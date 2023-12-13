Работа, бизнес, учёба в Гомеле
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Гомель
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Гомель
Договорная
Ищу работу
Гомель
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Гомель
Договорная
Выполню,Ремонт откосов
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
Гомель
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
Гомель
3 000 р.
Работник склада. Вахта
Гомель
Договорная
Выполняем любую работу
Гомель
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Водитель категории В,С
Гомель
Договорная
Секретарь
Гомель
Договорная
Автослесарь
Гомель
1 200 р.
Требуется слесарь по ремонту грузовых машин
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
Гомель
1 500 р.
Менеджер по продажам электротехнической продукции
Гомель
500 р.
Продавец
Гомель
Договорная
Любая укладка ламината+установка плинтуса
Гомель
Договорная
Ищу подработку
Гомель
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Гомель
Договорная
Продавец Флорист
Гомель
2 000 р.
Дизайнер корпусной мебели
Гомель
Договорная
работа со своим авто
Гомель
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
Гомель
Договорная
Ищу работу
Гомель
6 500 р.
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан
Гомель
Договорная
Электрик Гомель. Замена проводки. Электромонтаж.
Гомель
1 000 р.
ВОДИТЕЛЬ категории С
Гомель
Договорная
Шпаклюю стены
Гомель
1 700 р.
Требуется водитель миксера (автобетоносмеситель)
Гомель
Договорная
Требуется водитель на МАЗ 5336 2011
Гомель
Договорная
Ищу работу/Подработку
Гомель
Договорная
Инженер-электрик
Гомель
Договорная
Доставка
Гомель
Договорная
Контент -менеджер
Гомель
3 800 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад
Гомель
4 500 р.
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием
Гомель
2 500 р.
РАБОЧИЙ формовка железобетонных заборов
Гомель
2 500 р.
Рабочий, фармовщик производство железобетонных заборов
Гомель
Договорная
Подработка
Гомель
Договорная
Водитель Б категории
Гомель
Договорная
Сантехник
Гомель
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев