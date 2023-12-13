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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Гомеле

Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Гомель

строительство и ремонт

Договорная

строительство и ремонт

Гомель

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

1 300 р.

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

Гомель

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Гомель

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 500 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Гомель

Выполню,Ремонт откосов

Договорная

Выполню,Ремонт откосов

Гомель

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

Гомель

Вакансия в другом регионе
Работник склада. Вахта

3 000 р.

Работник склада. Вахта

Гомель

Вакансия в другом регионе
Выполняем любую работу

Договорная

Выполняем любую работу

Гомель

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

Водитель категории В,С

Гомель

Договорная

Секретарь

Гомель

Автослесарь

Договорная

Автослесарь

Гомель

Требуется слесарь по ремонту грузовых машин

1 200 р.

Требуется слесарь по ремонту грузовых машин

Гомель

Водитель Яндекс.Такси

Договорная

Водитель Яндекс.Такси

Гомель

Водитель Яндекс.Такси

Договорная

Водитель Яндекс.Такси

Гомель

Менеджер по продажам электротехнической продукции

1 500 р.

Менеджер по продажам электротехнической продукции

Гомель

Продавец

500 р.

Продавец

Гомель

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Договорная

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Гомель

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гомель

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Гомель

Продавец Флорист

Договорная

Продавец Флорист

Гомель

Дизайнер корпусной мебели
vip

2 000 р.

Дизайнер корпусной мебели

Гомель

Договорная

работа со своим авто

Гомель

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

Гомель

Договорная

Ищу работу

Гомель

Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

6 500 р.

Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

Гомель

Электрик Гомель. Замена проводки. Электромонтаж.

Договорная

Электрик Гомель. Замена проводки. Электромонтаж.

Гомель

ВОДИТЕЛЬ категории С

1 000 р.

ВОДИТЕЛЬ категории С

Гомель

Шпаклюю стены

Договорная

Шпаклюю стены

Гомель

Требуется водитель миксера (автобетоносмеситель)

1 700 р.

Требуется водитель миксера (автобетоносмеситель)

Гомель

Требуется водитель на МАЗ 5336 2011

Договорная

Требуется водитель на МАЗ 5336 2011

Гомель

Ищу работу/Подработку

Договорная

Ищу работу/Подработку

Гомель

Договорная

Инженер-электрик

Гомель

Доставка

Договорная

Доставка

Гомель

Вакансия в другом регионе
Контент -менеджер

Договорная

Контент -менеджер

Гомель

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад

3 800 р.

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

4 500 р.

Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

Гомель

РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов

2 500 р.

РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов

Гомель

Рабочий, фармовщик производство железобетонных заборов

2 500 р.

Рабочий, фармовщик производство железобетонных заборов

Гомель

Договорная

Подработка

Гомель

Договорная

Водитель Б категории

Гомель

Сантехник

Договорная

Сантехник

Гомель

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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