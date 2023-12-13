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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Гомельской области

Камень декоративный « Шамотный кирпич»
vip

10 р.

Камень декоративный « Шамотный кирпич»

Гомель

Краска аэрозольная

5 р.

Краска аэрозольная

Гомель

Керамогранит напольный

65 р.

Керамогранит напольный

Гомель

Плитка на стену 15×15

Договорная

Плитка на стену 15×15

Гомельская, Брагин

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Плитка напольная

160 р.

Плитка напольная

Гомель

клей и обои

Договорная

клей и обои

Гомельская, Калинковичи

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Линолеум

300 р.

Линолеум

Гомельская, Рогачев

Ламинат

Договорная

Ламинат

Гомель

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Эпоксидная смола

15 р.

Эпоксидная смола

Гомель

Плитка

Договорная

Плитка

Гомельская, Жлобин

Декоративный камень

10 р.

Декоративный камень

Гомель

Ремонт стройка

50 р.

Ремонт стройка

Гомель

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Линолеум

150 р.

Линолеум

Гомель

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Линолеум б/у

50 р.

Линолеум б/у

Гомельская, Светлогорск

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Линолеум 3м/3.85

250 р.

Линолеум 3м/3.85

Гомель

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Виниловые обои

60 р.

Виниловые обои

Гомель

Натяжные потолки бесщелевые

Договорная

Натяжные потолки бесщелевые

Гомель

Обои лента

10 р.

Обои лента

Гомель

Фотообои детские ''Звери над поляной'' (2,7м х 3м)

80 р.

Фотообои детские ''Звери над поляной'' (2,7м х 3м)

Гомель

ламинат

100 р.

ламинат

Гомель

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гомельская, Жлобин

Доставка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гомель

Доставка
Плитка 600х300

30 р.

Плитка 600х300

Гомельская, Калинковичи

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Плитка 500*500

50 р.

Плитка 500*500

Гомельская, Калинковичи

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Линолеум 2.4 х 1.34 новый

58 р.

Линолеум 2.4 х 1.34 новый

Гомель

КРАСКА TIKKURILA JOKER

500 р.

КРАСКА TIKKURILA JOKER

Гомель

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Пудра алюминиевая.

Договорная

Пудра алюминиевая.

Гомельская, Жлобин

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Декоративный камень с доставкой. Цена за 1м2

11 р.

Декоративный камень с доставкой. Цена за 1м2

Гомель

Колпак на столб. Парапет

Договорная

Колпак на столб. Парапет

Гомельская, Мозырь

Дверная защёлка,задвижка,поворотные ручки

25 р.

Дверная защёлка,задвижка,поворотные ручки

Гомельская, Речица

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ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Гомельская, Жлобин

Доставка
Мастика кровельная ''Технониколь'' 50кг МБПК

60 р.

Мастика кровельная ''Технониколь'' 50кг МБПК

Гомельская, Мозырь

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

25.97 р.

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

Гомель

Вагонка ольха от 15р

15 р.

Вагонка ольха от 15р

Гомель

Доставка по Беларуси
Краска

80 р.

Краска

Гомель

Сайдинг нового поколения, Гомель

15.97 р.

Сайдинг нового поколения, Гомель

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Камень декоративный « Шамотный кирпич»
vip

10 р.

Камень декоративный « Шамотный кирпич»

Гомель

Натяжные потолки на теневом профиле

Договорная

Натяжные потолки на теневом профиле

Гомель

Линолеум juteks

200 р.

Линолеум juteks

Гомель

Обои

Договорная

Обои

Гомель

Шпаклевка гипсовая

10 р.

Шпаклевка гипсовая

Гомельская, Речица

Ламинат

50 р.

Ламинат

Гомель

Керамогранит 60/120 2шт

100 р.

Керамогранит 60/120 2шт

Гомель

Обои цена за 8 шт

25 р.

Обои цена за 8 шт

Гомельская, Мозырь

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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