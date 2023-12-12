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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Гродненской области

Грелка электрическая

40 р.

Грелка электрическая

Гродно

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Дивиди витязь

5 р.

Дивиди витязь

Гродненская, Лида

Увлажнитель для лица

5 р.

Увлажнитель для лица

Гродненская, Ошмяны

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Лазер диодный для удаления волос

19 000 р.

Лазер диодный для удаления волос

Гродно

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Дарсонваль 85 рублей

85 р.

Дарсонваль 85 рублей

Гродно

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Массажёр

50 р.

Массажёр

Гродно

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Тату машинка

70 р.

Тату машинка

Гродненская, Волковыск

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Воротник для шеи ортопедический надувной

15 р.

Воротник для шеи ортопедический надувной

Гродненская, Лида

Импульсный массажер Дарсонваль от Gezatone.

100 р.

Импульсный массажер Дарсонваль от Gezatone.

Гродно

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Набор для завивки волос, электробигуди, СССР.

Договорная

Набор для завивки волос, электробигуди, СССР.

Гродно

Слуховой аппарат Resound VE 388

450 р.

Слуховой аппарат Resound VE 388

Гродно

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Массажёр для подбородка

7 р.

Массажёр для подбородка

Гродно

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Концентратор кислородный

1 100 р.

Концентратор кислородный

Гродненская, Ивье

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Щипцы для наращивания

45 р.

Щипцы для наращивания

Гродно

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Карда

48 р.

Карда

Гродненская, Березовка

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Щетка для сухого массажа

7 р.

Щетка для сухого массажа

Гродно

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Термостельки

47 р.

Термостельки

Гродно

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продам новый Торг возможен телефон 80298236985

25 р.

продам новый Торг возможен телефон 80298236985

Гродненская, Сморгонь

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Весы напольные

20 р.

Весы напольные

Гродно

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Хулахуп

20 р.

Хулахуп

Гродно

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Aura Allure для моментального загара новый

1 190 р.

Aura Allure для моментального загара новый

Гродно

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Ножницы парикмахерские

65 р.

Ножницы парикмахерские

Гродно

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Коробки подарочные 2 шт - цена за 1

2 р.

Коробки подарочные 2 шт - цена за 1

Гродно

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Электроприбор ''Silkn''

5 р.

Электроприбор ''Silkn''

Гродненская, Новогрудок

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Электростимулятор нервно-мышечной системы «Феникс»

500 р.

Электростимулятор нервно-мышечной системы «Феникс»

Гродненская, Ошмяны

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Прибор по уходу за кожей и ногтями

10 р.

Прибор по уходу за кожей и ногтями

Гродно

Бигуди электрические Remington KF40E

65 р.

Бигуди электрические Remington KF40E

Гродно

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Товары для волос

40 р.

Товары для волос

Гродно

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Шипцы-гафре

30 р.

Шипцы-гафре

Гродненская, Слоним

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Щипцы для наращивания волос

35 р.

Щипцы для наращивания волос

Гродно

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Шагомер omron hj-320-e

55 р.

Шагомер omron hj-320-e

Гродненская, Волковыск

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Массажер вакуумный

30 р.

Массажер вакуумный

Гродно

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Термошапка для волос

30 р.

Термошапка для волос

Гродненская, Сморгонь

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Ультразвуковой скалер

100 р.

Ультразвуковой скалер

Гродно

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Тату машинка и комплектующие к ней

90 р.

Тату машинка и комплектующие к ней

Гродненская, Лида

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Электроприбор, массажер, машинка для стрижки, уход

70 р.

Электроприбор, массажер, машинка для стрижки, уход

Гродненская, Лида

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Проводная Тату машинка Luren роторная набор старт

150 р.

Проводная Тату машинка Luren роторная набор старт

Гродно

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Хулахуп хула-хуп

20 р.

Хулахуп хула-хуп

Гродненская, Слоним

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Парикмахерские ножницы

45 р.

Парикмахерские ножницы

Гродно

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Массажная кровать Нуга Бест

4 500 р.

Массажная кровать Нуга Бест

Гродно

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Электрогрелка

35 р.

Электрогрелка

Гродно

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ножницы парихмахерская

90 р.

ножницы парихмахерская

Гродно

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Напольные весы

15 р.

Напольные весы

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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