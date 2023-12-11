logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Дома, срубы и сооружения
СрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Гродненской области

Будка рефрижератора

5 000 р.

Будка рефрижератора

Гродно

Бытовка

800 р.

Бытовка

Гродненская, Ошмяны

Изотермический фургон, бытовка, склад, кунг.

6 508.64 р.

Изотермический фургон, бытовка, склад, кунг.

Гродненская, Ошмяны

Фургон, кунг, бытовка, склад

6 166.08 р.

Фургон, кунг, бытовка, склад

Гродненская, Ошмяны

Ларек бытовка большой подъём краном

1 100 р.

Ларек бытовка большой подъём краном

Гродненская, Островец

Вагон ,бытовка

700 р.

Вагон ,бытовка

Гродненская, Лида

badge-icon

Бесплатно

Бытовка

Гродно

badge-icon
Бытовка 2м×4м с металлической дверью.

960 р.

Бытовка 2м×4м с металлической дверью.

Гродно

badge-icon
Изотермический фургон, бытовка, склад, кунг

4 795.84 р.

Изотермический фургон, бытовка, склад, кунг

Гродненская, Ошмяны

Фургон, будка, бытовка

6 166.08 р.

Фургон, будка, бытовка

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Фургон, будка, бытовка

6 166.08 р.

Фургон, будка, бытовка

Гродненская, Ошмяны

БЫТОВКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

2 600 р.

БЫТОВКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

Гродно

badge-icon
Бытовка, вагон

400 р.

Бытовка, вагон

Гродненская, Сморгонь

Кунг

Договорная

Кунг

Гродно

Хоз блок

Договорная

Хоз блок

Гродненская, Ошмяны

Вагончик кунг

1 600 р.

Вагончик кунг

Гродненская, Слоним

badge-icon
Бытовой комплекс

5 000 р.

Бытовой комплекс

Гродненская, Сморгонь

Бытовка

2 400 р.

Бытовка

Гродненская, Дятлово

Летние кухни

Договорная

Летние кухни

Гродненская, Лида

badge-icon
Продам Кунг

1 500 р.

Продам Кунг

Гродненская, Мосты

badge-icon
Продам помещение для бытовки

350 р.

Продам помещение для бытовки

Гродненская, Волковыск

Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки