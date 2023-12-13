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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Гродненской области

Гидроаккумулятор 100 литров Belamos

410 р.

Гидроаккумулятор 100 литров Belamos

Гродно

Бочка алюминий 1200л.

325 р.

Бочка алюминий 1200л.

Гродненская, Островец

Фум лента

Договорная

Фум лента

Гродно

150 р.

Колонка газовая

Гродненская, Слоним

Автоматика газовая и счеток электрический

Договорная

Автоматика газовая и счеток электрический

Гродненская, Слоним

Магнетвентил (клапан электромагнитный)

Договорная

Магнетвентил (клапан электромагнитный)

Гродно

Держатель для полотенец

20 р.

Держатель для полотенец

Гродненская, Лида

Клюпа для нарезки резьбы

50 р.

Клюпа для нарезки резьбы

Гродно

Оправа защитная под термометр

9 р.

Оправа защитная под термометр

Гродно

Клапан предохранительный 15, 20, 25,32

15 р.

Клапан предохранительный 15, 20, 25,32

Гродненская, Дятлово

Трёхходовой термический клапан

260 р.

Трёхходовой термический клапан

Гродно

Шаровой кран Itap Ideal 1'' DN25 с американкой

60 р.

Шаровой кран Itap Ideal 1'' DN25 с американкой

Гродно

Газовая колонка

400 р.

Газовая колонка

Гродненская, Новогрудок

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Гофра

Договорная

Гофра

Гродненская, Лида

Газовая колонка Нева 4511

15 р.

Газовая колонка Нева 4511

Гродненская, Волковыск

Смывной бочок без крышки

20 р.

Смывной бочок без крышки

Гродно

Термопреобразователи сопротивления ТСПА-К Pt100

20 р.

Термопреобразователи сопротивления ТСПА-К Pt100

Гродно

Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н Pt500

20 р.

Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н Pt500

Гродно

Датчик давления DDR типа DW

25 р.

Датчик давления DDR типа DW

Гродно

подводка 80см

10 р.

подводка 80см

Гродно

Шторка для ванны

450 р.

Шторка для ванны

Гродненская, Кореличи

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Буржуйка нержавейка

200 р.

Буржуйка нержавейка

Гродно

Краны шаровые Bugatti с американками

15 р.

Краны шаровые Bugatti с американками

Гродненская, Слоним

Воздухоотводчик

20 р.

Воздухоотводчик

Гродненская, Слоним

Американки

100 р.

Американки

Гродненская, Слоним

Буржуйка

250 р.

Буржуйка

Гродненская, Волковыск

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Сантехнические изделия

Договорная

Сантехнические изделия

Гродненская, Лида

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Соединитель латунь

30 р.

Соединитель латунь

Гродно

Кнопка слива Am.Pm Pro S(пневматическая)

89 р.

Кнопка слива Am.Pm Pro S(пневматическая)

Гродненская, Волковыск

Батарейки для колонки газовой

10 р.

Батарейки для колонки газовой

Гродненская, Другие города

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Расширительный бак

55 р.

Расширительный бак

Гродно

Стеклопластик для изоляции сантех.труб

120 р.

Стеклопластик для изоляции сантех.труб

Гродно

Коаксиальный дымоход

45 р.

Коаксиальный дымоход

Гродненская, Сморгонь

Оголовок 90 и 125 внутренний для скважины

50 р.

Оголовок 90 и 125 внутренний для скважины

Гродно

Сантехническая пакля

3 р.

Сантехническая пакля

Гродненская, Ивье

Утеплитель для труб

5 р.

Утеплитель для труб

Гродненская, Слоним

Поплавки для бачка

3 р.

Поплавки для бачка

Гродненская, Слоним

Головка термостатическая

220 р.

Головка термостатическая

Гродно

Сантехника разная смотрите все фото

Договорная

Сантехника разная смотрите все фото

Гродненская, Слоним

Крепление /держатель для душа

5 р.

Крепление /держатель для душа

Гродненская, Волковыск

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слив для ванны чугунной

Договорная

слив для ванны чугунной

Гродно

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Термостат, терморегулятор, регулятор температуры

40 р.

Термостат, терморегулятор, регулятор температуры

Гродно

Трап для душа. Новый

35 р.

Трап для душа. Новый

Гродно

Товары с доставкой от магазинов

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ

Онлайн-заказ

267 р.

Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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