Товары от Куфар Маркета
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Снаряжение для альпинизма в Гродненской области
Договорная
Палки для скандинавской хотьбы
Гродно
60 р.
Палки телескопические для скандинавской ходьбы
Гродно
Бесплатно
Скальники
Гродно
580 р.
Спусковое устройство
Гродно
200 р.
Рюкзак Burton ak surgence tour
Гродненская, Щучин
140 р.
Рюкзак Burton Day Hiker 2.0 22L
Гродно
200 р.
Сумка спортивная The North Face base camp
Гродно
160 р.
Каска C.A.M.P armour pro
Гродно
190 р.
Зажим грудной Petzl croll S
Гродно
180 р.
Брюки Simond для альпинизма и ледолазания
Гродно
25 р.
Перчатки
Гродно
105 р.
Снаряжение для альпинизма
Гродно
325 р.
Ботинки для альпинизма
Гродно
200 р.
Стенка+мат гимнастический
Гродно
88 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Гродненская, Слоним
70 р.
Скальники скальные туфли
Могилев
25 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Витебская, Орша
49 р.
Скальные туфли
Витебская, Новополоцк
25 р.
Зимние кроссовки ''Марко'' 36р.
Витебск
200 р.
Скальные туфли
Могилев
1 400 р.
Снаряжение альпиниста
Гомель
320 р.
Ботинки альпинистские
Гомель
150 р.
Каска PETZL BOREO
Минск, Советский
80 р.
Скальники
Брестская, Пинск
15 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Брест
16 р.
Солнцезащитные очки, для вождения, походов, рыбалк
Минск, Ленинский
75 р.
Рюкзак 40 l
Минск, Фрунзенский
5 р.
Карабины
Гомель
150 р.
Скальники скальные туфли
Минск, Октябрьский
20 р.
Обвязка грудная
Брест
70 р.
Каска Camp Rock Star
Минск, Заводской
600 р.
Ледоруб Petzl SUMMIT EVO
Минская, Заславль
260 р.
Petzl Elia Каска для альпинизма
Минская, Заславль
100 р.
Жумар
Витебск
30 р.
Ледоступы (шипы) Springyard (Швеция) для прогулок
Минск, Московский
15 р.
Ракс карабин латунный для стакселя (яхтинг)
Витебск
190 р.
Скальные туфли женские OCUN STRIKE QC
Минск, Московский
170 р.
Беговая дорожка
Гомель
30 р.
Зацеп для скалолазанья, скалодрома
Минск, Первомайский
325 р.
Скальники женские Tarantula W 37,5
Минск, Центральный
Договорная
Edelrid Fuse
Минск, Первомайский
50 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Минская, Молодечно
200 р.
Скальники
Минск, Ленинский
39.85 р.
Трость складная
Минск, Советский
36.99 р.
Рюкзак Fjallraven Kanken
Минск, Советский
70 р.
Альпинистское снаряжение Капля Vento
Могилев
12 р.
Продам новые ледоступы где-то на р.37-38
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Рюкзак
Минск, Первомайский
30 р.
Пояс боевой, по
Минская, Другие города
20 р.
Штаны утепленные
Минск, Советский
40 р.
Трос страховочный для альпинизма
Гомельская, Речица
120 р.
Полная обвязка ВЕНТО
Минск, Октябрьский
830 р.
Продам обвязку PETZL AVAO SIT FAST
Минская, Жодино
299 р.
Спусковое устройство Indy Evo с системой ''антипаник'' (KONG) (а.60-010996)
Минск, Ленинский
75 р.
Скальники ROCK PILLARS
Витебск
40 р.
Ремень штангиста
Минск, Заводской
130 р.
Треккенговые палки фирмы ''SPLAV'' ''Спорт компакт
Брестская, Береза