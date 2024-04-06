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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Городке

Ёлочные игрушки СССР

Договорная

Ёлочные игрушки СССР

Витебская, Городок

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке

12 р.

Оловянные солдатики

Минск, Фрунзенский

Скатерть Peggu Wilkins, Англия, винтаж.

150 р.

Скатерть Peggu Wilkins, Англия, винтаж.

Брест

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Коллекция танков

13 р.

Коллекция танков

Минск, Фрунзенский

Атлас СССР карманный довоенный

27 р.

Атлас СССР карманный довоенный

Минск, Фрунзенский

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Кофейный сервиз новый Югославия времён СССР

125 р.

Кофейный сервиз новый Югославия времён СССР

Минск, Фрунзенский

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Портфель

15 р.

Портфель

Гомель

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кофейная пара

2 р.

кофейная пара

Минск, Фрунзенский

Чемодан

25 р.

Чемодан

Гомель

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Фарфоровый подсвечник, статуэтки Румыния

185 р.

Фарфоровый подсвечник, статуэтки Румыния

Минск, Фрунзенский

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Пепельница бронзовая

10 р.

Пепельница бронзовая

Брест

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20 р.

Открытки гродно

Гродно

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старинная латунная ёмкость

222 р.

старинная латунная ёмкость

Гродненская, Ивье

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Пупс ГДР, СССР

45 р.

Пупс ГДР, СССР

Брест

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Lego Bionicle 8568 Лего Бионикл Оригинал

25 р.

Lego Bionicle 8568 Лего Бионикл Оригинал

Минск, Фрунзенский

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Корзинка из СССР 35×32

17 р.

Корзинка из СССР 35×32

Гродненская, Лида

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Бубенцы

250 р.

Бубенцы

Брестская, Ляховичи

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Бокалы

20 р.

Бокалы

Гомельская, Жлобин

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Книги 1960 год

10 р.

Книги 1960 год

Витебская, Орша

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Плафоны

4 р.

Плафоны

Минск, Советский

Лагоритмическая линейка

10 р.

Лагоритмическая линейка

Гродненская, Лида

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Барометр

100 р.

Барометр

Витебск

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Старинные

Договорная

Старинные

Брестская, Кобрин

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Часы времен СССР

Договорная

Часы времен СССР

Минск, Центральный

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Часы электроника

Договорная

Часы электроника

Минск, Заводской

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Рог

5 р.

Рог

Витебск

Чехол

4 р.

Чехол

Витебск

Конструктор

10 р.

Конструктор

Витебск

Фото альбом

15 р.

Фото альбом

Витебск

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Тарелки . блюдца

Договорная

Тарелки . блюдца

Минская, Борисов

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Часы-будильник Янтарь

30 р.

Часы-будильник Янтарь

Гродно

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Галилео. Выпуск 21,2011

2 р.

Галилео. Выпуск 21,2011

Минск, Советский

Марки советского времени

45 р.

Марки советского времени

Минск, Советский

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Бижутерия винтаж

10 р.

Бижутерия винтаж

Гомельская, Другие города

Блюдо (тарелки) СССР 24 см

4 р.

Блюдо (тарелки) СССР 24 см

Витебская, Орша

Альбом для гербария (СССР)

5 р.

Альбом для гербария (СССР)

Минск, Советский

Микрометр СССР, 1933 г

250 р.

Микрометр СССР, 1933 г

Минск, Советский

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Пепельница

8 р.

Пепельница

Минск, Московский

Насадки на тарелки СССР

25 р.

Насадки на тарелки СССР

Минск, Фрунзенский

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манеты

10 р.

манеты

Гродненская, Лида

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Ложки СССР мельхиор

30 р.

Ложки СССР мельхиор

Минск, Фрунзенский

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Ложка латунная старая

25 р.

Ложка латунная старая

Минск, Фрунзенский

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Ваза хрустальная ''Богемия''

70 р.

Ваза хрустальная ''Богемия''

Витебск

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Кукла большая

50 р.

Кукла большая

Минск, Центральный

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Швейная машинка ПМЗ

45 р.

Швейная машинка ПМЗ

Минск, Центральный

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Математический набор и счётные палочки

13 р.

Математический набор и счётные палочки

Минск, Фрунзенский

Пепельница СССР

Договорная

Пепельница СССР

Минск, Первомайский

Паста чистящая Puhastuspasta

10 р.

Паста чистящая Puhastuspasta

Гродненская, Волковыск

Ключ от настенных часов

30 р.

Ключ от настенных часов

Могилев

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Модель машины

8 р.

Модель машины

Витебск

Выжигатель

10 р.

Выжигатель

Витебск

Костяной фарфор ЛФЗ СССР кофейные пары

85 р.

Костяной фарфор ЛФЗ СССР кофейные пары

Минск, Ленинский

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ковры из 90х

Договорная

ковры из 90х

Минская, Жодино

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Часы продажа

Договорная

Часы продажа

Брестская, Малорита

10 рублей ссср

50 р.

10 рублей ссср

Гомельская, Жлобин

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Бинокль 7х50, СССР, СОМЗ, высокосветосильный

450 р.

Бинокль 7х50, СССР, СОМЗ, высокосветосильный

Минск, Центральный

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Бюст Горький А.М. СССР, металл, 19см, 1065 грамм

140 р.

Бюст Горький А.М. СССР, металл, 19см, 1065 грамм

Минск, Центральный

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Корешки (100 бон) рублей СССР образца 1961 года

15 р.

Корешки (100 бон) рублей СССР образца 1961 года

Гомель

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Рубанок деревянный

10 р.

Рубанок деревянный

Могилев

Шлем танкиста с фурнитурой

Договорная

Шлем танкиста с фурнитурой

Минск, Центральный

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Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

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