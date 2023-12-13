logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Гродненской области

Сетки москитные

30 р.

Сетки москитные

Гродно

Доставка
Рассрочка
Плашка подвесная для опечатывания дверей

2.50 р.

Плашка подвесная для опечатывания дверей

Гродненская, Лида

Бумага для оклейки окон вес 2 кг. Высылаю почтами

39 р.

Бумага для оклейки окон вес 2 кг. Высылаю почтами

Гродненская, Сморгонь

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Вороново

Стекло узорчатое

5 р.

Стекло узорчатое

Гродненская, Волковыск

Стекло оконное

1 р.

Стекло оконное

Гродненская, Волковыск

ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОТКОС

250 р.

ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОТКОС

Гродно

Утеплитель оконный

1 р.

Утеплитель оконный

Гродно

6 р.

Отливы

Гродно

Стекло (даром)

Договорная

Стекло (даром)

Гродно

Стеклопакет двухкамерный (3 стекла)

55 р.

Стеклопакет двухкамерный (3 стекла)

Гродно

badge-icon
Ручки стальные разные

3 р.

Ручки стальные разные

Гродненская, Лида

15 р.

Стеклопакеты

Гродно

Двери замки сердцевины стекла обналичка

Договорная

Двери замки сердцевины стекла обналичка

Гродненская, Слоним

Стекло оконное 115/57см. 4 мл.

20 р.

Стекло оконное 115/57см. 4 мл.

Гродненская, Лида

badge-icon
Двери

20 р.

Двери

Гродненская, Лида

badge-icon
Дверь

50 р.

Дверь

Гродно

badge-icon
Оконный блок

300 р.

Оконный блок

Гродно

Двери деревянные без коробки 800*1980

10 р.

Двери деревянные без коробки 800*1980

Гродно

Двери балконные

99 р.

Двери балконные

Гродно

Burg Wachter

1 000 р.

Burg Wachter

Гродно

badge-icon
ОКНА без рам либо СТЕКЛО б/у

7 р.

ОКНА без рам либо СТЕКЛО б/у

Гродно

Двери

150 р.

Двери

Гродно

Напольный люк погребок мини 60 ×60

100 р.

Напольный люк погребок мини 60 ×60

Гродно

Балконная рама

650 р.

Балконная рама

Гродненская, Островец

Роллеты на дверь балконную и окно

30 р.

Роллеты на дверь балконную и окно

Гродненская, Щучин

Линолеум

Договорная

Линолеум

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Цилиндровый механизм 80 мм

12 р.

Цилиндровый механизм 80 мм

Гродно

Дверная коробка для бани

100 р.

Дверная коробка для бани

Гродно

badge-icon
Полотно двери

70 р.

Полотно двери

Гродненская, Ошмяны

badge-icon
Ручка оконная Луна Нора 35мм

4.50 р.

Ручка оконная Луна Нора 35мм

Гродно

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Кореличи

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Зельва

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Скидель

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Берестовица

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Островец

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Свислочь

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Новогрудок

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Мосты

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Ивье

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Березовка

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Дятлово

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гродненская, Щучин

Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки