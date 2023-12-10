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Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Гродненской области
200 р.
Ортез
Гродно
7 р.
Бандаж, суппорт, наколенник
Гродно
Бесплатно
Фиксатор для шеи ''Филадельфия''
Гродненская, Лида
160 р.
Ортез
Гродненская, Лида
Договорная
Ортез на коленный сустав , новый
Гродненская, Сморгонь
180 р.
Ортез Шарнирный Oppo
Гродно
45 р.
Ортез голеностопный
Гродно
120 р.
Голеностопный ортез
Гродно
25 р.
Ортез на руку
Гродно
50 р.
тазобедренный ортез
Гродно
50 р.
Отводящая подушка (абдукционная)
Гродно
120 р.
Ортез на коленный сустав
Гродненская, Сморгонь
80 р.
Ортез на плечевой сустав с абдукционной подушкой
Гродненская, Лида
70 р.
Детские ортезы голеностопа
Гродно
50 р.
Ортез на коленный сустав колено 2438 L
Гродно
90 р.
Ортез локтевой
Гродно
150 р.
Ортез
Гродненская, Волковыск
35 р.
Ортез ( бандаж) для коленного сустава XXL
Гродно
35 р.
Ортез
Гродненская, Лида
100 р.
Ортез
Гродненская, Лида
110 р.
Ортрез шейный
Гродненская, Островец
80 р.
Ортез ORLETT WRS-202 лучезапястный р. XL
Гродно
35 р.
Ортез на колено
Гродно
170 р.
Ортез коленный
Гродно
Договорная
Медицинское изделие
Гродно
100 р.
Продам ортез
Гродненская, Кореличи
25 р.
Фиксатор колена подростковый
Гродно
85 р.
Шарнирный ортез коленный с регулировкой
Гродно
50 р.
Брейсы
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси