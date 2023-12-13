Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Гродненской области
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Утерян паспорт
Гродненская, Другие города
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Найдены ключи
Гродно
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Пропала охотничья собака
Гродненская, Зельва
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Ключи
Гродно
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утерян
Гродненская, Лида
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Найден Apple Watch
Гродненская, Лида
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Бюро находок
Гродно
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Найдена собака
Гродно
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Найден пульт от сигнализации Раен Фрунзе
Гродненская, Лида
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Нашёл ключи
Гродненская, Волковыск
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Утерян автомобильный ключ Nissan
Гродно
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Утеряна Husqvarna 445
Гродно
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Утерян брелок с ключом
Гродненская, Лида
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Найден йорик мальчик
Гродно
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Найден кот
Гродно
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Пропала кошка в гп Юратишки
Гродненская, Ивье
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Кто потерял детскую переноску.
Гродно
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Документ
Гродненская, Лида
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Тех паспорт
Гродненская, Лида
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Потеряны документы на имя Апон Сергей Михайлович
Гродно
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Прочие
Гродно
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Кошка найдена
Гродно
Бесплатно
SOS ПРОПАЛА СОБАКА
Гродненская, Березовка
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Кабель Овчарка 1,5 года
Гродно
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Крестик нашли в районе Тухачевского
Гродненская, Лида
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Утеряно кольцо
Гродненская, Лида
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Ключ зажигания найден
Гродно
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Найден щенок в районе 7 гимназии
Гродно
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Собака
Гродненская, Волковыск
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Найдины ключи, в грандичах 1
Гродно
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Пропала кошка Сима
Гродно
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Найдены ключи
Гродненская, Лида
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Утерян красный кошелек
Гродно
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Утеряна собака
Гродно
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Возле дороги лежит пес, хозяин отзовись
Гродно
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Найден выжлец гончей
Гродненская, Дятлово
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Ключи
Гродно
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Найдено золотое кольцо
Гродно
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Рюкзак
Гродно
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Найдены мужские часы
Гродненская, Щучин
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Утеряна серёжка
Гродно
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Найден молодой пёс
Гродно
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Утеряны ключи
Гродно