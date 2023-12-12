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Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Гродненской области

Кошык

20 р.

Кошык

Гродненская, Зельва

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Олень, санки, тележка, мельница, колодец, декор

Договорная

Олень, санки, тележка, мельница, колодец, декор

Гродненская, Другие города

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Лопата снеговая

14 р.

Лопата снеговая

Гродно

Дрова, доски

Бесплатно

Дрова, доски

Гродненская, Лида

Фигура Оленя в сад из лозы

Договорная

Фигура Оленя в сад из лозы

Гродненская, Другие города

Бороны орлиные к лошади

180 р.

Бороны орлиные к лошади

Гродненская, Березовка

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Снегоуборщик бензиновый MAXPILER MST-4050B

2 261 р.

Снегоуборщик бензиновый MAXPILER MST-4050B

Гродненская, Дятлово

Снеговые лопаты

30 р.

Снеговые лопаты

Гродно

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Каток садовый

135 р.

Каток садовый

Гродно

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Лопата, для снега

25 р.

Лопата, для снега

Гродно

Доставка по Беларуси
Плуг

50 р.

Плуг

Гродно

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Лопата снеговая

22 р.

Лопата снеговая

Гродненская, Ошмяны

Скребок,отвал, лопата

49 р.

Скребок,отвал, лопата

Гродненская, Сморгонь

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Для уборки снега

Договорная

Для уборки снега

Гродненская, Ошмяны

Топор Fiskars x17. Новый . Без торга

200 р.

Топор Fiskars x17. Новый . Без торга

Гродно

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Плуг

Договорная

Плуг

Гродненская, Дятлово

Борона конная

Договорная

Борона конная

Гродненская, Слоним

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Сечкарня

100 р.

Сечкарня

Гродненская, Другие города

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Декоративные санки, декор дома, декор сада

Договорная

Декоративные санки, декор дома, декор сада

Гродненская, Другие города

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Весы Москва СССР

Договорная

Весы Москва СССР

Гродно

Лопаты от 20 р

20 р.

Лопаты от 20 р

Гродно

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Ведро

7 р.

Ведро

Гродно

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Косилка роторная механическая

200 р.

Косилка роторная механическая

Гродненская, Сморгонь

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Ручная пила , ножовка

Договорная

Ручная пила , ножовка

Гродно

ph-метр

300 р.

ph-метр

Гродненская, Другие города

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Плуг конный

80 р.

Плуг конный

Гродно

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Стаканчики

350 р.

Стаканчики

Гродненская, Ивье

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Шнек, спираль, транспортер

4 р.

Шнек, спираль, транспортер

Гродно

Берёзка

120 р.

Берёзка

Гродненская, Лида

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Сечкарня

Договорная

Сечкарня

Гродненская, Сморгонь

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Ящик алюминиевый

25 р.

Ящик алюминиевый

Гродно

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Перчатки кожа

14 р.

Перчатки кожа

Гродно

фляги канистры

Договорная

фляги канистры

Гродненская, Лида

Плуг для вспашки

50 р.

Плуг для вспашки

Гродно

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Сошка для для распашки и окучивания.

40 р.

Сошка для для распашки и окучивания.

Гродно

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Сетка

60 р.

Сетка

Гродно

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Сани садовые

300 р.

Сани садовые

Гродно

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Рукавицы х/б, перчатки

1.50 р.

Рукавицы х/б, перчатки

Гродно

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Черенки, большой выбор

Договорная

Черенки, большой выбор

Гродно

Бур для льда или земли

50 р.

Бур для льда или земли

Гродно

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Корзина плетеная

20 р.

Корзина плетеная

Гродненская, Лида

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Сапоги резиновые 45 размер

15 р.

Сапоги резиновые 45 размер

Гродно

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Кошик плетеный

20 р.

Кошик плетеный

Гродненская, Островец

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Товары с доставкой от магазинов

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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