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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Гомельской области

Линолеум

300 р.

Линолеум

Гомельская, Рогачев

Ламинат

Договорная

Ламинат

Гомель

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Линолеум

150 р.

Линолеум

Гомель

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Линолеум 3м/3.85

250 р.

Линолеум 3м/3.85

Гомель

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ламинат

100 р.

ламинат

Гомель

Линолеум 2.4 х 1.34 новый

58 р.

Линолеум 2.4 х 1.34 новый

Гомель

Линолеум juteks

200 р.

Линолеум juteks

Гомель

Ламинат

50 р.

Ламинат

Гомель

Ламинат Дуб Баффало выбеленный

35 р.

Ламинат Дуб Баффало выбеленный

Гомельская, Мозырь

Ламинат 10мм

40 р.

Ламинат 10мм

Гомель

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Пробковая подложка 2мм

40 р.

Пробковая подложка 2мм

Гомель

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Ламинат

100 р.

Ламинат

Гомельская, Речица

Подложка под ламинат

Договорная

Подложка под ламинат

Гомель

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Линолеум

230 р.

Линолеум

Гомель

Линолеум РАСПРОДАЖА остатков ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА

Договорная

Линолеум РАСПРОДАЖА остатков ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА

Гомель

Линолеум

90 р.

Линолеум

Гомель

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Плинтус INDO номер 23 высота 70мм Польша

63 р.

Плинтус INDO номер 23 высота 70мм Польша

Гомель

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Линолеум

200 р.

Линолеум

Гомельская, Жлобин

Линолеум

25 р.

Линолеум

Гомельская, Жлобин

Ламинат

80 р.

Ламинат

Гомель

Линолеум

115 р.

Линолеум

Гомель

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Порожек на ламинат

7 р.

Порожек на ламинат

Гомельская, Мозырь

Линолеум

11 р.

Линолеум

Гомель

Линолеум бытовой

13.60 р.

Линолеум бытовой

Гомель

Линолеум прочный защитный слой0,5мм. толщина 3,7мм

24 р.

Линолеум прочный защитный слой0,5мм. толщина 3,7мм

Гомель

Доставка
Рассрочка
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Гомельская, Ельск

линолеум ш1.5м.,д.5.5м.

100 р.

линолеум ш1.5м.,д.5.5м.

Гомельская, Светлогорск

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Линолеум после ремонта

65 р.

Линолеум после ремонта

Гомель

Линолеум Тarkett толщина 4,8мм

23 р.

Линолеум Тarkett толщина 4,8мм

Гомель

Доставка
Рассрочка
Ламинат

250 р.

Ламинат

Гомельская, Жлобин

Линолеум

70 р.

Линолеум

Гомельская, Жлобин

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Продам линолиум 3.90*3 метра

70 р.

Продам линолиум 3.90*3 метра

Гомельская, Жлобин

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Плинтус сосна , ольха

1.80 р.

Плинтус сосна , ольха

Гомель

Линолеум

200 р.

Линолеум

Гомель

Линолеум толщина 4,8мм

25 р.

Линолеум толщина 4,8мм

Гомель

Доставка
Рассрочка
Ленолеум

300 р.

Ленолеум

Гомельская, Жлобин

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Порог алюминиевый 900ммХ40мм для пола

10 р.

Порог алюминиевый 900ммХ40мм для пола

Гомель

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Стык напольный

10 р.

Стык напольный

Гомельская, Мозырь

Линолеум утеплённый раз. 285/35, толщина 5 мм.

15 р.

Линолеум утеплённый раз. 285/35, толщина 5 мм.

Гомель

Плитка керамогранит 30*60

250 р.

Плитка керамогранит 30*60

Гомельская, Калинковичи

Ламинат 33 кл. 4V Дуб Зигфрид

25.50 р.

Ламинат 33 кл. 4V Дуб Зигфрид

Гомель

Доставка
Рассрочка
Ламинат 32кл

16.90 р.

Ламинат 32кл

Гомель

Доставка
Рассрочка
Ламинат остатки

20 р.

Ламинат остатки

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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