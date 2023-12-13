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Услуги в Глубоком

Копка колодцев Глубокое

170 р.

Копка колодцев Глубокое

Витебская, Глубокое

Услуга с выездом в регионы
Монтаж и замена электропроводки

Договорная

Монтаж и замена электропроводки

Витебская, Глубокое

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Ведущий, вокалист, звукорежиссер на ваше торжество

250 р.

Ведущий, вокалист, звукорежиссер на ваше торжество

Витебская, Глубокое

услуги для торжеств

Договорная

услуги для торжеств

Витебская, Глубокое

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Витебская, Глубокое

Электроотопление под ключ

100 р.

Электроотопление под ключ

Витебская, Глубокое

Рассрочка
ремонт жк телевизоров в Полоцке

Договорная

ремонт жк телевизоров в Полоцке

Витебская, Глубокое

Услуги таргетолога

100 р.

Услуги таргетолога

Витебская, Глубокое

Двери в рассрочку в Глубоком

Договорная

Двери в рассрочку в Глубоком

Витебская, Глубокое

Рассрочка
Строительство домов и коттеджей.

80 р.

Строительство домов и коттеджей.

Витебская, Глубокое

Рассрочка
Строительство домов под ключ. Строительные услуги

60 р.

Строительство домов под ключ. Строительные услуги

Витебская, Глубокое

Рассрочка
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Витебская, Глубокое

Услуга с выездом в регионы
Агроусадьба

Договорная

Агроусадьба

Витебская, Глубокое

Репетитор польского языка

15 р.

Репетитор польского языка

Витебская, Глубокое

Договорная

Окажу помощь в выполнении домашних заданий вашему

Витебская, Глубокое

Грузоперевозки до 3-ох тонн.

Договорная

Грузоперевозки до 3-ох тонн.

Витебская, Глубокое

Фасадные , отделочные работы

100 р.

Фасадные , отделочные работы

Витебская, Глубокое

Договорная

Нянька

Витебская, Глубокое

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Декоративная штукатурка, отделка квартир домов и о

Договорная

Декоративная штукатурка, отделка квартир домов и о

Витебская, Глубокое

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Услуга эвакуатора, автовоза, лафета.

Договорная

Услуга эвакуатора, автовоза, лафета.

Витебская, Глубокое

Услуги электрика

100 р.

Услуги электрика

Витебская, Глубокое

Услуги сантехника

Договорная

Услуги сантехника

Витебская, Глубокое

Кровельные работы Глубокое и район

Договорная

Кровельные работы Глубокое и район

Витебская, Глубокое

Канализация, Водоснабжение под ключ.Скважина.

Договорная

Канализация, Водоснабжение под ключ.Скважина.

Витебская, Глубокое

Грузоперевозки по РБ до 3 тонн

Договорная

Грузоперевозки по РБ до 3 тонн

Витебская, Глубокое

Ремонт мобильных телефонов

20 р.

Ремонт мобильных телефонов

Витебская, Глубокое

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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