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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Гродненской области

Ортез

200 р.

Ортез

Гродно

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Бандаж, суппорт, наколенник

7 р.

Бандаж, суппорт, наколенник

Гродно

Фиксатор для шеи ''Филадельфия''

Бесплатно

Фиксатор для шеи ''Филадельфия''

Гродненская, Лида

Ортез

160 р.

Ортез

Гродненская, Лида

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Ортез на коленный сустав , новый

Договорная

Ортез на коленный сустав , новый

Гродненская, Сморгонь

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Ортез Шарнирный Oppo

180 р.

Ортез Шарнирный Oppo

Гродно

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Ортез голеностопный

45 р.

Ортез голеностопный

Гродно

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Голеностопный ортез

120 р.

Голеностопный ортез

Гродно

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Ортез на руку

25 р.

Ортез на руку

Гродно

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тазобедренный ортез

50 р.

тазобедренный ортез

Гродно

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Отводящая подушка (абдукционная)

50 р.

Отводящая подушка (абдукционная)

Гродно

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Ортез на коленный сустав

120 р.

Ортез на коленный сустав

Гродненская, Сморгонь

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Ортез на плечевой сустав с абдукционной подушкой

80 р.

Ортез на плечевой сустав с абдукционной подушкой

Гродненская, Лида

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Детские ортезы голеностопа

70 р.

Детские ортезы голеностопа

Гродно

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Ортез на коленный сустав колено 2438 L

50 р.

Ортез на коленный сустав колено 2438 L

Гродно

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Ортез локтевой

90 р.

Ортез локтевой

Гродно

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Ортез

150 р.

Ортез

Гродненская, Волковыск

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Ортез ( бандаж) для коленного сустава XXL

35 р.

Ортез ( бандаж) для коленного сустава XXL

Гродно

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Ортез

35 р.

Ортез

Гродненская, Лида

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Ортез

100 р.

Ортез

Гродненская, Лида

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Ортрез шейный

110 р.

Ортрез шейный

Гродненская, Островец

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Ортез ORLETT WRS-202 лучезапястный р. XL

80 р.

Ортез ORLETT WRS-202 лучезапястный р. XL

Гродно

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Ортез на колено

35 р.

Ортез на колено

Гродно

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Ортез коленный

170 р.

Ортез коленный

Гродно

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Медицинское изделие

Договорная

Медицинское изделие

Гродно

Продам ортез

100 р.

Продам ортез

Гродненская, Кореличи

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Фиксатор колена подростковый

25 р.

Фиксатор колена подростковый

Гродно

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Шарнирный ортез коленный с регулировкой

85 р.

Шарнирный ортез коленный с регулировкой

Гродно

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Брейсы

50 р.

Брейсы

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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