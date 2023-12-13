Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Гомельской области
10 р.
Камень декоративный « Шамотный кирпич»
Гомель
5 р.
Краска аэрозольная
Гомель
65 р.
Керамогранит напольный
Гомель
Договорная
Плитка на стену 15×15
Гомельская, Брагин
160 р.
Плитка напольная
Гомель
Договорная
клей и обои
Гомельская, Калинковичи
300 р.
Линолеум
Гомельская, Рогачев
Договорная
Ламинат
Гомель
15 р.
Эпоксидная смола
Гомель
Договорная
Плитка
Гомельская, Жлобин
10 р.
Декоративный камень
Гомель
50 р.
Ремонт стройка
Гомель
150 р.
Линолеум
Гомель
50 р.
Линолеум б/у
Гомельская, Светлогорск
250 р.
Линолеум 3м/3.85
Гомель
60 р.
Виниловые обои
Гомель
Договорная
Натяжные потолки бесщелевые
Гомель
10 р.
Обои лента
Гомель
80 р.
Фотообои детские ''Звери над поляной'' (2,7м х 3м)
Гомель
100 р.
ламинат
Гомель
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Гомельская, Жлобин
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Гомель
30 р.
Плитка 600х300
Гомельская, Калинковичи
50 р.
Плитка 500*500
Гомельская, Калинковичи
58 р.
Линолеум 2.4 х 1.34 новый
Гомель
500 р.
КРАСКА TIKKURILA JOKER
Гомель
Договорная
Пудра алюминиевая.
Гомельская, Жлобин
11 р.
Декоративный камень с доставкой. Цена за 1м2
Гомель
Договорная
Колпак на столб. Парапет
Гомельская, Мозырь
25 р.
Дверная защёлка,задвижка,поворотные ручки
Гомельская, Речица
15.90 р.
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ
Гомельская, Жлобин
60 р.
Мастика кровельная ''Технониколь'' 50кг МБПК
Гомельская, Мозырь
25.97 р.
Сайдинг металлический (металлосайдинг)
Гомель
15 р.
Вагонка ольха от 15р
Гомель
80 р.
Краска
Гомель
15.97 р.
Сайдинг нового поколения, Гомель
Гомель
10 р.
Камень декоративный « Шамотный кирпич»
Гомель
Договорная
Натяжные потолки на теневом профиле
Гомель
200 р.
Линолеум juteks
Гомель
Договорная
Обои
Гомель
10 р.
Шпаклевка гипсовая
Гомельская, Речица
50 р.
Ламинат
Гомель
100 р.
Керамогранит 60/120 2шт
Гомель
25 р.
Обои цена за 8 шт
Гомельская, Мозырь
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский