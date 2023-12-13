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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Городке

Открытки с новым годом

0.50 р.

Открытки с новым годом

Витебская, Городок

Открытки старые 26 шт.

Договорная

Открытки старые 26 шт.

Витебская, Городок

Открытки старые с советских времен 35 шт.

Договорная

Открытки старые с советских времен 35 шт.

Витебская, Городок

Ампервольтомметр м493. СССР начало 60х, раритет.

30 р.

Ампервольтомметр м493. СССР начало 60х, раритет.

Витебская, Городок

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Пёсик СССР

20 р.

Пёсик СССР

Витебская, Городок

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Рейсшина и циркуль СССР

20 р.

Рейсшина и циркуль СССР

Витебская, Городок

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Аптечка

20 р.

Аптечка

Витебская, Городок

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Открытки разные 3

0.50 р.

Открытки разные 3

Витебская, Городок

Калькулятор СССР

Договорная

Калькулятор СССР

Витебская, Городок

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Открытки разные 2

0.50 р.

Открытки разные 2

Витебская, Городок

Открытки разные 1

0.50 р.

Открытки разные 1

Витебская, Городок

Скатерть

10 р.

Скатерть

Витебская, Городок

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Скатерть плюшевая

20 р.

Скатерть плюшевая

Витебская, Городок

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Открытки разные 1 за 12 р.за все

12 р.

Открытки разные 1 за 12 р.за все

Витебская, Городок

Будильник СССР

Договорная

Будильник СССР

Витебская, Городок

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Кукла ГДР ARI

40 р.

Кукла ГДР ARI

Витебская, Городок

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Кукла Танюшка СССР

35 р.

Кукла Танюшка СССР

Витебская, Городок

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Заварник латунь

50 р.

Заварник латунь

Витебская, Городок

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Значки

Договорная

Значки

Витебская, Городок

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Кукла Верочка Свитанак

30 р.

Кукла Верочка Свитанак

Витебская, Городок

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Зажигалка ссср

15 р.

Зажигалка ссср

Витебская, Городок

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Заварник

100 р.

Заварник

Витебская, Городок

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Значек бгто

2 р.

Значек бгто

Витебская, Городок

Фильмоскоп Огонёк МФ-80

10 р.

Фильмоскоп Огонёк МФ-80

Витебская, Городок

Кукла ГДР Биги. Скидочка временная

140 р.

Кукла ГДР Биги. Скидочка временная

Витебская, Городок

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Игрушки корзинки СССР

Договорная

Игрушки корзинки СССР

Витебская, Городок

Игрушки СССР, Гдр

Договорная

Игрушки СССР, Гдр

Витебская, Городок

Подкова

40 р.

Подкова

Витебская, Городок

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Кукла, пупсик Гдр

50 р.

Кукла, пупсик Гдр

Витебская, Городок

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Игрушки СССР, Гдр

Договорная

Игрушки СССР, Гдр

Витебская, Городок

Часы КОМАНДИРСКИЕ AU-10

150 р.

Часы КОМАНДИРСКИЕ AU-10

Витебская, Городок

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Лампа керосиновая

40 р.

Лампа керосиновая

Витебская, Городок

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Газеты Правда

Договорная

Газеты Правда

Витебская, Городок

Открытки СССР

Договорная

Открытки СССР

Витебская, Городок

Телефон СССР

90 р.

Телефон СССР

Витебская, Городок

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Куклы СССР. Скидочка пред праздничная

70 р.

Куклы СССР. Скидочка пред праздничная

Витебская, Городок

Пупс, куколки СССР

55 р.

Пупс, куколки СССР

Витебская, Городок

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Куклы ГДР Sonninberg

35 р.

Куклы ГДР Sonninberg

Витебская, Городок

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Инструкция по эксплуатации Иж Планета (1963г)

35 р.

Инструкция по эксплуатации Иж Планета (1963г)

Витебская, Городок

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Бритва СССР,опасная бритва,опаска

15 р.

Бритва СССР,опасная бритва,опаска

Витебская, Городок

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Набор

100 р.

Набор

Витебская, Городок

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Кукла СССР. ПО ''Мир''

25 р.

Кукла СССР. ПО ''Мир''

Витебская, Городок

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Плюшевый винтажный ковер времён СССР

50 р.

Плюшевый винтажный ковер времён СССР

Витебская, Городок

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

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