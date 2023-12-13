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Прочая работа в Гомеле

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 500 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорога за НАШ счет. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы ка...

Гомель

Договорная

Секретарь

Требуется секретарь, со знанием делопроизводства секретаря. Заработная плата по результатам собеседования.

Гомель

Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

6 500 р.

Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...

Гомель

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад

3 800 р.

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад

Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-55 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Приним...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

4 500 р.

Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ,...

Гомель

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик / Разнорабочий / Работник склада РФ

4 300 р.

Комплектовщик / Разнорабочий / Работник склада РФ

Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...

Гомель

РАБОТНИК НА УПАКОВКУ СНИКЕРСОВ В ПОЛЬШУ

Договорная

РАБОТНИК НА УПАКОВКУ СНИКЕРСОВ В ПОЛЬШУ

Требуются работники на производство упаковки конфет в Польшу (34km до Варшава Заходня) Требования: -Женщины/семейные пары до 45 лет желание работать и зарабатывать стабильная и не тяжелая физически ра...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Кладовщик-грузчик

Договорная

Кладовщик-грузчик

Строительному магазину требуется грузчик-кладовщик. График работы: пн.-пт. 8.00 до 17.00, сб. 8.00-16.00. Выходной воскресенье. Погрузка и выгрузка груза товаров, материалов вручную и с помощью погруз...

Гомель

700 р.

Уборщик на АЗС

ЧУП "АЗС Гарант" требуется уборщик на АЗС в г. Гомеле. Нам нужны активные, трудолюбивые и ответственные работники Выплаты два раза в месяц, аванс и з/п. Возможен вариант подработки.

Гомель

Мастер по химчистке

40 р.

Мастер по химчистке

Требуется в организацию на подработку мастер по химчистке мягкой мебели у заказчика на дому

Гомель

Упаковщик подарков. Вахта

3 500 р.

Упаковщик подарков. Вахта

На СКАЗОЧНОЕ производство требуются упаковщики Новогодних подарков. Прямой работодатель в поиске "эльфов" для подготовки к праздничным дням. От Вас: Упаковка и комплектовка подарков; Качественное выпо...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

120 000 р.

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...

Гомель

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Автомойщик

Автомойка «Автобаня» г. Гомель, ул. Лазурная 22. Приглашаем на работу мойщиков автомобилей с опытом и без опыта работы с возможностью обучения и стажировки. Мы предлагаем официальное трудоустройство...

Гомель

Договорная

подработка граффити

Необходимо нанести граффити на металлическую поверхность Объект - в центре города Оплата - по договоренности

Гомель

Договорная

Требуется заведующий хозяйством

Организации для содержания зданий и сооружений на постоянную работу требуется заведующий хозяйством. Мужчина, образование высшее, возраст от 40 лет, наличие автомобиля обязательно.

Гомель

2 400 р.

Водитель на личном автомобиле, доставка еды

Требуемый опыт работы: не требуется Частичная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным ...

Гомель

Договорная

Упаковщик-кладовщик

Требуется упаковщик товаров на склад. Обязанности: упаковка товара маркировка товара дефектовка товара помощь в приемке и отгрузке ЗП от 800 руб. Гомель, р-н Белица

Гомель

1 869 р.

Начальник производства

Образование высшее, заработная плата: оклад 1869, 0 руб. + премия %

Гомель

Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта

80 000 р.

Комплектовщик, упаковщик на склад М-Видео. Вахта

Требуются комплектовщики и упаковщики на склады М-Видео. (Московская область, г.Чехов) Обязанности: комплектовщик - сбор мелкоштучного товара в телегу из ячеек, сбор крупно товара на поддоны. упаковщи...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

120 000 р.

Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта

Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик на склад

2 500 р.

Упаковщик на склад

Требуются комплектовщики и упаковщики на склады М-Видео. (Московская область, г.Чехов) Обязанности: комплектовщик – сбор мелкоштучного товара в телегу из ячеек, сбор крупно товара на поддоны. упаковщи...

Гомель

Вакансия в другом регионе

Договорная

Сторож в г. Гомель

На строительный объект в г. Гомеле (ул. Федюнинского) требуется сторож. Все вопросы по телефону, указанному в объявлении.

Гомель

557 р.

Уборщик помещений

Вакансия открыта в нашем общежитии, которое находится по адресу проспект октября 48Б.

Гомель

Требуется агент по продаже недвижимости в Гомеле

Договорная

Требуется агент по продаже недвижимости в Гомеле

Молодое перспективное агентство приглашает сотрудников! Требования: Какие люди нам нужны: ответственные, коммуникабельные, умеющие привлечь клиентов и вести переговоры, уверенные пользователи ПК, умею...

Гомель

Расклейщик объявлений Распространитель листовок

800 р.

Расклейщик объявлений Распространитель листовок

Звонить с 18 лет! Требуются расклейщики объявлений: •Гомель •Жлобин •Светлогорск --------- Требуются распространители листовок по почтовым ящикам: •Гомель •Жлобин •Светлогорск •Речица --------- В осно...

Гомель

Договорная

специалист по мобилизационной подготовке и граждан

Должностные обязанности. Организует работы по выполнению требований законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и гражданской обороны (далее – ГО). ...

Гомель

1 180 р.

Требуются ГРУЗЧИКИ

Требуются ГРУЗЧИКИ в магазины товаров для детей в городах Мозырь, Светлогорск, Гомель, Витебск, Брест, Могилев, Минск. Гибкий график работы, выплаты дважды в месяц, официальное оформление, заработная ...

Гомель

Печатник офсетной печати

Договорная

Печатник офсетной печати

работа на печатной машине сдельная оплата труда 5-ти дневная рабочая неделя, сб и вс выходной возможна подработка по договору подряда возможно обучение по всем вопросам звонить, контактное лицо - Све...

Гомель

Ищем портных и швей ( с опытом работы)

Договорная

Ищем портных и швей ( с опытом работы)

В дружный коллектив ЮриКрис требуется швея/портной на мини производство, для пошива одежды!!! Хорошие условия труда , высокая оплата труда, дружная команда!!! Мы еще по мимо одежды шьем тенты на кате...

Гомель

Договорная

Работник

Требуется 2-3 человека выкапывать и сортировать картошку, обрезать кусты (малину)

Гомель

Вакансии в других регионах

Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Брест

Вакансия в другом регионе
Работник склада Сберлогистика

140 000 р.

Работник склада Сберлогистика

Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

120 000 р.

Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.

Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...

Гродно

Вакансия в другом регионе
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