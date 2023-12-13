logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Строительный инструмент
Плиткорезы, стеклорезы, захваты
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Плиткорезы, стеклорезы, захваты в Гродненской области

Плиткорез

30 р.

Плиткорез

Гродно

Плиткорез 400мм

55 р.

Плиткорез 400мм

Гродно

Плиткорез электрический P.I.T. PTC180-C

260 р.

Плиткорез электрический P.I.T. PTC180-C

Гродно

Доставка
Плиткорез

30 р.

Плиткорез

Гродно

badge-icon
badge-icon
Плиткорез walmer 1000

170 р.

Плиткорез walmer 1000

Гродно

badge-icon
badge-icon
Плиткорез электрический WATT PRO

150 р.

Плиткорез электрический WATT PRO

Гродно

badge-icon
badge-icon
Плиткорез(мокрый рез) Felisatti ОМ-115/1500

200 р.

Плиткорез(мокрый рез) Felisatti ОМ-115/1500

Гродно

Доставка
Присоски

100 р.

Присоски

Гродненская, Слоним

badge-icon
badge-icon
Алмазная пила Makita

330 р.

Алмазная пила Makita

Гродненская, Берестовица

badge-icon
badge-icon
Вакуумная присоска

80 р.

Вакуумная присоска

Гродненская, Лида

badge-icon
badge-icon
Присоски.

Договорная

Присоски.

Гродно

Плиткорез Shijing 9033

3 000 р.

Плиткорез Shijing 9033

Гродно

Продам ручной плиткорез

150 р.

Продам ручной плиткорез

Гродно

badge-icon
badge-icon
Акумуляторная алмазная пила

330 р.

Акумуляторная алмазная пила

Гродненская, Берестовица

badge-icon
badge-icon
Плиткорез ручной монорельсовый 600 х 14 мм, литая станина Барс

230 р.

Плиткорез ручной монорельсовый 600 х 14 мм, литая станина Барс

Гродно

Диски

20 р.

Диски

Гродненская, Лида

badge-icon
badge-icon
Плиткорез

80 р.

Плиткорез

Гродно

badge-icon
Стеклорез

5 р.

Стеклорез

Гродно

badge-icon
Плиткорез (40см.)

50 р.

Плиткорез (40см.)

Гродненская, Лида

badge-icon
badge-icon
Плиткорез IRWIN

320 р.

Плиткорез IRWIN

Гродненская, Кореличи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Плиткорез

160 р.

Плиткорез

Гродненская, Лида

badge-icon
Алмазнвй стеклорез и роликовый Цена за оба

25 р.

Алмазнвй стеклорез и роликовый Цена за оба

Гродно

badge-icon
Крестики для укладки плитки, одним лотом

5 р.

Крестики для укладки плитки, одним лотом

Гродненская, Лида

Электрический плиткорез Wortex

650 р.

Электрический плиткорез Wortex

Гродно

Ролик для плиткореза

5 р.

Ролик для плиткореза

Гродненская, Волковыск

Инструмент разный.

2 р.

Инструмент разный.

Гродно

клещи tls

40 р.

клещи tls

Гродненская, Мосты

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Плиткорезы Total TS6112501

Онлайн-заказ

2 863.14 р.

Плиткорезы Total TS6112501

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Онлайн-заказ

778.08 р.

Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Онлайн-заказ

333.30 р.

Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Онлайн-заказ

333.30 р.

Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)

42 р.

Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650

Онлайн-заказ

209 р.

Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ручной плиткорез Барс 87592

Онлайн-заказ

389.98 р.

Ручной плиткорез Барс 87592

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез DLT PROLINE рез: 800-1200

440 р.

Плиткорез DLT PROLINE рез: 800-1200

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки