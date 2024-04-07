logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Бани, хозблоки, санузлы
Бани
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Новые товары с доставкой в Гомельской области

Все объявления
Баня готовая
vip

16 000 р.

Баня готовая

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Готовая баня
vip

12 000 р.

Готовая баня

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка 2.0 м

3 850 р.

Баня Квадро-бочка 2.0 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня бочка квадро 6м

Договорная

Баня бочка квадро 6м

Могилев

Доставка по Беларуси
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилев

Доставка по Беларуси
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

8 182 р.

Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Договорная

Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Готовая баня
vip

12 000 р.

Готовая баня

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Баня готовая
vip

16 000 р.

Баня готовая

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Баня-бочка и квадро баня, хозблок под ключ

Договорная

Баня-бочка и квадро баня, хозблок под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Договорная

Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

3 890 р.

Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Баня бочка 1.8м В НАЛИЧИИ

2 650 р.

Баня бочка 1.8м В НАЛИЧИИ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка 3,5 м

7 743 р.

Баня Квадро-бочка 3,5 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка 4,0 с боковым входом и топкой снаружи

8 182 р.

Баня Квадро-бочка 4,0 с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня квадро в НАЛИЧИИ 2 м со скидкой. Всего за 4400р

Договорная

Баня квадро в НАЛИЧИИ 2 м со скидкой. Всего за 4400р

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Каркасная баня с комнатой отдыха

Договорная

Каркасная баня с комнатой отдыха

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Договорная

Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Баня- квадро 4,0 с террасой

8 500 р.

Баня- квадро 4,0 с террасой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м

7 997 р.

Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

8 300 р.

баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Изготовление и продажа бани

Договорная

Изготовление и продажа бани

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Изготовление и продажа готовых бань .

Договорная

Изготовление и продажа готовых бань .

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-бочка 6.0 м с боковым и топкой снаружи

11 128 р.

Баня Квадро-бочка 6.0 м с боковым и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка 4.5 м с боковым входом и топкой в предбаннике

9 550 р.

Баня Квадро-бочка 4.5 м с боковым входом и топкой в предбаннике

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня бочка квадро 4m

Договорная

Баня бочка квадро 4m

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БАНЯ-БОЧКА 2 метра 1 помещения Топка внутренняя.

4 554 р.

БАНЯ-БОЧКА 2 метра 1 помещения Топка внутренняя.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
КВАДРО-БОЧКА 4 метра + козырек

8 520 р.

КВАДРО-БОЧКА 4 метра + козырек

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 5 метров, боковой вход, топка наружная, 2 помещения.

11 358 р.

БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 5 метров, боковой вход, топка наружная, 2 помещения.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 2,5 метра 1 помещение, Дверь со вставками матового стекла. Топка внутренняя.

6 600 р.

БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 2,5 метра 1 помещение, Дверь со вставками матового стекла. Топка внутренняя.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

3 890 р.

Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
баня бочка квадро 4.5м

Договорная

баня бочка квадро 4.5м

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня и сауна (модульная, каркасная, брусовая баня

Договорная

Баня и сауна (модульная, каркасная, брусовая баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня модульная каркасного типа

Договорная

Баня модульная каркасного типа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-бочка

3 300 р.

Баня-бочка

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Готовая баня

9 880 р.

Готовая баня

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Баня- квадро 3,0 с козырьком

6 750 р.

Баня- квадро 3,0 с козырьком

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня Овало-бочка 2,0м*3,5м В НАЛИЧИИ

7 005 р.

Баня Овало-бочка 2,0м*3,5м В НАЛИЧИИ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня

10 400 р.

Баня

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-бочка 5.0 м с боковым входом и топкой снаружи

9 943 р.

Баня Квадро-бочка 5.0 м с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Выставка бань и каркасных домов Автомолл Кольцо

Договорная

Выставка бань и каркасных домов Автомолл Кольцо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 3,5 с козырьком и топкой снаружи

7 773 р.

Баня-бочка 3,5 с козырьком и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
баня-квадро 5,0 м.

9 050 р.

баня-квадро 5,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

8 100 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиПечи для баниАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода