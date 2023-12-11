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Готовый бизнес и оборудованиеГотовый бизнес

Бизнес в сфере услуг в Гродненской области

Продам готовый бизнес

Договорная

Продам готовый бизнес

Гродненская, Лида

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Аренда места парикмахера,мастера по наращиванию во

320 р.

Аренда места парикмахера,мастера по наращиванию во

Гродно

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Готовый бизнес

320 000 р.

Готовый бизнес

Гродно

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Пункт выдачи Wildberries

10 700 р.

Пункт выдачи Wildberries

Гродненская, Свислочь

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Бухгалтерские услуги

Бесплатно

Бухгалтерские услуги

Гродно

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Типография Островец

34 000 р.

Типография Островец

Гродненская, Островец

Центр дополнительного образования и развития детей

8 000 р.

Центр дополнительного образования и развития детей

Гродно

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Свадебный декор для бизнеса

6 000 р.

Свадебный декор для бизнеса

Гродно

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Кафе VGORODE

50 000 р.

Кафе VGORODE

Гродно

торговый объект

20 000 р.

торговый объект

Гродненская, Слоним

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Аренда

Договорная

Аренда

Гродно

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Ситилайты (сеть ) с клиентами

20 000 р.

Ситилайты (сеть ) с клиентами

Гродненская, Волковыск

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Продаётся готовый бизнес

150 000 р.

Продаётся готовый бизнес

Гродненская, Сморгонь

Частный врач-терапевт

30 р.

Частный врач-терапевт

Гродненская, Лида

Готовая студия ногтевого сервиса

Договорная

Готовая студия ногтевого сервиса

Гродно

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Продам выездной бар (мобильные барные стойки)

10 000 р.

Продам выездной бар (мобильные барные стойки)

Гродно

Студия красоты BLACK FOX.

58 571 р.

Студия красоты BLACK FOX.

Гродно

Салон красоты re-VISIT

32 471 р.

Салон красоты re-VISIT

Гродно

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Студия лазерной эпиляции

Договорная

Студия лазерной эпиляции

Гродненская, Новогрудок

Успешно работающий зоосалон

Договорная

Успешно работающий зоосалон

Гродно

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Готовый бизнес по полиграфии. Рассрочка. Обмен

43 999 р.

Готовый бизнес по полиграфии. Рассрочка. Обмен

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый, работающий бизнес

10 000 р.

Готовый, работающий бизнес

Витебск

Доставка по Беларуси
Куплю бухгалтерскую компанию

30 000 р.

Куплю бухгалтерскую компанию

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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