Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочая климатическая техника в Гродненской области
10 р.
Термометр-гигрометр YM - FY12
Гродно
20 р.
Термометр-гигрометр
Гродненская, Волковыск
6 р.
кабель греющий
Гродно
220 р.
Продам электрическое одеяло для подогрева кравати
Гродно
15 р.
Метеостанция
Гродно
Договорная
Турбина - вентилятор
Гродненская, Лида
Бесплатно
Печь на отработанном масле
Гродно
27 р.
Подставка
Гродно
100 р.
Гигрометр
Гродно
55 р.
Элктросушилка СССР 82г
Гродно
27 р.
Часы LED Космос Х0712L
Гродно
Договорная
Электросушилка СССР
Гродно
20 р.
Промо лампа
Гродно
20 р.
Два гигрометра психрометрических
Гродно
130 р.
Электронный блок защиты компрессора BOCK MP-10
Гродно
50 р.
Кулер вентилятор 220V
Гродненская, Сморгонь
10 р.
Продам терморегулятор ссср.
Гродно
Договорная
Остатки фреона
Гродно
18 р.
Турбонадувы
Гродненская, Мосты
Договорная
Фреон для холодильного оборудования 407С
Гродно
15 р.
Сушилка ''Донбасс''
Гродно
7 р.
Градусник уличный
Гродно
60 р.
Контроллер инкубатор
Гродно
Договорная
Продам баллон с остатком фреона
Гродненская, Волковыск
29 р.
Барометр на запчасти высылаю любыми почтами
Гродненская, Сморгонь
26 р.
Термостат 2 в 1 терморегулятор
Гродненская, Мосты
9 р.
Электрокипятильник
Гродно
40 р.
Сушилка для рук
Гродненская, Лида
20 р.
Метеостанция
Гродненская, Слоним
150 р.
Топливный блок биокамина KRATKI 0.5L TUV с ватой
Гродно
Договорная
Вилка штепсельная
Гродно
8 р.
Термометр электронный с выносным датчиком YM-FY10
Гродно
30 р.
Метеостанция с беспроводным датчиком
Гродно
50 р.
термостат
Гродно
105 р.
Цифровой программируемый термостат Ballu BDT-2
Гродно
8 р.
Электрокипятильник большой
Гродно
29 р.
Домашняя механическая метеостанция PERFECTбарометр
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Сплит система
Гродно
15 р.
Реле F3AA024E
Гродненская, Новогрудок
80 р.
Вентиль терморегулирующий ТРВ
Гродно
71 р.
Метеостанция
Гродненская, Лида
15 р.
Метеостанция - часы Vitek VT-3534
Гродненская, Новогрудок
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный