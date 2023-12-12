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Компьютерная техникаКомплектующие

Оптические приводы в Гродненской области

DVD RW переносной.

Договорная

DVD RW переносной.

Гродненская, Слоним

Привод DVD+RW для ноутбука

30 р.

Привод DVD+RW для ноутбука

Гродно

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Дисководы (3шт)

20 р.

Дисководы (3шт)

Гродненская, Лида

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DVD к ноутбуку

15 р.

DVD к ноутбуку

Гродненская, Волковыск

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DVD/CD привод

10 р.

DVD/CD привод

Гродненская, Волковыск

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CD-ROM

10 р.

CD-ROM

Гродненская, Волковыск

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DVD привод

25 р.

DVD привод

Гродно

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DVD-rw привод

10 р.

DVD-rw привод

Гродно

Дисковод

10 р.

Дисковод

Гродно

Привод DVD для ноутбука

30 р.

Привод DVD для ноутбука

Гродно

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Привод DVD (белый)

25 р.

Привод DVD (белый)

Гродно

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DVD приводы

15 р.

DVD приводы

Гродненская, Берестовица

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Дисковод DVD MULTI и провода для подключения

10 р.

Дисковод DVD MULTI и провода для подключения

Гродненская, Слоним

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Cd-rom и floppy. Шлейфы к ним

25 р.

Cd-rom и floppy. Шлейфы к ним

Гродненская, Лида

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DWD-RW для ноутбука

10 р.

DWD-RW для ноутбука

Гродно

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привод DVD пишущий к ноутбуку HL GT-30N

20 р.

привод DVD пишущий к ноутбуку HL GT-30N

Гродно

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2 DVD (IDE подключение) и FDD (возможно рабочие)

20 р.

2 DVD (IDE подключение) и FDD (возможно рабочие)

Гродненская, Ошмяны

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DVD привод MODEL UJ8HC

28 р.

DVD привод MODEL UJ8HC

Гродно

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Dvd привод

2 р.

Dvd привод

Гродненская, Дятлово

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Дисковод iMac 2009-2011

10 р.

Дисковод iMac 2009-2011

Гродно

Привод HP Super Multi DVD Rewriter Model: GT20L

15 р.

Привод HP Super Multi DVD Rewriter Model: GT20L

Гродно

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DVD ROM

10 р.

DVD ROM

Гродно

DvD

15 р.

DvD

Гродно

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DVD RW привод для ноутбука (Slim)

10 р.

DVD RW привод для ноутбука (Slim)

Гродненская, Лида

DVD от пк

5 р.

DVD от пк

Гродненская, Сморгонь

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DVD-ROM от ноутбука

5 р.

DVD-ROM от ноутбука

Гродненская, Островец

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DVD/CD ДВД привод (нерабочее)

15 р.

DVD/CD ДВД привод (нерабочее)

Гродненская, Волковыск

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DVD-ROM от ноута(работоспособность не известна)

5 р.

DVD-ROM от ноута(работоспособность не известна)

Гродненская, Лида

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Dvd привод Asus

100 р.

Dvd привод Asus

Гродненская, Сморгонь

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5 р.

Продам оптический привод для ноутбука Acer 5552

Гродно

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Привод для дискет

5 р.

Привод для дискет

Гродно

Slim дисковод DVD-RW для ноутбука

7 р.

Slim дисковод DVD-RW для ноутбука

Гродненская, Лида

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25 р.

Продам сетевой адаптер, DWD оптический привод

Гродненская, Сморгонь

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Дисковод

10 р.

Дисковод

Гродно

Дисководы . За два

10 р.

Дисководы . За два

Гродненская, Свислочь

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DVD-ПРИВОД

19 р.

DVD-ПРИВОД

Гродненская, Другие города

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DVD привод для ПК SATA

30 р.

DVD привод для ПК SATA

Гродно

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DVD привод для ПК IDE

10 р.

DVD привод для ПК IDE

Гродно

Дисководы к ПК

5 р.

Дисководы к ПК

Гродненская, Новогрудок

Привод для дисков DVD-ROM

10 р.

Привод для дисков DVD-ROM

Гродно

Оптический привод для ноутбука GU61N

10 р.

Оптический привод для ноутбука GU61N

Гродно

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CD/DVD ROM

60 р.

CD/DVD ROM

Гродненская, Сморгонь

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DVD RW привод

20 р.

DVD RW привод

Гродненская, Волковыск

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Товары с доставкой от магазинов

Комплект I9 9900K + МП ASRock Z390 PRO4

1 000 р.

Комплект I9 9900K + МП ASRock Z390 PRO4

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

1 р.

Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Онлайн-заказ

158 р.
129 р.-18%

Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Онлайн-заказ

87.04 р.

DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Онлайн-заказ

121.05 р.

Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод LG GP57ES40

Онлайн-заказ

122.75 р.

DVD привод LG GP57ES40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02

Онлайн-заказ

53.64 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Онлайн-заказ

60.97 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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