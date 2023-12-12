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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Гродненской области

Угловая насадка на шуруповерт

10 р.

Угловая насадка на шуруповерт

Гродненская, Лида

Набор ступенчатых сверл и фрез LEISTER

60 р.

Набор ступенчатых сверл и фрез LEISTER

Гродненская, Лида

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Диск алмазный отрезной

150 р.

Диск алмазный отрезной

Гродненская, Лида

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Щетка чашечная

10 р.

Щетка чашечная

Гродно

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Пескоструй stihl 4900-500-1801

150 р.

Пескоструй stihl 4900-500-1801

Гродненская, Лида

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Фрезерный диск на УШМ

35 р.

Фрезерный диск на УШМ

Гродно

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Коронка алмазная

20 р.

Коронка алмазная

Гродно

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Биты кровельные 10-ки

10 р.

Биты кровельные 10-ки

Гродненская, Лида

Алмазная шлифовальная чашка хилти

85 р.

Алмазная шлифовальная чашка хилти

Гродно

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Пилки для лобзика

12 р.

Пилки для лобзика

Гродно

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Сверла ступенчатые

35 р.

Сверла ступенчатые

Гродненская, Лида

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Диски по металлу

1.60 р.

Диски по металлу

Гродненская, Лида

Полотно для реноватора

7.50 р.

Полотно для реноватора

Гродно

Круги шлифовальные (заточные)

14 р.

Круги шлифовальные (заточные)

Гродно

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Диски пильные по дереву

14 р.

Диски пильные по дереву

Гродно

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Диски по дереву

12 р.

Диски по дереву

Гродно

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Диск отрезной по металлу 125х1,0

1.50 р.

Диск отрезной по металлу 125х1,0

Гродно

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Фрезы, коронки

Договорная

Фрезы, коронки

Гродно

Круг шлифовальный торцевой лепестковый 125 мм

3.50 р.

Круг шлифовальный торцевой лепестковый 125 мм

Гродно

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Насадка для миксера

5 р.

Насадка для миксера

Гродно

Кейс,зарядное аккумулятор

Договорная

Кейс,зарядное аккумулятор

Гродно

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Аккумуляторная батарея Bosch

400 р.

Аккумуляторная батарея Bosch

Гродненская, Новогрудок

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Сверло по металлу кобальтовое диаметр 13 мм

22 р.

Сверло по металлу кобальтовое диаметр 13 мм

Гродно

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Шлифовальный круг наждачный круг абразивный круг

30 р.

Шлифовальный круг наждачный круг абразивный круг

Гродненская, Сморгонь

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Бур по бетону 16×300 SDS max

20 р.

Бур по бетону 16×300 SDS max

Гродненская, Сморгонь

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Круг отрезной по бетону 230 мм на болгарку

18 р.

Круг отрезной по бетону 230 мм на болгарку

Гродно

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Зарядное хитачи и аккумуляторы Бош

65 р.

Зарядное хитачи и аккумуляторы Бош

Гродно

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Отрезные и лепестковые диски

Договорная

Отрезные и лепестковые диски

Гродно

круг отрезной по металлу размер на фото

10 р.

круг отрезной по металлу размер на фото

Гродненская, Слоним

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Диск по бетону 350

120 р.

Диск по бетону 350

Гродно

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Сверло алмазное по керамограниту

20 р.

Сверло алмазное по керамограниту

Гродно

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Пилки для электролобзика

10 р.

Пилки для электролобзика

Гродно

Диск шлифовальный

10 р.

Диск шлифовальный

Гродненская, Слоним

Головки шлифовальные

3 р.

Головки шлифовальные

Гродно

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Сверлильный патрон SANOU.

40 р.

Сверлильный патрон SANOU.

Гродненская, Лида

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Стойка для УШМ 115-230мм

85 р.

Стойка для УШМ 115-230мм

Гродно

Доставка
BOSCH,лопатка(зубило),свёрла(d14,10)

Договорная

BOSCH,лопатка(зубило),свёрла(d14,10)

Гродно

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Круг

6 р.

Круг

Гродненская, Берестовица

Диск по бетону и камню

20 р.

Диск по бетону и камню

Гродненская, Слоним

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Фрезы

25 р.

Фрезы

Гродненская, Берестовица

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Резьбонарезная головка Rems Eva 1 1/4''

265 р.

Резьбонарезная головка Rems Eva 1 1/4''

Гродно

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Milwaukee аккумулятор 12Ah, НОВЫЙ

720 р.

Milwaukee аккумулятор 12Ah, НОВЫЙ

Гродно

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Круги отрезные

1 р.

Круги отрезные

Гродненская, Сморгонь

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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