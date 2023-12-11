Бизнес в сфере услуг в Гродненской области
Договорная
Продам готовый бизнес
Гродненская, Лида
320 р.
Аренда места парикмахера,мастера по наращиванию во
Гродно
320 000 р.
Готовый бизнес
Гродно
10 700 р.
Пункт выдачи Wildberries
Гродненская, Свислочь
Бесплатно
Бухгалтерские услуги
Гродно
34 000 р.
Типография Островец
Гродненская, Островец
8 000 р.
Центр дополнительного образования и развития детей
Гродно
6 000 р.
Свадебный декор для бизнеса
Гродно
50 000 р.
Кафе VGORODE
Гродно
20 000 р.
торговый объект
Гродненская, Слоним
Договорная
Аренда
Гродно
20 000 р.
Ситилайты (сеть ) с клиентами
Гродненская, Волковыск
150 000 р.
Продаётся готовый бизнес
Гродненская, Сморгонь
30 р.
Частный врач-терапевт
Гродненская, Лида
Договорная
Готовая студия ногтевого сервиса
Гродно
10 000 р.
Продам выездной бар (мобильные барные стойки)
Гродно
58 571 р.
Студия красоты BLACK FOX.
Гродно
32 471 р.
Салон красоты re-VISIT
Гродно
Договорная
Студия лазерной эпиляции
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Успешно работающий зоосалон
Гродно
43 999 р.
Готовый бизнес по полиграфии. Рассрочка. Обмен
Гродно