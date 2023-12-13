Вакансии в Гомеле
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Гомель
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гомель
Договорная
Продавец Флорист
Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону
Гомель
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание...
Гомель
900 р.
Курьер
Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; Для нас особенно важно: • наличие водительского удостоверения; • аккуратность, внимание к мелочам; • са...
Гомель
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...
Гомель
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорога за НАШ счет. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы ка...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
3 000 р.
Работник склада. Вахта
Дятьково Мебель DMI Мужчины и Женщины МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! 2 500 до 3 000 в месяц, смена 11 часов Е...
Гомель
Договорная
Водитель категории В,С
Требуется Водитель в сферу Грузоперевозок. Стаж вождения от 3 -х лет со знаниям авторемонта, без В/П. Работа по городу и области. График работы 5/2, З.п от 1000 бел. руб
Гомель
Договорная
Секретарь
Требуется секретарь, со знанием делопроизводства секретаря. Заработная плата по результатам собеседования.
Гомель
Договорная
Автослесарь
В связи с увеличением объема работ в Автосервис требуется автослесарь. Требования: - Опыт работы от 1 года - Ответственный, обучаемый Обязанности: - Качественное выполнение работ - Поддержание чистот...
Гомель
1 200 р.
Требуется слесарь по ремонту грузовых машин
Требуется слесарь по ремонту грузовых авто. зп от 850р до 1500 руб
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!
Гомель
1 500 р.
Менеджер по продажам электротехнической продукции
Менеджер в отдел оптово-розничной торговли электротехнической продукцией ЗП: 900-1500 руб (на время испытательного срока (1 месяц) от 700 руб) Опыт работы: (желательно) Компания ОДО «Шестой элемент» и...
Гомель
500 р.
Продавец
В продуктовый магазин требуется продавец. Магазин находится в районе химзавода. График работы 2через 2дня.режим работы с 9до20часов.з.п. От 500руб.в месяц.
Гомель
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Требуется на постоянную работу дизайнер технолог корпусной мебели , заработная плата оклад + % в среднем около 2000 и более .
Гомель
6 500 р.
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...
Гомель
1 000 р.
ВОДИТЕЛЬ категории С
Водитель З/п от 1000 Категория С, Знание автомобиля ГАЗ 3309, Коммуникабельность, Можно без опыта работы. Контакты:
Гомель
1 700 р.
Требуется водитель миксера (автобетоносмеситель)
Требуется водитель миксера (на автобетоносмеситель) с опытом работы. На машину Renault Kerax. З/П от 1700
Гомель
Договорная
Требуется водитель на МАЗ 5336 2011
Требуется водитель на МАЗ, что на фото. С опытом работы. ЗП от 1200р
Гомель
Договорная
Инженер-электрик
В ОАО "Гомельжилпроект" требуется инженер-электрик со стажам работы не менее двух лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Гомель
3 800 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад
Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-55 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Приним...
Гомель
4 500 р.
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ,...
Гомель
2 500 р.
РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов
Нужен ответственный, физически крепкий, выносливый мужчина /парень Возраст от 22 до 25 лет Заработная плата сдельная, выплачивается раз в неделю. Возможно без опыта работы. Первая неделя оплачиваема...
Гомель
2 500 р.
Рабочий, фармовщик производство железобетонных заборов
Возможно без опыта. Обучение на производстве. ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКИЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ!!! ПАРЕНЬ/ МУЖЧИНА На постоянную работу. Возврат от 22 до 30 лет. Оплата труда сдельная. Можно заработать 2000р можно 3000...
Гомель
Договорная
монтажник натяжных потолков
Официальное трудоустройство, возможно совмещение, наличие автомобиля. Возможно обучение.
Гомель
800 р.
Требуется мастрер-парикмахер.
В студию красоты требуется мастер-парикмахер. Опыт работы приветствуется! Официальное трудоустройство. Гибкий график работы. Работа на материалах студии. Мы находимся по адресу ул. Старочерниговская 1...
Гомель
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Гомель
Договорная
Водитель
Требуется водитель экспедитор.Категории ВС. Развоз продукции по торговым точкам города Гомеля. От 1200
Гомель
4 000 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Гомель
20 000 р.
Сварщик
Все вопросы по телефону
Гомель
4 300 р.
Комплектовщик / Разнорабочий / Работник склада РФ
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Гомель
Договорная
охрана
Требования к кандидату: Подработка в вечернее и ночное время. Порядочность ,ответственность,вежливость, стресоустойчивость, дружелюбность, расположение и умение общаться с гостем, атлетического телос...
Гомель
Договорная
РАБОТНИК НА УПАКОВКУ СНИКЕРСОВ В ПОЛЬШУ
Требуются работники на производство упаковки конфет в Польшу (34km до Варшава Заходня) Требования: -Женщины/семейные пары до 45 лет желание работать и зарабатывать стабильная и не тяжелая физически ра...
Гомель
800 р.
Строительные и ремонтные работы
Нам необходим сотрудник, который сможет выстроить систему ремонтных и хозяйственных работ в компании. У нас 12 точек, расположенных в разных частях города. Поэтому важно, чтобы у вас был автомобиль дл...
Гомель
1 200 р.
Менеджер пункта выдачи заказов Вайлдберриз
ОБЯЗАННОСТИ: - приём товара; - складская раскладка товара; - выдача товара клиентам; - приём возвратов от клиентов; - переговоры и решение конфликтных ситуаций с клиентами; - подготовка и передача воз...
Гомель
2 000 р.
Сборщик мебели
Доход в месяц от 2000 и выше Высокий % от 10 до 13% Распиливать и закатывать детали не нужно ( только подпил) все детали приходят в размере и с кромкой Цех в доступном месте. Отапливаемый. ОБЯЗАННОСТ...
Гомель
Договорная
СТО требуется автомаляр
СТО требуется автомаляр, оплата сдельная.
Гомель
Договорная
СТО Требуется кузовщик-жестянщик
СТО Требуется кузовщик-жестянщик, оплата труда сдельная.
Гомель
1 200 р.
Грузчик/Водитель на личном автомобиле
Обязанности: Доставка и забор грузов, заполнение сопроводительных документов Требования: Наличие собственного автомобиля (подойдёт бус или минивэн); Хорошее знание города; Бережное отношение к вверенн...
Гомель
4 000 р.
Требуются мастера по ремонту офисов и квартир
На постоянную работу требуются как отделочники универсалы (внутренняя отделка помещений, ремонт квартир), так и узкопрофильные специалисты. Приступить можно хоть сегодня. Работа постоянная, без просто...
Гомель
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь