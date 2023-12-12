Оборудование для салонов красоты в Гродненской области
100 р.
Стол для маникюра
Гродно
100 р.
Стул
Гродненская, Ошмяны
50 р.
Тележка
Гродненская, Ошмяны
200 р.
Мойка со стулом
Гродненская, Ошмяны
19 000 р.
Диодный лазер EPILEON
Гродно
200 р.
Кушетка 3-х секционная
Гродно
40 р.
Подголовник для педикюрного кресла
Гродненская, Ошмяны
430 р.
Неоновая вывеска
Гродненская, Берестовица
170 р.
Кушетка косметологическая
Гродно
2 800 р.
Неодимовый лазер для удаления татуировок и пм
Гродно
6 723 р.
Имущество СПА-салона (Гродно)
Гродно
550 р.
мебель для тату мастера
Гродно
100 р.
Массажный стол
Гродненская, Островец
Договорная
Педикюрное кресло Кушетка
Гродненская, Лида
1 000 р.
Аппарат для массажа WL 12 mini
Гродненская, Слоним
1 250 р.
Вертикальный солярий
Гродно
90 р.
стол для маникюра
Гродно
100 р.
Кушетка
Гродненская, Лида
700 р.
Мойка парикмахерская
Гродненская, Свислочь
120 р.
Кушетка складная
Гродно
600 р.
Стол гримерный натуральное дерево
Гродно
45 р.
Маникюрный стол складной
Гродненская, Скидель
250 р.
Маникюрный стол
Гродненская, Лида
100 р.
Стол для маникюра
Гродно
2 800 р.
Неодимовый лазер для удаления тату и пм, карбоновы
Гродно
100 р.
Сушуар парикмахерский
Гродно
60 р.
Рисепшн, размер 145*120
Гродненская, Лида
145 р.
Кушетка с чехлом
Гродненская, Островец
200 р.
Маникюрный стол
Гродненская, Лида
180 р.
Красота и здоровье
Гродно
230 р.
Кушетка
Гродно
240 р.
Стол для маникюра с вытяжкой + набор
Гродно
240 р.
Стол с вытяжкой, пылесосом для маникюра
Гродно
300 р.
Маникюрный стол
Гродненская, Сморгонь
130 р.
Стол для маникюра + лампа , маникюрный
Гродно
110 р.
Матрас на кушетку
Гродненская, Сморгонь
150 р.
Кушетка
Гродно
150 р.
Кушетка
Гродно
250 р.
Парикмахерское кресло
Гродно
320 р.
Стол для маникюра с вытяжкой
Гродно
200 р.
Маникюрный стол, лампа sun 2 ,и фреза
Гродно
600 р.
Кресло педикюрное
Гродненская, Сморгонь
190 р.
Аппарат фрезер для маникюра
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский