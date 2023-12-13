Работа в авто, транспорте и логистике в Гомеле
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гомель
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...
Гомель
Договорная
Водитель категории В,С
Требуется Водитель в сферу Грузоперевозок. Стаж вождения от 3 -х лет со знаниям авторемонта, без В/П. Работа по городу и области. График работы 5/2, З.п от 1000 бел. руб
Гомель
Договорная
Автослесарь
В связи с увеличением объема работ в Автосервис требуется автослесарь. Требования: - Опыт работы от 1 года - Ответственный, обучаемый Обязанности: - Качественное выполнение работ - Поддержание чистот...
Гомель
1 200 р.
Требуется слесарь по ремонту грузовых машин
Требуется слесарь по ремонту грузовых авто. зп от 850р до 1500 руб
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!
Гомель
Договорная
Водитель Яндекс.Такси
- Автомобили компании 2020-2021 года (газ). - Автомобили застрахованы (АвтоКаско). Обязанности • Содержать автомобиль в чистоте, мойка и уборка. • Курение в салоне автомобиля запрещено!
Гомель
1 700 р.
Требуется водитель миксера (автобетоносмеситель)
Требуется водитель миксера (на автобетоносмеситель) с опытом работы. На машину Renault Kerax. З/П от 1700
Гомель
Договорная
Требуется водитель на МАЗ 5336 2011
Требуется водитель на МАЗ, что на фото. С опытом работы. ЗП от 1200р
Гомель
Договорная
Водитель
Требуется водитель экспедитор.Категории ВС. Развоз продукции по торговым точкам города Гомеля. От 1200
Гомель
4 000 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Гомель
20 000 р.
Сварщик
Все вопросы по телефону
Гомель
Договорная
СТО требуется автомаляр
СТО требуется автомаляр, оплата сдельная.
Гомель
Договорная
СТО Требуется кузовщик-жестянщик
СТО Требуется кузовщик-жестянщик, оплата труда сдельная.
Гомель
1 200 р.
Грузчик/Водитель на личном автомобиле
Обязанности: Доставка и забор грузов, заполнение сопроводительных документов Требования: Наличие собственного автомобиля (подойдёт бус или минивэн); Хорошее знание города; Бережное отношение к вверенн...
Гомель
Договорная
СТО Требуется слесарь антикоррозионщик
СТО Требуется слесарь антикоррозионщик для выполнения антикоррозионной обработки автомобилей, оплата труда сдельная.
Гомель
Договорная
СТО Требуется сборщик-разборщик атомобилей
СТО Требуется сборщик-расборщик атомобилей, оплата труда сдельная.
Гомель
Договорная
СТО Требуется ученик автомаляра
СТО Требуется ученик автомаляра, оплата сдельная.
Гомель
Договорная
СТО на работу требуется автослесарь
СТО на работу требуется автослесарь для выполнения разборки-сборки авто и антикоррозионной обработки. Заработная плата сдельная.
Гомель
Договорная
Водитель
Требуется водитель категории В,С, на ассенизатор маз, гидродинамика, опыт приветствуется, можно и без опыта НО с большим желанием работать и зарабатывать. Остальные вопросы по телефону, иногородних ра...
Гомель
Договорная
шиномонтажник
Требуется шиномонтажник в СТО Опыт работы Ответственный,пунктуальный,без плохо влияющих привычек на рабочем месте. Клиентская база,новое оборудование,оплата % График с 9-00 до 19-00 вся информация п...
Гомель
Договорная
СТО Требуется сварщик
СТО требуется сварщик-кузовщик. Оплата сдельная.
Гомель
2 000 р.
Автослесарь
Требуется автослесарь по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей иностранного производства . График работы гибкий, обсуждается с каждым кандидатом. Комфортные условия труда и отдыха. звонить 9-17ч
Гомель
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...
Гомель
Договорная
Требуется работник шиномонтажа
обязанности: Снятие/ установка колеса * демонтаж/монтаж шин * балансировка колёс * ремонт шин * правка дисков * соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте Требования: * опыт работы приветствуется, ...
Гомель
1 500 р.
Водитель такси.
Организации требуется водители, для работы в яндекс такси с личным автомобилем. Официальное трудоустройство. Стаж не менее 2х лет. Выплаты еженедельно. Наличие мед справки. Таксометр(аренда)
Гомель
Договорная
Ищем сотрудника в Автоателье
Требуется мастер по перетяжке сидений.На постоянную работу.Можно без опыта работы.Достойная оплата труда.т.
Гомель
1 500 р.
Вакансия ''Слесарь по ремонту автомобилей''
Обязанности: Ремонт и обслуживание легковых ТС Замена технических жидкостей в легковых ТС Качественное взаимодействие с сотрудниками СТО Соблюдение внутренних регламентов Требования: Средне-специально...
Гомель
850 р.
Водитель автомобиля
Уважаемые соискатели, набирайте по номерам телефона, указанным в объявлении. Условия: -своевременная оплата труда; -пятидневная рабочая неделя. Требования: -отсутствие вредных привычек; -исполнительн...
Гомель
Договорная
Автомаляр-подготовщик
Открыта вакансия "Автомаляр-подготовщик". Опыт работы 1-3года. Полная занятость. Подготовка к покраске и покраска авто. Заработная плата сдельная.
Гомель
1 300 р.
Яндекс.Такси
приглашаем к нам водителей на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси.Грузовой, Курьер пеший, Курьер на личном авто любого года. Быстрое подключение, в течении 10 минут вы уже сможете выйти на ли...
Гомель
Договорная
Требуется автомаляр с обучением.
На постоянную работу требуется маляр. Заработная плата сдельная.
Гомель
2 500 р.
Слесарь (развал-схождение)
Освободилось место автоэлектрик. Развальщик . Оплата каждый день . Адрес г. Гомель медицинская 1 .сто *Чемпион* работа сдельная 50 /50
Гомель
1 500 р.
Водитель-Экспедитор
Развоз продукции по торговым точкам. Водительское удостоверение категории С. Автомобиль Мерседес 410. ЗП 1300-1900 р.
Гомель
3 500 р.
Водитель международных перевозок
Водительские права категории СЕ. Заработная плата 3 500 руб. на руки.
Гомель
Договорная
Водитель-дальнобойщик
Требуется водитель категории "С", "Е". Полуприцеп. Шайба. Командировки РБ-РФ-РБ. Звонить с 10:00 до 17:00
Гомель
Договорная
Требуется водитель самосвала
Требуется водитель самосвала. МАЗ 10т и 20т
Гомель
Договорная
Требуется водитель категории С, СЕ
Требуется водитель категории С, СЕ. Имеются вакансии на полуприцеп. На самосвал 10т МАЗ. на кран-манипулятор 10т МАЗ. На миксер (автобетоносмеситель).
Гомель
1 000 р.
Работа в такси Яндекс на собственном авто
Приглашаем водителей для работы такси Яндекс.Такси/Uber на личном автомобиле в тарифах "Эконом", "Комфорт", "Комфорт+", "Бизнес", "Доставка", "Грузовой", "Детский" по всей стране, где есть Яндекс Такс...
Гомель
Договорная
Автослесарь
На постоянную работу требуется автослесарь с опытом работы ремонта и технического обслуживания легковых автомобилей и микроавтобусов. Заработная плата сдельная. График работы 2/2.
Гомель
3 500 р.
Водитель экспедитор
На вахту в Пушкино (Московская область) требуются водители-экспедиторы Официальное трудоустройство Зарплата 350 Br/сутки График 20/10 (20 дней сутки через сутки и 10 суток выходных) При графике 20/10 ...
Гомель
4 000 р.
Водитель СЕ
Поездки РБ-РФ-КЗ все вопросы по телефону!
Гомель
Договорная
Требуется сотрудник в Автоателье.
Требуется мастер по перетяжке рулей в Автоателье на постоянную основу.Можно без опыта работы..
Гомель
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский