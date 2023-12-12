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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские носки, колготки, леггинсы в Гродненской области

Пинетки Пинетки

8 р.

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Пинетки

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Носки цараполки пинеткиНоски цараполки пинетки

2 р.

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Носки цараполки пинетки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Пинетки для новорожденногоПинетки для новорожденного

10 р.

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Пинетки для новорожденного

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Пинетки и чепчик.Пинетки и чепчик.

15 р.

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Пинетки и чепчик.

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КолготкиКолготки

5 р.

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Колготки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки для девочки Носочки для девочки

5 р.

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Носочки для девочки

50 - 56 (1-2 месяца)

Носочки с прорезиненной подошвойНосочки с прорезиненной подошвой

5 р.

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Носочки с прорезиненной подошвой

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготки детскиеКолготки детские

7 р.

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Колготки детские

68 - 74 (6-8 месяцев)

Детские носочки (16 пар) Детские носочки (16 пар)

10 р.

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Детские носочки (16 пар)

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Колготы Cool Club новыеКолготы Cool Club новые

5 р.

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Колготы Cool Club новые

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Антицарапки 3 пары (1 новые)Антицарапки 3 пары (1 новые)

5 р.

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Антицарапки 3 пары (1 новые)

50 - 56 (1-2 месяца)

Лот из пинеток (4 пары) и носочковЛот из пинеток (4 пары) и носочков

10 р.

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Лот из пинеток (4 пары) и носочков

50 - 56 (1-2 месяца)

Пинетки Пинетки

3 р.

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Пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Носки детские Носки детские

7 р.

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Носки детские

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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ПинеткиПинетки

13 р.

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Пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Лот насочков и царапокЛот насочков и царапок

10 р.

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Лот насочков и царапок

50 - 56 (1-2 месяца)

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Лот колгот и носочковЛот колгот и носочков

20 р.

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Лот колгот и носочков

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Одежда до 1 года Одежда до 1 года

2 р.

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Одежда до 1 года

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пинетки ручная вязкаПинетки ручная вязка

10 р.

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Пинетки ручная вязка

50 - 56 (1-2 месяца)

КолготкиКолготки

4 р.

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Колготки

74 - 80 (8-12 месяцев)

Пинетки Пинетки

15 р.

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Пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Пинетки для малышей до года Пинетки для малышей до года

5 р.

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Пинетки для малышей до года

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носочки из кроличьей шерсти. Носочки из кроличьей шерсти.

10 р.

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Носочки из кроличьей шерсти.

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пеленка-кокон/носочки/шапочкиПеленка-кокон/носочки/шапочки

10 р.

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Пеленка-кокон/носочки/шапочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Вязаные носки и рукавичкиВязаные носки и рукавички

3 р.

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Вязаные носки и рукавички

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Лосины Новые carter’s Лосины Новые carter’s

5 р.

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Лосины Новые carter’s

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Колготки и носочки (Конте)Колготки и носочки (Конте)

15 р.

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Колготки и носочки (Конте)

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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18 пар носочков 18 пар носочков

3 р.

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18 пар носочков

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Носки Носки

5 р.

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Носки

НосочкиНосочки

3 р.

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Носочки

56 - 62 (2-3 месяца)

колготки леггенсы одним лотомколготки леггенсы одним лотом

15 р.

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колготки леггенсы одним лотом

74 - 80 (8-12 месяцев)

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теплые рейтузытеплые рейтузы

4 р.

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теплые рейтузы

74 - 80 (8-12 месяцев)

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НосочкиНосочки

0.50 р.

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Носочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Носочки для малышейНосочки для малышей

5 р.

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Носочки для малышей

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Лот Колготки H&M (2-6 м)Лот Колготки H&M (2-6 м)

7 р.

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Лот Колготки H&M (2-6 м)

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Колготки для детокКолготки для деток

2 р.

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Колготки для деток

Детские носочки, тапочки, пинетки Детские носочки, тапочки, пинетки

2 р.

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Детские носочки, тапочки, пинетки

Носочки 12 размер НОВЫЕ Носочки 12 размер НОВЫЕ

1.80 р.

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Носочки 12 размер НОВЫЕ

74 - 80 (8-12 месяцев)

КолготкиКолготки

5 р.

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Колготки

62 - 68 (4-5 месяцев)

Носочки Носочки

6 р.

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Носочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Лот носочки 5 пар + 1 противоцарапкиЛот носочки 5 пар + 1 противоцарапки

3 р.

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Лот носочки 5 пар + 1 противоцарапки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Новые колготки Новые колготки

5 р.

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Новые колготки

74 - 80 (8-12 месяцев)

Лот вязаные теплые носочкиЛот вязаные теплые носочки

12 р.

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Лот вязаные теплые носочки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Товары с доставкой от магазинов

Леггинсы Tom Tailor

4 р.

Леггинсы Tom Tailor

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Леггинсы lupilu , штанишки

12 р.

Леггинсы lupilu , штанишки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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