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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Гродненской области

Оригинальный акомулятор на редми нот11 4g

30 р.

Оригинальный акомулятор на редми нот11 4g

Гродненская, Лида

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Аккумулятор iphone 7

20 р.

Аккумулятор iphone 7

Гродно

батарея для Samsung 10

30 р.

батарея для Samsung 10

Гродно

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Redmi, Samsung, Huawei и другие

Договорная

Redmi, Samsung, Huawei и другие

Гродненская, Лида

Батареи для телефонов Samsung. Гарантия

Договорная

Батареи для телефонов Samsung. Гарантия

Гродно

Доставка по Беларуси
Батареи Samsung, Prestigio Motorola и др

Договорная

Батареи Samsung, Prestigio Motorola и др

Гродно

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Батареи Huawei, Lg,Sony Ericsson

Договорная

Батареи Huawei, Lg,Sony Ericsson

Гродно

Батареи к Nokia

Договорная

Батареи к Nokia

Гродно

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Ориг аккумулятор iPhone 7 91%

20 р.

Ориг аккумулятор iPhone 7 91%

Гродно

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Аккумулятор на айфон 7 плюс

10 р.

Аккумулятор на айфон 7 плюс

Гродно

Samsung galaxy A5 2016г

10 р.

Samsung galaxy A5 2016г

Гродненская, Лида

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Аккумуляторы к Samsung

5 р.

Аккумуляторы к Samsung

Гродно

Новый АКБ iPhone 7

25 р.

Новый АКБ iPhone 7

Гродно

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Аккумулятор для Nokia, Samsung и до.

Договорная

Аккумулятор для Nokia, Samsung и до.

Гродненская, Лида

Аккумулятор Redmi, Huawei

Договорная

Аккумулятор Redmi, Huawei

Гродненская, Лида

Redmi 9/9A батарея (новая)

20 р.

Redmi 9/9A батарея (новая)

Гродненская, Лида

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Батареи для телефонов Xiaomi оригинальные. Гарантия

Договорная

Батареи для телефонов Xiaomi оригинальные. Гарантия

Гродно

Доставка по Беларуси
Аккумулятор для Nokia 3310

12 р.

Аккумулятор для Nokia 3310

Гродно

Договорная

Аккумулятор для Samsung, Nokia, Huawei

Гродненская, Лида

Аккумулятор для телефона Redmi

Договорная

Аккумулятор для телефона Redmi

Гродненская, Лида

Аккумуляторная батарейка EB-BA505ABU Samsung A20

10 р.

Аккумуляторная батарейка EB-BA505ABU Samsung A20

Гродно

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Аккумулятор X

50 р.

Аккумулятор X

Гродно

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аккумулятор (батарея) Vertex D555 Li-Ion

10 р.

аккумулятор (батарея) Vertex D555 Li-Ion

Гродно

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аккумулятор (батарея) Alcatel TLi009AA Li-Ion

10 р.

аккумулятор (батарея) Alcatel TLi009AA Li-Ion

Гродно

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Аккумулятор для Nokia BLC-2

17 р.

Аккумулятор для Nokia BLC-2

Гродно

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Samsung A12 остатки

35 р.

Samsung A12 остатки

Гродно

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Батареи (АКБ) для телефонов и планшетов. Гарантия

Договорная

Батареи (АКБ) для телефонов и планшетов. Гарантия

Гродно

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Самсунг

10 р.

Аккумуляторы Самсунг

Гродно

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Батарея для Prestigio

4 р.

Батарея для Prestigio

Гродно

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Аккумулятор на iPhone 8

25 р.

Аккумулятор на iPhone 8

Гродно

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Запчасти

2 р.

Запчасти

Гродненская, Зельва

Батареи для Samsung, Sony

15 р.

Батареи для Samsung, Sony

Гродно

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Аккумулятор для Xaomi redmi note 10

30 р.

Аккумулятор для Xaomi redmi note 10

Гродно

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Аккумулятор HTC Desire 626

25 р.

Аккумулятор HTC Desire 626

Гродненская, Сморгонь

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Батарея на redmi note 8 pro

45 р.

Батарея на redmi note 8 pro

Гродно

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аккумулятор Lenovo p780 оригинал

10 р.

аккумулятор Lenovo p780 оригинал

Гродно

Аккумулятор для Sony Ericsson

5 р.

Аккумулятор для Sony Ericsson

Гродненская, Островец

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Аккумулятор для Oysters Pacific E

10 р.

Аккумулятор для Oysters Pacific E

Гродненская, Новогрудок

Аккумуляторная батарея к тел. Red Мi 7

25 р.

Аккумуляторная батарея к тел. Red Мi 7

Гродненская, Кореличи

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Батарея на айфон 7

Договорная

Батарея на айфон 7

Гродненская, Лида

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Аккумуляторная батарея B800BE

50 р.

Аккумуляторная батарея B800BE

Гродненская, Новогрудок

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Батарейка для телефона

10 р.

Батарейка для телефона

Гродненская, Лида

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Продам аккумулятор

25 р.

Продам аккумулятор

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

25 р.

АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

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