке

4 р.

Термометр уличный на гвоздике и липучке

Гродно

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Дверной звонок беспроводной

20 р.

Дверной звонок беспроводной

Гродно

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Весы

Договорная

Весы

Гродно

Звонок

Договорная

Звонок

Гродно

Термометр.

10 р.

Термометр.

Гродно

Канистры пластиковые 10-20-30л

8 р.

Канистры пластиковые 10-20-30л

Гродненская, Волковыск

Набор для мыла,керамика

25 р.

Набор для мыла,керамика

Гродно

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Переходник от тип А к тип С

Бесплатно

Переходник от тип А к тип С

Гродно

Этажерка

30 р.

Этажерка

Гродненская, Островец

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Замок гаражный навесной закрытый АК7 ссср

15 р.

Замок гаражный навесной закрытый АК7 ссср

Гродно

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Замок гаражный

50 р.

Замок гаражный

Гродненская, Щучин

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Гранулы ополаскиватель

20 р.

Гранулы ополаскиватель

Гродненская, Волковыск

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Шпагат

Договорная

Шпагат

Гродно

Сушилка для рук.

14 р.

Сушилка для рук.

Гродно

Мыльница

4 р.

Мыльница

Гродно

Глазок дверной

2 р.

Глазок дверной

Гродно

КИПЯТИЛЬНИК

30 р.

КИПЯТИЛЬНИК

Гродненская, Другие города

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Звонок дверной электрический

Договорная

Звонок дверной электрический

Гродно

металлоискатель

250 р.

металлоискатель

Гродненская, Другие города

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Подвесная секция

2 р.

Подвесная секция

Гродно

Заглушка 15 х 15 для трубы, профиля (за 10 шт.)

5 р.

Заглушка 15 х 15 для трубы, профиля (за 10 шт.)

Гродно

Остаток досок.

20 р.

Остаток досок.

Гродно

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Звонок на беспроводной, уличный IP44

10 р.

Звонок на беспроводной, уличный IP44

Гродненская, Сморгонь

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Замок, навесной, новый

24.80 р.

Замок, навесной, новый

Гродненская, Лида

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Продам паяльную лампу

15 р.

Продам паяльную лампу

Гродно

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Дистиллятор

50 р.

Дистиллятор

Гродно

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Гель для стирки 3л

29 р.

Гель для стирки 3л

Гродненская, Слоним

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Гель для стирки 3л

29 р.

Гель для стирки 3л

Гродненская, Слоним

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Товары с доставкой от магазинов

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Онлайн-заказ

25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Онлайн-заказ

12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Онлайн-заказ

28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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