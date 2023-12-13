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Компьютерная техникаКомплектующие

Блоки питания, аккумуляторы в Гродненской области

бп на 500 ватт

25 р.

бп на 500 ватт

Гродненская, Сморгонь

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Блок питания Jet ATX-450W-E1-PSU

15 р.

Блок питания Jet ATX-450W-E1-PSU

Гродно

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Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Зарядное для Samsung и Acer

23 р.

Зарядное для Samsung и Acer

Гродненская, Лида

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Блок питание 600w

60 р.

Блок питание 600w

Гродненская, Волковыск

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Зарядные от ноутбуков

20 р.

Зарядные от ноутбуков

Гродно

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Блок питания

20 р.

Блок питания

Гродно

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БП N-Tech 600W Elite (80 Plus Bronze)

139 р.

БП N-Tech 600W Elite (80 Plus Bronze)

Гродно

Доставка
БП Deepcool 750W PF750 80+

175 р.

БП Deepcool 750W PF750 80+

Гродно

Доставка
БП DeepCool 550W PF550 80+

139 р.

БП DeepCool 550W PF550 80+

Гродно

Доставка
БП Chieftec Core BBS-700S (80 Plus GOLD)

239 р.

БП Chieftec Core BBS-700S (80 Plus GOLD)

Гродно

Доставка
Блок питания на запчасти

3 р.

Блок питания на запчасти

Гродненская, Новогрудок

Блок питания 360 Вт

20 р.

Блок питания 360 Вт

Гродненская, Волковыск

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Блок питания 550W НОВЫЙ

60 р.

Блок питания 550W НОВЫЙ

Гродненская, Сморгонь

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Зарядка для ноутбука

Бесплатно

Зарядка для ноутбука

Гродненская, Слоним

Оригинальная зарядка к ноутбуку ASUS

25 р.

Оригинальная зарядка к ноутбуку ASUS

Гродненская, Лида

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Блок питания 450ватт имеет 6пин

35 р.

Блок питания 450ватт имеет 6пин

Гродно

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Блок питания

25 р.

Блок питания

Гродненская, Сморгонь

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зарядное для ноутбука Lenovo

35 р.

зарядное для ноутбука Lenovo

Гродно

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Блок питания

25 р.

Блок питания

Гродненская, Слоним

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Блок питания be quiet Pure Power 11 600W CM BN298

230 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 600W CM BN298

Гродно

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Блок питания 450 ват

20 р.

Блок питания 450 ват

Гродненская, Слоним

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Блок питания zalman zm600 - GSII

100 р.

Блок питания zalman zm600 - GSII

Гродно

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блок питания AeroCool KCAS 750W (KCAS-750M)

195 р.

блок питания AeroCool KCAS 750W (KCAS-750M)

Гродно

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Аккумуляторы ARMYTEK 18650 LI-ION WITH PCB 3500 MA

100 р.

Аккумуляторы ARMYTEK 18650 LI-ION WITH PCB 3500 MA

Гродно

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Блок питания

30 р.

Блок питания

Гродненская, Лида

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Блок питания

25 р.

Блок питания

Гродненская, Лида

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Блок питание 350w

15 р.

Блок питание 350w

Гродненская, Лида

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Универсальный блок питания к ноутбуку 12-24V

35 р.

Универсальный блок питания к ноутбуку 12-24V

Гродненская, Лида

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Кабели (провода) для ноутбуков. Новое

8 р.

Кабели (провода) для ноутбуков. Новое

Гродно

Доставка по Беларуси
Аккумулятор liitokala 18650 3500 mA 3.7V батарейка

10 р.

Аккумулятор liitokala 18650 3500 mA 3.7V батарейка

Гродненская, Сморгонь

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Блок питания Aero cool ECO 600W

Договорная

Блок питания Aero cool ECO 600W

Гродненская, Лида

Блок питания Lenovo 65W (20V 3,25A)

36 р.

Блок питания Lenovo 65W (20V 3,25A)

Гродно

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Корпус, блок питания, жёсткий диск

8 р.

Корпус, блок питания, жёсткий диск

Гродно

Аккумуляторная батарея

15 р.

Аккумуляторная батарея

Гродненская, Щучин

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be quiet Straight Power 10 600Вт

215 р.

be quiet Straight Power 10 600Вт

Гродно

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Блок питания

50 р.

Блок питания

Гродно

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Блок питания

50 р.

Блок питания

Гродно

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Блок питания 400 Вт.

20 р.

Блок питания 400 Вт.

Гродненская, Волковыск

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Chieftec Eco Series GPE-700S

150 р.

Chieftec Eco Series GPE-700S

Гродненская, Лида

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Corsair RM1000x

630 р.

Corsair RM1000x

Гродно

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Блок питания

25 р.

Блок питания

Гродненская, Волковыск

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Блок питания Fractal Design Ion Gold 850W

Договорная

Блок питания Fractal Design Ion Gold 850W

Гродно

Товары с доставкой от магазинов

Блок питания 700w GOLD Enermax

150 р.

Блок питания 700w GOLD Enermax

Гомель

Доставка по Беларуси
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Онлайн-заказ

1 656.71 р.

Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

40 р.

Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

299 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания Cougar GEX850, 1000

250 р.

Блок питания Cougar GEX850, 1000

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

156 р.

Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

209 р.

Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

Витебск

Доставка по Беларуси
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