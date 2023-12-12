Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Гродненской области
10 р.
Угловая насадка на шуруповерт
Гродненская, Лида
60 р.
Набор ступенчатых сверл и фрез LEISTER
Гродненская, Лида
150 р.
Диск алмазный отрезной
Гродненская, Лида
10 р.
Щетка чашечная
Гродно
150 р.
Пескоструй stihl 4900-500-1801
Гродненская, Лида
35 р.
Фрезерный диск на УШМ
Гродно
20 р.
Коронка алмазная
Гродно
10 р.
Биты кровельные 10-ки
Гродненская, Лида
85 р.
Алмазная шлифовальная чашка хилти
Гродно
12 р.
Пилки для лобзика
Гродно
35 р.
Сверла ступенчатые
Гродненская, Лида
1.60 р.
Диски по металлу
Гродненская, Лида
7.50 р.
Полотно для реноватора
Гродно
14 р.
Круги шлифовальные (заточные)
Гродно
14 р.
Диски пильные по дереву
Гродно
12 р.
Диски по дереву
Гродно
1.50 р.
Диск отрезной по металлу 125х1,0
Гродно
Договорная
Фрезы, коронки
Гродно
3.50 р.
Круг шлифовальный торцевой лепестковый 125 мм
Гродно
5 р.
Насадка для миксера
Гродно
Договорная
Кейс,зарядное аккумулятор
Гродно
400 р.
Аккумуляторная батарея Bosch
Гродненская, Новогрудок
22 р.
Сверло по металлу кобальтовое диаметр 13 мм
Гродно
30 р.
Шлифовальный круг наждачный круг абразивный круг
Гродненская, Сморгонь
20 р.
Бур по бетону 16×300 SDS max
Гродненская, Сморгонь
18 р.
Круг отрезной по бетону 230 мм на болгарку
Гродно
65 р.
Зарядное хитачи и аккумуляторы Бош
Гродно
Договорная
Отрезные и лепестковые диски
Гродно
10 р.
круг отрезной по металлу размер на фото
Гродненская, Слоним
120 р.
Диск по бетону 350
Гродно
20 р.
Сверло алмазное по керамограниту
Гродно
10 р.
Пилки для электролобзика
Гродно
10 р.
Диск шлифовальный
Гродненская, Слоним
3 р.
Головки шлифовальные
Гродно
40 р.
Сверлильный патрон SANOU.
Гродненская, Лида
85 р.
Стойка для УШМ 115-230мм
Гродно
Договорная
BOSCH,лопатка(зубило),свёрла(d14,10)
Гродно
6 р.
Круг
Гродненская, Берестовица
20 р.
Диск по бетону и камню
Гродненская, Слоним
25 р.
Фрезы
Гродненская, Берестовица
265 р.
Резьбонарезная головка Rems Eva 1 1/4''
Гродно
720 р.
Milwaukee аккумулятор 12Ah, НОВЫЙ
Гродно
1 р.
Круги отрезные
Гродненская, Сморгонь
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный