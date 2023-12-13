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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Гродненской области

Чехол Apple MagSafe для iPhone 15 pro

5 р.

Чехол Apple MagSafe для iPhone 15 pro

Гродненская, Лида

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Samsung gear vr

40 р.

Samsung gear vr

Гродно

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Стекло защитное для смартфона

4 р.

Стекло защитное для смартфона

Гродно

Беспроводная зарядка для смартфона SATECHI

65 р.

Беспроводная зарядка для смартфона SATECHI

Гродненская, Лида

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Быстрая зарядка Apple 20W (блок + кабель)

25 р.

Быстрая зарядка Apple 20W (блок + кабель)

Гродно

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Портативное зарядное устройство (Power bank) Uniq

95 р.

Портативное зарядное устройство (Power bank) Uniq

Гродненская, Лида

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Чехол на IPhone 11

5 р.

Чехол на IPhone 11

Гродненская, Волковыск

Повербанк

10 р.

Повербанк

Гродно

Бампер

Бесплатно

Бампер

Гродненская, Лида

Чехол для IPhone 12

5 р.

Чехол для IPhone 12

Гродно

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Чехол для 12 iPhone

25 р.

Чехол для 12 iPhone

Гродно

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Держатель телефона

15 р.

Держатель телефона

Гродно

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Чехол на iPhone

10 р.

Чехол на iPhone

Гродно

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Беспроводные наушники Honor choice

60 р.

Беспроводные наушники Honor choice

Гродненская, Лида

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Чехол iPhone 8

10 р.

Чехол iPhone 8

Гродно

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чехол на iPhone SE

5 р.

чехол на iPhone SE

Гродно

чехлы на айфон 11 новые

6 р.

чехлы на айфон 11 новые

Гродно

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Чехол на телефон Redmi 10 pro

7 р.

Чехол на телефон Redmi 10 pro

Гродненская, Волковыск

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Блоки быстрой зарядки

Договорная

Блоки быстрой зарядки

Гродненская, Лида

Блок

6 р.

Блок

Гродно

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Игровой геймпад триггер+присоска PUBG

15 р.

Игровой геймпад триггер+присоска PUBG

Гродно

Макро и рыбий глаз линзы на телефон

17 р.

Макро и рыбий глаз линзы на телефон

Гродно

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Стабилизатор Dji Osmo mobil 4 combo

450 р.

Стабилизатор Dji Osmo mobil 4 combo

Гродно

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Диодная подсветка для телефона

8 р.

Диодная подсветка для телефона

Гродно

Кабель Apple Type-C - Lightning

50 р.

Кабель Apple Type-C - Lightning

Гродно

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Подставка для смартфона телефона дуб

15 р.

Подставка для смартфона телефона дуб

Гродно

Коробка от Samsung s10

15 р.

Коробка от Samsung s10

Гродно

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Стекло honor x7a

5 р.

Стекло honor x7a

Гродно

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Чехол для iPhone 11

10 р.

Чехол для iPhone 11

Гродно

Чехол для iPhone 11

15 р.

Чехол для iPhone 11

Гродно

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Повербанк на 20.000 и 10.000 mAh

35 р.

Повербанк на 20.000 и 10.000 mAh

Гродненская, Лида

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Чехол для iPhone 12 mini

3 р.

Чехол для iPhone 12 mini

Гродно

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Чехлы для Samsung Galaxy A51

5 р.

Чехлы для Samsung Galaxy A51

Гродно

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Наушники sony Ericsson

5 р.

Наушники sony Ericsson

Гродно

Адаптер питания sony ac-ub10d

5 р.

Адаптер питания sony ac-ub10d

Гродно

Макролинза

30 р.

Макролинза

Гродно

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Оригинальные проводные наушники Samsung Galaxy a71

30 р.

Оригинальные проводные наушники Samsung Galaxy a71

Гродно

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Защитное стекло на iPhone 14 (14/13/13pro)

5 р.

Защитное стекло на iPhone 14 (14/13/13pro)

Гродно

Чехол на телефон

10 р.

Чехол на телефон

Гродненская, Лида

Чехол iPhone XS

5 р.

Чехол iPhone XS

Гродненская, Ивье

Чехлы на iPhone 7+

Бесплатно

Чехлы на iPhone 7+

Гродно

Зарядка для телефона micro usb

4.50 р.

Зарядка для телефона micro usb

Гродно

Товары с доставкой от магазинов

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

40.70 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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