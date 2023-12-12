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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Гродненской области

Электрический штопор SATOSHI

36 р.

Электрический штопор SATOSHI

Гродненская, Сморгонь

Весы детские электронные

100 р.

Весы детские электронные

Гродненская, Лида

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Электрический гриль

150 р.

Электрический гриль

Гродно

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Насадки-ножи для комбайна-миксера

7 р.

Насадки-ножи для комбайна-миксера

Гродненская, Лида

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Кронштейн для микроволновки

30 р.

Кронштейн для микроволновки

Гродно

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Машина для попкорна

50 р.

Машина для попкорна

Гродно

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Омлетница вертикальная электрическая

30 р.

Омлетница вертикальная электрическая

Гродно

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Охладитель молока Jura cool control 1l

350 р.

Охладитель молока Jura cool control 1l

Гродненская, Волковыск

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Мясорубка + соковыжемалка

30 р.

Мясорубка + соковыжемалка

Гродненская, Скидель

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Электрошашлычница из нержавейки

35 р.

Электрошашлычница из нержавейки

Гродно

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Тен для самовара

10 р.

Тен для самовара

Гродно

Шоколадный фонтан

120 р.

Шоколадный фонтан

Гродно

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Мусорка REJS

90 р.

Мусорка REJS

Гродно

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Самовар

55 р.

Самовар

Гродно

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Кофе

23 р.

Кофе

Гродненская, Волковыск

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Премиальная система очистки воды

750 р.

Премиальная система очистки воды

Гродно

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Печка для кексов

80 р.

Печка для кексов

Гродненская, Щучин

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Тостер кухня

20 р.

Тостер кухня

Гродно

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Ростер , почта

130 р.

Ростер , почта

Гродно

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Мини-электропечь

240 р.

Мини-электропечь

Гродненская, Лида

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Продам электропот ,имеется гарантия.

55 р.

Продам электропот ,имеется гарантия.

Гродно

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Кухня

450 р.

Кухня

Гродненская, Мосты

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Точилка для ножей ChefsChoice 1520

1 050 р.

Точилка для ножей ChefsChoice 1520

Гродненская, Лида

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самовар тульский из нержавейки электрический

100 р.

самовар тульский из нержавейки электрический

Гродно

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Кухонная техника

30 р.

Кухонная техника

Гродно

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Скороварка

25 р.

Скороварка

Гродно

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Zepter система очистки воды

1 500 р.

Zepter система очистки воды

Гродненская, Сморгонь

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Тостер печь

95 р.

Тостер печь

Гродненская, Слоним

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Часы

20 р.

Часы

Гродно

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Орешница

50 р.

Орешница

Гродно

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Электропечь чудо

50 р.

Электропечь чудо

Гродненская, Ивье

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Электрическая печка для тортов, запеканок, мяса

100 р.

Электрическая печка для тортов, запеканок, мяса

Гродно

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Реле к компрессору, б.у.

Договорная

Реле к компрессору, б.у.

Гродно

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Соко охладитель

1 700 р.

Соко охладитель

Гродно

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Фильтры лля очистки воды

50 р.

Фильтры лля очистки воды

Гродненская, Мосты

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Мультипекарь

90 р.

Мультипекарь

Гродно

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Весы кухонные

20 р.

Весы кухонные

Гродно

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Мельница электрическая для специй и соли

25 р.

Мельница электрическая для специй и соли

Гродненская, Лида

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150 р.

огнетушитель (автомат) РВ

Гродно

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Электрошашлычница

40 р.

Электрошашлычница

Гродно

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Электро шашлычница СССР

Договорная

Электро шашлычница СССР

Гродненская, Островец

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Мороженица Vesta VA 5393 (Арт. 14/2301324)

31.76 р.

Мороженица Vesta VA 5393 (Арт. 14/2301324)

Гродненская, Лида

Ваккуматор КТ-1503-2 (Арт. 4/231248)

66.35 р.

Ваккуматор КТ-1503-2 (Арт. 4/231248)

Гродненская, Лида

Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Онлайн-заказ

312 р.

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.88 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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