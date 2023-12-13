Работа в производстве, энергетике в Гомеле
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
3 000 р.
Работник склада. Вахта
Дятьково Мебель DMI Мужчины и Женщины МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! 2 500 до 3 000 в месяц, смена 11 часов Е...
Гомель
2 500 р.
РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов
Нужен ответственный, физически крепкий, выносливый мужчина /парень Возраст от 22 до 25 лет Заработная плата сдельная, выплачивается раз в неделю. Возможно без опыта работы. Первая неделя оплачиваема...
Гомель
2 000 р.
Сборщик мебели
Доход в месяц от 2000 и выше Высокий % от 10 до 13% Распиливать и закатывать детали не нужно ( только подпил) все детали приходят в размере и с кромкой Цех в доступном месте. Отапливаемый. ОБЯЗАННОСТ...
Гомель
1 000 р.
шлифовка мебели
Требуется столяр для шлифования мебели вручную шлифшкуркой и с использованием шлифмашинки, подготовка мебели к покраске
Гомель
1 000 р.
Шлифовка мебели вручную
Шлифование мебельных деталей вручную шлифшкуркой и с использованием шлифмашинки, подготовка мебельных деталей к покраске
Гомель
Договорная
Требуется слесарь механосборочных работ
Государственному предприятию по производству металлообрабатывающих станков (г. Гомель) на постоянную работу требуется слесарь механосборочных работ. Предприятие расположено в центре города. Достойная ...
Гомель
Договорная
Приглашаем оператора станков с ПУ
Государственному предприятию по производству металлообрабатывающих станков (г. Гомель) на постоянную работу требуется оператор станков с программным управлением. Предприятие расположено в центре город...
Гомель
1 460 р.
слесарь-ремонтник/сантехник
Трудоустройство граждан с ОБУЧЕНИЕМ на раб.месте, с выдачей свидетельства гос.образца по итогам обучения Для иногородних предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ Должностные обязанности: Ремонт, монтаж, демонтаж, ...
Гомель
1 627 р.
Заместитель начальника производства
Образование высшее, оплата труда: оклад + премия %
Гомель
1 500 р.
Слесарь
Требуется слесарь по изготовлению металлоконструкций. Работа в мастерской и на выезде. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК! Звоните
Гомель
Договорная
Вакансии
Требуется сборщик мебели. Оплата сдельная
Гомель
Договорная
Сварщик, Слесарь
ООО "БайСвет" Стабильная торгово-производственной компания «БайСвет» более 10 лет успешно работает на рынке. Производит изделия, повышающие эстетику и комфорт общественных пространств: уличную мебель,...
Гомель
Договорная
Столяр станочник на форматно-раскроечный станок
Зарплата сдельная. По всем вопросам звонить по телефону. обязанности: качественное выполнение распила ДСП и ДВП по карте раскроя требования: образование не требуется, необходим опыт работы не менее од...
Гомель
3 700 р.
Разнорабочий
Рассмотрим сотрудников без опыта! Обязанности: • удаление излишков на готовом изделии • сортировка и удаление брака • комплектовка по индивидуальным упаковкам Требования: • Аккуратность • Внимательнос...
Гомель
850 р.
Инженер-электрик
Условия: пятидневная рабочая неделя 8-часовой рабочий день Требования: высшее образование (по профилю) стаж работы Обязанности: осуществляет надзор за техническим состоянием электрических сетей, эл. щ...
Гомель
1 000 р.
Швея
Требуется швея пошив спецодежды на современном швейном оборудовании полный соцпакет и официальное трудоустройство(оплачиваемые отпуска, больничные и иное согласно законодательства) удобный график рабо...
Гомель
1 800 р.
Сварщик мебель в стиле лофт
У нас производство мебели в стиле лофт (столы, стеллажи, кровати, комоды, стулья, консоли и тд.). Лестницы на металлокаркасе. В связи увеличением объемов мы в поиске в нашу команду Сварщик (полуавтома...
Гомель
1 450 р.
Требуются слесари МСР
Производственному предприятию на постоянно требуются слесари механо-сборочных работ. Виды работ: - разметка заготовок - нарезка уголка, трубы, швеллера в размер - сверловка на сверлильных станках ...
Гомель
900 р.
Требуются подсобные рабочие
Требуются подсобные рабочие без вредных привычек на производственное предприятие для выполнения простых слесарно- сборочных работ , зачистки металлоконструкций после резки, погрузочно-разгрузочные ...
Гомель
1 500 р.
Требуется водитель
Производственному предприятию требуется водитель. Производство расположено в кореневке. Автопарк газон некст с прицепом, газель некст, форд транзит. Желательно категории В, С, Е. Но можем обучить, все...
Гомель
1 400 р.
закройщик
Приглашаем на работу закройщицу, мы шьем спецодежду/форменную одежду, можем предложить стабильную зарплату, полный соцпакет, отпуск, больничный Ждем от Вас: ответственность, желание работать опыт прив...
Гомель
1 100 р.
швея
Приглашаем на работу швей, у нас: пошив спецодежды / форменной одежды. Полный цикл, кроме петель-пуговиц и ВТО. У нас - небольшой но дружный коллектив, спокойная рабочая атмосфера, полный соцпакет, ...
Гомель
Договорная
Сборщик мебели
Полный цикл изготовления корпусной мебели
Гомель
1 200 р.
Требуется формовщик ЖБИ колец
Требуется формовщик ЖБИ колец.
Гомель
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск