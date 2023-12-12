Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Гродненской области
36 р.
Электрический штопор SATOSHI
Гродненская, Сморгонь
100 р.
Весы детские электронные
Гродненская, Лида
150 р.
Электрический гриль
Гродно
7 р.
Насадки-ножи для комбайна-миксера
Гродненская, Лида
30 р.
Кронштейн для микроволновки
Гродно
50 р.
Машина для попкорна
Гродно
30 р.
Омлетница вертикальная электрическая
Гродно
350 р.
Охладитель молока Jura cool control 1l
Гродненская, Волковыск
30 р.
Мясорубка + соковыжемалка
Гродненская, Скидель
35 р.
Электрошашлычница из нержавейки
Гродно
10 р.
Тен для самовара
Гродно
120 р.
Шоколадный фонтан
Гродно
90 р.
Мусорка REJS
Гродно
55 р.
Самовар
Гродно
23 р.
Кофе
Гродненская, Волковыск
750 р.
Премиальная система очистки воды
Гродно
80 р.
Печка для кексов
Гродненская, Щучин
20 р.
Тостер кухня
Гродно
130 р.
Ростер , почта
Гродно
240 р.
Мини-электропечь
Гродненская, Лида
55 р.
Продам электропот ,имеется гарантия.
Гродно
450 р.
Кухня
Гродненская, Мосты
1 050 р.
Точилка для ножей ChefsChoice 1520
Гродненская, Лида
100 р.
самовар тульский из нержавейки электрический
Гродно
30 р.
Кухонная техника
Гродно
25 р.
Скороварка
Гродно
1 500 р.
Zepter система очистки воды
Гродненская, Сморгонь
95 р.
Тостер печь
Гродненская, Слоним
20 р.
Часы
Гродно
50 р.
Орешница
Гродно
50 р.
Электропечь чудо
Гродненская, Ивье
100 р.
Электрическая печка для тортов, запеканок, мяса
Гродно
Договорная
Реле к компрессору, б.у.
Гродно
1 700 р.
Соко охладитель
Гродно
50 р.
Фильтры лля очистки воды
Гродненская, Мосты
90 р.
Мультипекарь
Гродно
20 р.
Весы кухонные
Гродно
25 р.
Мельница электрическая для специй и соли
Гродненская, Лида
150 р.
огнетушитель (автомат) РВ
Гродно
40 р.
Электрошашлычница
Гродно
Договорная
Электро шашлычница СССР
Гродненская, Островец
31.76 р.
Мороженица Vesta VA 5393 (Арт. 14/2301324)
Гродненская, Лида
66.35 р.
Ваккуматор КТ-1503-2 (Арт. 4/231248)
Гродненская, Лида
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.88 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный