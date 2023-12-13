Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Гродненской области
1 р.
Опилка
Гродненская, Лида
500 р.
Колодец деревянный
Гродненская, Лида
Договорная
Чернозем, Земля , плодородный грунт в Гродно до 20
Гродно
5 р.
Опилка ольховая
Гродно
Договорная
Соединения из железа под трубки для парника.
Гродно
40 р.
Горшки для цветов
Гродненская, Волковыск
10 р.
Масло для цепей и шин ECO 1л.
Гродно
8 375 р.
Отличная техника для устройства газона
Гродно
60 р.
Козырёк
Гродненская, Слоним
0.50 р.
Овощная сетка белая
Гродненская, Лида
20 р.
Кошык
Гродно
250 р.
Торф на паллетах
Гродно
70 р.
Мягкие подушки для садовой мебели
Гродно
2 р.
Шары для улице, терассы
Гродненская, Слоним
10 р.
Мышеловка
Гродно
5 р.
Продам Ясень по окружности 3 метра.
Гродно
15 р.
Кормушка для птичек
Гродно
0.35 р.
мешок полипропиленовый 25кг
Гродно
1 р.
ящик для овощей
Гродно
20 р.
Шторы 2 шт размер 280 см длина 140 см ш.Для дачи
Гродненская, Щучин
30 р.
кошыки из лозы
Гродненская, Островец
3 р.
Кротоловка
Гродно
89 р.
Бак для душа 55л с подогревом
Гродно
3 р.
Кремень
Гродно
1 759 р.
Снегоуборщик Brait BR-7056W
Гродно
Бесплатно
Опилки липовые сухие чистые
Гродно
Договорная
куфар кошик итд
Гродненская, Лида
0.15 р.
Трубка с сеткой для ручного опрыскивателя
Гродненская, Лида
5 р.
Съемник металлический для снятия фруктов
Гродненская, Лида
135 р.
Инкубатор ''Идеальная наседка'' б/у 63 яйца
Гродненская, Лида
0.15 р.
Сетка овощная
Гродно
350 р.
Домик для колодца
Гродненская, Свислочь
Договорная
Активатор воды ПТВ-1
Гродненская, Островец
0.15 р.
Гвоздь пластиковый для спанбонда, агроткани, геотекстиля, сетки
Гродно
0.35 р.
Шпильки для крепления спанбонда, агроткани
Гродно
0.13 р.
Мешки сетчатые, сетки
Гродно
1.50 р.
Мешок полипропиленовый пищевой
Гродно
2.70 р.
Сетка фасадная, сетка притеняющая
Гродно
2 р.
Агроткань, агротекстиль
Гродно
2.20 р.
Спанбонд чёрный, геотекстиль, агроволокно
Гродно
13 р.
Лента бордюрная
Гродно
1.50 р.
Мешки полиэтиленовые, мешки для сока, мешки для засолки
Гродно
Договорная
Колодец декоративный
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный