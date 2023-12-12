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Компьютерная техника

Ноутбуки в Гродненской области

Игровой ноутбук MSI Katana GF76 11UCX-892XRU
vip

2 400 р.

Игровой ноутбук MSI Katana GF76 11UCX-892XRU

Гродно

Доставка по Беларуси
Ноутбук Apple Macbook Air M1 на 512GB

2 750 р.

Ноутбук Apple Macbook Air M1 на 512GB

Гродно

Ноутбук

330 р.

Ноутбук

Гродненская, Слоним

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Ноутбук Lenovo G780

350 р.

Ноутбук Lenovo G780

Гродненская, Слоним

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Ноутбук acer e1-571g i7 16 гб ssd 2 видео гарантия

533 р.

Ноутбук acer e1-571g i7 16 гб ssd 2 видео гарантия

Гродненская, Сморгонь

Отличный старенький рабочий ноутбук

119 р.

Отличный старенький рабочий ноутбук

Гродненская, Лида

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Ноутбук.

120 р.

Ноутбук.

Гродно

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ASUS TUF Gaming F15 16GB GTX1650 НОВЫЙ

2 400 р.

ASUS TUF Gaming F15 16GB GTX1650 НОВЫЙ

Гродно

ноутбук ASUS

350 р.

ноутбук ASUS

Гродно

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15.6 Dell, i3-7020, 8гб ddr4, 240 ssd, 6ч батарея

520 р.

15.6 Dell, i3-7020, 8гб ddr4, 240 ssd, 6ч батарея

Гродно

Dell vostro

399 р.

Dell vostro

Гродно

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Ультрабук HP EliteBook 840 i5/8Gb/SSD/FullHD

560 р.

Ультрабук HP EliteBook 840 i5/8Gb/SSD/FullHD

Гродно

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Игровой ноутбук ASUS TUF GAMING FX505DY

1 600 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF GAMING FX505DY

Гродненская, Лида

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Ноутбук Lenovo G710 17.3 дюйм/i7/16 Gb/SSD

750 р.

Ноутбук Lenovo G710 17.3 дюйм/i7/16 Gb/SSD

Гродно

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Lenovo gaming l340-17 нерабочий

550 р.

Lenovo gaming l340-17 нерабочий

Гродно

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Новый ноутбук

Договорная

Новый ноутбук

Гродненская, Дятлово

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Asus Rog Strix G15

2 900 р.

Asus Rog Strix G15

Гродно

Acer Aspire E1-531G

299 р.

Acer Aspire E1-531G

Гродно

Acer Aspire E5-511

219 р.

Acer Aspire E5-511

Гродно

Игровой Ноутбук Dell N5110 i7/8 Gb/NVIDIA GT 525M

780 р.

Игровой Ноутбук Dell N5110 i7/8 Gb/NVIDIA GT 525M

Гродно

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ноутбук офисный леново РАССРОЧКА

Договорная

ноутбук офисный леново РАССРОЧКА

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Asus x551m

280 р.

Asus x551m

Гродненская, Скидель

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Ноутбук HP Icore I5 10Gen 8-256GB

850 р.

Ноутбук HP Icore I5 10Gen 8-256GB

Гродно

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MSI Titan GT77 12800HX/32Gb/1Tb/3080Ti 16Gb

7 770 р.

MSI Titan GT77 12800HX/32Gb/1Tb/3080Ti 16Gb

Гродно

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Ноутбук Lenovo L430 для работы i7/16 Gb/SSD

650 р.

Ноутбук Lenovo L430 для работы i7/16 Gb/SSD

Гродно

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Sony Vaio VPCF12M1E

Договорная

Sony Vaio VPCF12M1E

Гродно

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Ноутбук Honor Magicbook 15

1 100 р.

Ноутбук Honor Magicbook 15

Гродно

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Старенький ноутбук

110 р.

Старенький ноутбук

Гродненская, Щучин

Apple MacBook Pro 13'' 2020 MWP42

2 850 р.

Apple MacBook Pro 13'' 2020 MWP42

Гродно

Ноутбуки распродажа

Договорная

Ноутбуки распродажа

Гродно

Прокат ноутбуков по низкой цене в Гродно

40 р.

Прокат ноутбуков по низкой цене в Гродно

Гродно

Рассрочка
Прокат ноутбуков по низкой цене в Лиде

40 р.

Прокат ноутбуков по низкой цене в Лиде

Гродненская, Лида

Рассрочка
Ноутбук Lenovo G50-30

300 р.

Ноутбук Lenovo G50-30

Гродненская, Волковыск

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Ноутбук asus x552

275 р.

Ноутбук asus x552

Гродненская, Лида

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Ноутбук Tecno

1 500 р.

Ноутбук Tecno

Гродно

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Macbook Air 13 M1 2020

2 650 р.

Macbook Air 13 M1 2020

Гродненская, Волковыск

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Ноутбук Acer Aspire 3 a315-51-30hk (бронь)

800 р.

Ноутбук Acer Aspire 3 a315-51-30hk (бронь)

Гродно

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Ноутбук,ASUS

300 р.

Ноутбук,ASUS

Гродно

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Ноутбук hp 255 g5

390 р.

Ноутбук hp 255 g5

Гродненская, Лида

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Ноутбук asus f5sl

300 р.

Ноутбук asus f5sl

Гродненская, Скидель

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Ноутбук Lenovo Legion 7

8 500 р.

Ноутбук Lenovo Legion 7

Гродно

11.6 asus 4-х яд, 2гб озу, 32 emmc, 5-10 ч батарея

200 р.

11.6 asus 4-х яд, 2гб озу, 32 emmc, 5-10 ч батарея

Гродно

Ноутбук Aspire 5741G

280 р.

Ноутбук Aspire 5741G

Гродно

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КЛАВИАТУРЫ(ACER,ASUS,LENOVO,DELL,HP,SAMSUNG)

30 р.

КЛАВИАТУРЫ(ACER,ASUS,LENOVO,DELL,HP,SAMSUNG)

Гродно

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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