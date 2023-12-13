Буровые, земляные работы в Гомельской области
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомель
Договорная
Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14
Гомель
Договорная
Услуги экскаватора-подрузчика.ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА
Гомель
Бесплатно
Бурение скважин
Гомель
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомельская, Жлобин
40 р.
Бурение скважин
Гомельская, Буда-Кошелево
Договорная
Услуги спецтехники,экскаватора-погрузчика гидрамо
Гомельская, Речица
60 р.
Прокол под дорогой мини ГНБ по РБ
Гомельская, Жлобин
40 р.
Бурение скважин Гомель и область .
Гомель
40 р.
Бурение скважин на воду в Речице
Гомельская, Речица
Договорная
Канализация, водопровод в Гомеле и области
Гомель
40 р.
Бурение скважин в Гомеле и Гомельской районе
Гомель
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гомельская, Мозырь
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гомель
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гомельская, Жлобин
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гомельская, Светлогорск
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомельская, Жлобин
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомель
Договорная
Алмазное бурение
Гомельская, Мозырь
Договорная
Алмазное бурение
Гомельская, Жлобин
Договорная
Алмазное бурение
Гомель
50 р.
Траншеекопатель, мини экскаватор, копка траншей DI
Гомельская, Мозырь
70 р.
Горизонтальное бурение, проколы под дорогой, ГНБ
Гомельская, Мозырь
2 500 р.
Монтаж канализации, водопровод, дренаж под ключ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Бурение и обустройство скважин
Гомельская, Другие города
Договорная
Уборка снега
Гомельская, Житковичи
2.50 р.
Алмазное сверление
Гомель
Договорная
Бурение скважин на воду
Гомель
40 р.
Бурение скважин
Гомель
Договорная
Прокол под дорогой упровляемый
Гомельская, Жлобин
Договорная
Пракопка траншей,в ручную
Гомель
Договорная
Услуги мини экскаватора
Гомель
Договорная
Услуги мини экскаватора
Гомель
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомельская, Буда-Кошелево
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомельская, Жлобин
40 р.
Бурение скважин в Рогачёве (рогачёвский район)
Гомельская, Рогачев
Договорная
Строительство колодцев,канализации,траншеи,дренаж
Гомель
Договорная
Водопровод и канализация под ключ
Гомель
40 р.
Бурение скважин на воду в Мозыре
Гомельская, Мозырь
Договорная
Земляные работы: Прокол под дорогой, ГНБ, ГНП
Гомель
Договорная
Бурение скважин на воду
Гомель
40 р.
Бурение скважины на воду
Гомельская, Мозырь
80 р.
Услуги Экскаватора погрузчика аренда Мозырь
Гомельская, Мозырь
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень