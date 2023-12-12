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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Гродненской области

Ножки для ванной

1 р.

Ножки для ванной

Гродно

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Мыльница Joli

5 р.

Мыльница Joli

Гродно

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Этажерка и шторки

Договорная

Этажерка и шторки

Гродненская, Слоним

Шторка для ванной

20 р.

Шторка для ванной

Гродненская, Лида

Стакан для пасты и зубных щеток с держателем новый

15 р.

Стакан для пасты и зубных щеток с держателем новый

Гродно

Шторка для ванной

21 р.

Шторка для ванной

Гродненская, Лида

Керамический набор для ванны

8 р.

Керамический набор для ванны

Гродно

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Экран для ванны

90 р.

Экран для ванны

Гродно

Ящики

Бесплатно

Ящики

Гродненская, Сморгонь

Два дозатора для мыла

40 р.

Два дозатора для мыла

Гродно

Держатели шторы для ванной комнаты.

3 р.

Держатели шторы для ванной комнаты.

Гродно

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Полочки для душа

20 р.

Полочки для душа

Гродно

Каркас для ванны универсальный

60 р.

Каркас для ванны универсальный

Гродно

Сиденье для ванной

10 р.

Сиденье для ванной

Гродненская, Лида

Мыльница Chroma

15 р.

Мыльница Chroma

Гродно

Стекло для ванны

600 р.

Стекло для ванны

Гродно

Штора для ванной

15 р.

Штора для ванной

Гродно

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Решетка вентиляционная

5 р.

Решетка вентиляционная

Гродненская, Лида

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Держатель -подставка для Тулетной бумаги с ершиком

35 р.

Держатель -подставка для Тулетной бумаги с ершиком

Гродненская, Слоним

Набор для туалета GROHE Essentials

288 р.

Набор для туалета GROHE Essentials

Гродно

Пьедистал под умывальник

22 р.

Пьедистал под умывальник

Гродно

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Крышка унитаза

75 р.

Крышка унитаза

Гродно

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Шторка в ванную.+палка

25 р.

Шторка в ванную.+палка

Гродно

Угловая настенная вешалка-органайзер IKEA

15 р.

Угловая настенная вешалка-органайзер IKEA

Гродно

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Ёршик для ванной

12 р.

Ёршик для ванной

Гродно

Полка в ванную комнату

10 р.

Полка в ванную комнату

Гродненская, Другие города

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Система обратного осмоса AquaSpring AS-600p

200 р.

Система обратного осмоса AquaSpring AS-600p

Гродненская, Островец

Противоскользящий коврик для ванной

5 р.

Противоскользящий коврик для ванной

Гродно

Коврик для ванной

5 р.

Коврик для ванной

Гродно

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Поручень для ванной

15 р.

Поручень для ванной

Гродненская, Лида

80 р.

Экран под ванну

Гродненская, Слоним

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Держатель для туалетной бумаги

30 р.

Держатель для туалетной бумаги

Гродно

Угловая полка для ванной

10 р.

Угловая полка для ванной

Гродно

Пьедестал под умавальник

15 р.

Пьедестал под умавальник

Гродно

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Сидение для ванной вкладное

Договорная

Сидение для ванной вкладное

Гродно

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Ершик для унитаза

5 р.

Ершик для унитаза

Гродно

Поручни для стариков и инвалидов

260 р.

Поручни для стариков и инвалидов

Гродненская, Волковыск

Коврик в ванную синель

30 р.

Коврик в ванную синель

Гродненская, Лида

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Умывальник + шкафчик SanSea ,71cm, Europa, Новое

450 р.

Умывальник + шкафчик SanSea ,71cm, Europa, Новое

Гродно

Сеточка-фильтр для раковины круглая (набор)

7 р.

Сеточка-фильтр для раковины круглая (набор)

Гродно

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Дозатор жидкого мыла Wasserkraft

40 р.

Дозатор жидкого мыла Wasserkraft

Гродно

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Держатель для фена

10 р.

Держатель для фена

Гродно

Ключ для стиральной машины

2 р.

Ключ для стиральной машины

Гродненская, Слоним

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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