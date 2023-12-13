Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Городке
0.50 р.
Открытки с новым годом
Витебская, Городок
Договорная
Открытки старые 26 шт.
Витебская, Городок
Договорная
Открытки старые с советских времен 35 шт.
Витебская, Городок
30 р.
Ампервольтомметр м493. СССР начало 60х, раритет.
Витебская, Городок
20 р.
Пёсик СССР
Витебская, Городок
20 р.
Рейсшина и циркуль СССР
Витебская, Городок
20 р.
Аптечка
Витебская, Городок
0.50 р.
Открытки разные 3
Витебская, Городок
Договорная
Калькулятор СССР
Витебская, Городок
0.50 р.
Открытки разные 2
Витебская, Городок
0.50 р.
Открытки разные 1
Витебская, Городок
10 р.
Скатерть
Витебская, Городок
20 р.
Скатерть плюшевая
Витебская, Городок
12 р.
Открытки разные 1 за 12 р.за все
Витебская, Городок
Договорная
Будильник СССР
Витебская, Городок
40 р.
Кукла ГДР ARI
Витебская, Городок
35 р.
Кукла Танюшка СССР
Витебская, Городок
50 р.
Заварник латунь
Витебская, Городок
Договорная
Значки
Витебская, Городок
30 р.
Кукла Верочка Свитанак
Витебская, Городок
15 р.
Зажигалка ссср
Витебская, Городок
100 р.
Заварник
Витебская, Городок
2 р.
Значек бгто
Витебская, Городок
10 р.
Фильмоскоп Огонёк МФ-80
Витебская, Городок
140 р.
Кукла ГДР Биги. Скидочка временная
Витебская, Городок
Договорная
Игрушки корзинки СССР
Витебская, Городок
Договорная
Игрушки СССР, Гдр
Витебская, Городок
40 р.
Подкова
Витебская, Городок
50 р.
Кукла, пупсик Гдр
Витебская, Городок
Договорная
Игрушки СССР, Гдр
Витебская, Городок
150 р.
Часы КОМАНДИРСКИЕ AU-10
Витебская, Городок
40 р.
Лампа керосиновая
Витебская, Городок
Договорная
Газеты Правда
Витебская, Городок
Договорная
Открытки СССР
Витебская, Городок
90 р.
Телефон СССР
Витебская, Городок
70 р.
Куклы СССР. Скидочка пред праздничная
Витебская, Городок
55 р.
Пупс, куколки СССР
Витебская, Городок
35 р.
Куклы ГДР Sonninberg
Витебская, Городок
35 р.
Инструкция по эксплуатации Иж Планета (1963г)
Витебская, Городок
15 р.
Бритва СССР,опасная бритва,опаска
Витебская, Городок
100 р.
Набор
Витебская, Городок
25 р.
Кукла СССР. ПО ''Мир''
Витебская, Городок
50 р.
Плюшевый винтажный ковер времён СССР
Витебская, Городок
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский