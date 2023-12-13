Товары от Куфар Маркета
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Прочая сантехника в Гродненской области
410 р.
Гидроаккумулятор 100 литров Belamos
Гродно
325 р.
Бочка алюминий 1200л.
Гродненская, Островец
Договорная
Фум лента
Гродно
150 р.
Колонка газовая
Гродненская, Слоним
Договорная
Автоматика газовая и счеток электрический
Гродненская, Слоним
Договорная
Магнетвентил (клапан электромагнитный)
Гродно
20 р.
Держатель для полотенец
Гродненская, Лида
50 р.
Клюпа для нарезки резьбы
Гродно
9 р.
Оправа защитная под термометр
Гродно
15 р.
Клапан предохранительный 15, 20, 25,32
Гродненская, Дятлово
260 р.
Трёхходовой термический клапан
Гродно
60 р.
Шаровой кран Itap Ideal 1'' DN25 с американкой
Гродно
400 р.
Газовая колонка
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Гофра
Гродненская, Лида
15 р.
Газовая колонка Нева 4511
Гродненская, Волковыск
20 р.
Смывной бочок без крышки
Гродно
20 р.
Термопреобразователи сопротивления ТСПА-К Pt100
Гродно
20 р.
Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н Pt500
Гродно
25 р.
Датчик давления DDR типа DW
Гродно
10 р.
подводка 80см
Гродно
450 р.
Шторка для ванны
Гродненская, Кореличи
200 р.
Буржуйка нержавейка
Гродно
15 р.
Краны шаровые Bugatti с американками
Гродненская, Слоним
20 р.
Воздухоотводчик
Гродненская, Слоним
100 р.
Американки
Гродненская, Слоним
250 р.
Буржуйка
Гродненская, Волковыск
Договорная
Сантехнические изделия
Гродненская, Лида
30 р.
Соединитель латунь
Гродно
89 р.
Кнопка слива Am.Pm Pro S(пневматическая)
Гродненская, Волковыск
10 р.
Батарейки для колонки газовой
Гродненская, Другие города
55 р.
Расширительный бак
Гродно
120 р.
Стеклопластик для изоляции сантех.труб
Гродно
45 р.
Коаксиальный дымоход
Гродненская, Сморгонь
50 р.
Оголовок 90 и 125 внутренний для скважины
Гродно
3 р.
Сантехническая пакля
Гродненская, Ивье
5 р.
Утеплитель для труб
Гродненская, Слоним
3 р.
Поплавки для бачка
Гродненская, Слоним
220 р.
Головка термостатическая
Гродно
Договорная
Сантехника разная смотрите все фото
Гродненская, Слоним
5 р.
Крепление /держатель для душа
Гродненская, Волковыск
Договорная
слив для ванны чугунной
Гродно
40 р.
Термостат, терморегулятор, регулятор температуры
Гродно
35 р.
Трап для душа. Новый
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
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1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
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1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
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230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
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977.10 р.
Гидроаккумулятор Wester WAV 300
Могилевская, Бобруйск
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395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный
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267 р.
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ
Могилевская, Бобруйск