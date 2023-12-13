Товары от Куфар Маркета
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Аккумуляторы для телефонов в Гродненской области
30 р.
Оригинальный акомулятор на редми нот11 4g
Гродненская, Лида
20 р.
Аккумулятор iphone 7
Гродно
30 р.
батарея для Samsung 10
Гродно
Договорная
Redmi, Samsung, Huawei и другие
Гродненская, Лида
Договорная
Батареи для телефонов Samsung. Гарантия
Гродно
Договорная
Батареи Samsung, Prestigio Motorola и др
Гродно
Договорная
Батареи Huawei, Lg,Sony Ericsson
Гродно
Договорная
Батареи к Nokia
Гродно
20 р.
Ориг аккумулятор iPhone 7 91%
Гродно
10 р.
Аккумулятор на айфон 7 плюс
Гродно
10 р.
Samsung galaxy A5 2016г
Гродненская, Лида
5 р.
Аккумуляторы к Samsung
Гродно
25 р.
Новый АКБ iPhone 7
Гродно
Договорная
Аккумулятор для Nokia, Samsung и до.
Гродненская, Лида
Договорная
Аккумулятор Redmi, Huawei
Гродненская, Лида
20 р.
Redmi 9/9A батарея (новая)
Гродненская, Лида
Договорная
Батареи для телефонов Xiaomi оригинальные. Гарантия
Гродно
12 р.
Аккумулятор для Nokia 3310
Гродно
Договорная
Аккумулятор для Samsung, Nokia, Huawei
Гродненская, Лида
Договорная
Аккумулятор для телефона Redmi
Гродненская, Лида
10 р.
Аккумуляторная батарейка EB-BA505ABU Samsung A20
Гродно
50 р.
Аккумулятор X
Гродно
10 р.
аккумулятор (батарея) Vertex D555 Li-Ion
Гродно
10 р.
аккумулятор (батарея) Alcatel TLi009AA Li-Ion
Гродно
17 р.
Аккумулятор для Nokia BLC-2
Гродно
35 р.
Samsung A12 остатки
Гродно
Договорная
Батареи (АКБ) для телефонов и планшетов. Гарантия
Гродно
10 р.
Аккумуляторы Самсунг
Гродно
4 р.
Батарея для Prestigio
Гродно
25 р.
Аккумулятор на iPhone 8
Гродно
2 р.
Запчасти
Гродненская, Зельва
15 р.
Батареи для Samsung, Sony
Гродно
30 р.
Аккумулятор для Xaomi redmi note 10
Гродно
25 р.
Аккумулятор HTC Desire 626
Гродненская, Сморгонь
45 р.
Батарея на redmi note 8 pro
Гродно
10 р.
аккумулятор Lenovo p780 оригинал
Гродно
5 р.
Аккумулятор для Sony Ericsson
Гродненская, Островец
10 р.
Аккумулятор для Oysters Pacific E
Гродненская, Новогрудок
25 р.
Аккумуляторная батарея к тел. Red Мi 7
Гродненская, Кореличи
Договорная
Батарея на айфон 7
Гродненская, Лида
50 р.
Аккумуляторная батарея B800BE
Гродненская, Новогрудок
10 р.
Батарейка для телефона
Гродненская, Лида
25 р.
Продам аккумулятор
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
25 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO
Минск, Советский
30.50 р.
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8
Минск, Советский
30.50 р.
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone
Минск, Советский
25 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR
Минск, Советский
24.99 р.
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S
Минск, Заводской
25 р.
АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные
Минск, Советский
30 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ
Минск, Советский
50 р.
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью
Минск, Советский