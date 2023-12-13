Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочее из садовой техники в Гродненской области
305 р.
Садовые ножницы MAKITA
Гродно
Договорная
Мойка высокого давления
Гродненская, Другие города
2 800 р.
Снегоуборщик бензиновый WEIMA WWS0724 A/E
Гродно
3 599 р.
Снегоочиститель бензиновый BR-1176ELWS-6
Гродно
2 250 р.
Дровокол бензиновый
Гродно
1 050 р.
Электрический дровокол Champion LSH5001H
Гродно
2 080 р.
Снегоуборщик Brait СБ-7861
Гродно
75 р.
Санки
Гродненская, Ивье
180 р.
Кусторез электрический Champion HTE410
Гродно
275 р.
Кусторез MEEC,бензиновый .
Гродненская, Скидель
90 р.
Насадка на бензопилу (Минипилорама ПРМ-1)
Гродно
1 170 р.
Дровокол электрический ELS7T-52, 2300 Вт, сила раскола 7т, макс. размеры полена D250 x 520 мм Denzel
Гродно
160 р.
Parkside psg85b2 станок для заточки цепей
Гродненская, Лида
100 р.
Кукурузолущилка электрическая
Гродно
65 р.
Воздуходувка
Гродно
721 р.
Снегоотбрасыватель электрический
Гродненская, Дятлово
1 300 р.
Воздуходувка. Ветродуйка.STIHL BR600.
Гродненская, Кореличи
175 р.
Опрыскиватель аккумуляторный CHAMPION, 5,5 бар
Гродно
150 р.
Опрыскиватель аккумуляторный Техпром ОПЭ 12
Гродно
100 р.
Шнек для мотобура Edon EAD-200/800
Гродно
Договорная
Аэратор Скарификатор в прокат - аренду в Гродно
Гродно
110 р.
Воздуходувка аккумуляторная, 20 В, 2,8 м.куб./мин, 0-18000 об/мин, solo
Гродно
1 000 р.
Скважинный глубинный насос
Гродненская, Островец
2 500 р.
Дровокол гидравлический
Гродно
10 р.
Газонный каток и сеялка в прокат - аренду.
Гродно
150 р.
Лущилка для кукурузы
Гродно
150 р.
Бочка,500л
Гродно
100 р.
Шланг дренажный
Гродненская, Дятлово
140 р.
Сабельная пила
Гродненская, Островец
99 р.
Воздуходувка, насадка на бензокосу/триммер, 26мм, 9 шлиц
Гродно
Договорная
Лебедка(электро)
Гродненская, Слоним
Договорная
Двигатель электро
Гродненская, Лида
180 р.
Воздуходувка-пылесос электрическая CHAMPION
Гродно
Договорная
Культиватор
Гродненская, Слоним
340 р.
Мойка высокого дааления Керхер К3
Гродно
160 р.
Опрыскиватель электрический аккумуляторный 12 литров(16)
Гродно
300 р.
Весы бытовые
Гродненская, Лида
345 р.
Сектор аккумуляторный, 18 В, 0-400 об/мин, кейс, с АКБ и ЗУ
Гродно
40 р.
Кордан и сошки.
Гродненская, Мосты
550 р.
Бензопила
Гродненская, Островец
130 р.
Измельчительзерна
Гродно
2 р.
Крыльчатка
Гродно
50 р.
окучник от коня
Гродненская, Кореличи
Товары с доставкой от магазинов
3 150 р.
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев
Онлайн-заказ
367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный