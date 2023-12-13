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Буровые, земляные работы в Гомельской области

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомель

Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14

Договорная

Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14

Гомель

Услуги экскаватора-подрузчика.ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА

Договорная

Услуги экскаватора-подрузчика.ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА

Гомель

Бурение скважин

Бесплатно

Бурение скважин

Гомель

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Бурение скважин

40 р.

Бурение скважин

Гомельская, Буда-Кошелево

Услуги спецтехники,экскаватора-погрузчика гидрамо

Договорная

Услуги спецтехники,экскаватора-погрузчика гидрамо

Гомельская, Речица

Прокол под дорогой мини ГНБ по РБ

60 р.

Прокол под дорогой мини ГНБ по РБ

Гомельская, Жлобин

Бурение скважин Гомель и область .

40 р.

Бурение скважин Гомель и область .

Гомель

Рассрочка
Бурение скважин на воду в Речице

40 р.

Бурение скважин на воду в Речице

Гомельская, Речица

Рассрочка
Канализация, водопровод в Гомеле и области

Договорная

Канализация, водопровод в Гомеле и области

Гомель

Рассрочка
Бурение скважин в Гомеле и Гомельской районе

40 р.

Бурение скважин в Гомеле и Гомельской районе

Гомель

Рассрочка
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гомельская, Мозырь

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомельская, Жлобин

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомель

Алмазное бурение

Договорная

Алмазное бурение

Гомельская, Мозырь

Алмазное бурение

Договорная

Алмазное бурение

Гомельская, Жлобин

Алмазное бурение

Договорная

Алмазное бурение

Гомель

Траншеекопатель, мини экскаватор, копка траншей DI

50 р.

Траншеекопатель, мини экскаватор, копка траншей DI

Гомельская, Мозырь

Горизонтальное бурение, проколы под дорогой, ГНБ

70 р.

Горизонтальное бурение, проколы под дорогой, ГНБ

Гомельская, Мозырь

Монтаж канализации, водопровод, дренаж под ключ

2 500 р.

Монтаж канализации, водопровод, дренаж под ключ

Гомельская, Жлобин

Бурение и обустройство скважин

Договорная

Бурение и обустройство скважин

Гомельская, Другие города

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Гомельская, Житковичи

Алмазное сверление

2.50 р.

Алмазное сверление

Гомель

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Гомель

Бурение скважин

40 р.

Бурение скважин

Гомель

Прокол под дорогой упровляемый

Договорная

Прокол под дорогой упровляемый

Гомельская, Жлобин

Пракопка траншей,в ручную

Договорная

Пракопка траншей,в ручную

Гомель

Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Гомель

Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Гомель

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомельская, Буда-Кошелево

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомельская, Жлобин

Бурение скважин в Рогачёве (рогачёвский район)

40 р.

Бурение скважин в Рогачёве (рогачёвский район)

Гомельская, Рогачев

Рассрочка
Строительство колодцев,канализации,траншеи,дренаж

Договорная

Строительство колодцев,канализации,траншеи,дренаж

Гомель

Водопровод и канализация под ключ

Договорная

Водопровод и канализация под ключ

Гомель

Бурение скважин на воду в Мозыре

40 р.

Бурение скважин на воду в Мозыре

Гомельская, Мозырь

Рассрочка
Земляные работы: Прокол под дорогой, ГНБ, ГНП

Договорная

Земляные работы: Прокол под дорогой, ГНБ, ГНП

Гомель

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Гомель

Бурение скважины на воду

40 р.

Бурение скважины на воду

Гомельская, Мозырь

Рассрочка
Услуги Экскаватора погрузчика аренда Мозырь

80 р.

Услуги Экскаватора погрузчика аренда Мозырь

Гомельская, Мозырь

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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