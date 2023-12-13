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Работа в производстве, энергетике в Гомеле

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Работник склада. Вахта

3 000 р.

Работник склада. Вахта

Дятьково Мебель DMI Мужчины и Женщины МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! 2 500 до 3 000 в месяц, смена 11 часов Е...

Гомель

Вакансия в другом регионе
РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов

2 500 р.

РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов

Нужен ответственный, физически крепкий, выносливый мужчина /парень Возраст от 22 до 25 лет Заработная плата сдельная, выплачивается раз в неделю. Возможно без опыта работы. Первая неделя оплачиваема...

Гомель

Сборщик мебели

2 000 р.

Сборщик мебели

Доход в месяц от 2000 и выше Высокий % от 10 до 13% Распиливать и закатывать детали не нужно ( только подпил) все детали приходят в размере и с кромкой Цех в доступном месте. Отапливаемый. ОБЯЗАННОСТ...

Гомель

1 000 р.

шлифовка мебели

Требуется столяр для шлифования мебели вручную шлифшкуркой и с использованием шлифмашинки, подготовка мебели к покраске

Гомель

1 000 р.

Шлифовка мебели вручную

Шлифование мебельных деталей вручную шлифшкуркой и с использованием шлифмашинки, подготовка мебельных деталей к покраске

Гомель

Требуется слесарь механосборочных работ

Договорная

Требуется слесарь механосборочных работ

Государственному предприятию по производству металлообрабатывающих станков (г. Гомель) на постоянную работу требуется слесарь механосборочных работ. Предприятие расположено в центре города. Достойная ...

Гомель

Приглашаем оператора станков с ПУ

Договорная

Приглашаем оператора станков с ПУ

Государственному предприятию по производству металлообрабатывающих станков (г. Гомель) на постоянную работу требуется оператор станков с программным управлением. Предприятие расположено в центре город...

Гомель

1 460 р.

слесарь-ремонтник/сантехник

Трудоустройство граждан с ОБУЧЕНИЕМ на раб.месте, с выдачей свидетельства гос.образца по итогам обучения Для иногородних предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ Должностные обязанности:  Ремонт, монтаж, демонтаж, ...

Гомель

1 627 р.

Заместитель начальника производства

Образование высшее, оплата труда: оклад + премия %

Гомель

Слесарь

1 500 р.

Слесарь

Требуется слесарь по изготовлению металлоконструкций. Работа в мастерской и на выезде. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК! Звоните

Гомель

Договорная

Вакансии

Требуется сборщик мебели. Оплата сдельная

Гомель

Договорная

Сварщик, Слесарь

ООО "БайСвет" Стабильная торгово-производственной компания «БайСвет» более 10 лет успешно работает на рынке. Производит изделия, повышающие эстетику и комфорт общественных пространств: уличную мебель,...

Гомель

Столяр станочник на форматно-раскроечный станок

Договорная

Столяр станочник на форматно-раскроечный станок

Зарплата сдельная. По всем вопросам звонить по телефону. обязанности: качественное выполнение распила ДСП и ДВП по карте раскроя требования: образование не требуется, необходим опыт работы не менее од...

Гомель

Разнорабочий

3 700 р.

Разнорабочий

Рассмотрим сотрудников без опыта! Обязанности: • удаление излишков на готовом изделии • сортировка и удаление брака • комплектовка по индивидуальным упаковкам Требования: • Аккуратность • Внимательнос...

Гомель

Вакансия в другом регионе

850 р.

Инженер-электрик

Условия: пятидневная рабочая неделя 8-часовой рабочий день Требования: высшее образование (по профилю) стаж работы Обязанности: осуществляет надзор за техническим состоянием электрических сетей, эл. щ...

Гомель

Швея

1 000 р.

Швея

Требуется швея пошив спецодежды на современном швейном оборудовании полный соцпакет и официальное трудоустройство(оплачиваемые отпуска, больничные и иное согласно законодательства) удобный график рабо...

Гомель

Сварщик мебель в стиле лофт

1 800 р.

Сварщик мебель в стиле лофт

У нас производство мебели в стиле лофт (столы, стеллажи, кровати, комоды, стулья, консоли и тд.). Лестницы на металлокаркасе. В связи увеличением объемов мы в поиске в нашу команду Сварщик (полуавтома...

Гомель

1 450 р.

Требуются слесари МСР

Производственному предприятию на постоянно требуются слесари механо-сборочных работ. Виды работ: - разметка заготовок - нарезка уголка, трубы, швеллера в размер - сверловка на сверлильных станках ...

Гомель

900 р.

Требуются подсобные рабочие

Требуются подсобные рабочие без вредных привычек на производственное предприятие для выполнения простых слесарно- сборочных работ , зачистки металлоконструкций после резки, погрузочно-разгрузочные ...

Гомель

1 500 р.

Требуется водитель

Производственному предприятию требуется водитель. Производство расположено в кореневке. Автопарк газон некст с прицепом, газель некст, форд транзит. Желательно категории В, С, Е. Но можем обучить, все...

Гомель

1 400 р.

закройщик

Приглашаем на работу закройщицу, мы шьем спецодежду/форменную одежду, можем предложить стабильную зарплату, полный соцпакет, отпуск, больничный Ждем от Вас: ответственность, желание работать опыт прив...

Гомель

1 100 р.

швея

Приглашаем на работу швей, у нас: пошив спецодежды / форменной одежды. Полный цикл, кроме петель-пуговиц и ВТО. У нас - небольшой но дружный коллектив, спокойная рабочая атмосфера, полный соцпакет, ...

Гомель

Договорная

Сборщик мебели

Полный цикл изготовления корпусной мебели

Гомель

1 200 р.

Требуется формовщик ЖБИ колец

Требуется формовщик ЖБИ колец.

Гомель

Вакансии в других регионах

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

Вакансия в другом регионе
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