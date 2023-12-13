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Услуги в Дзержинске

Архитектурное проектирование

Договорная

Архитектурное проектирование

Минская, Дзержинск

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Дзержинск

ремонтно-строительные работы

Договорная

ремонтно-строительные работы

Минская, Дзержинск

Ремонт холодильников в Дзержинске Фаниполи

Договорная

Ремонт холодильников в Дзержинске Фаниполи

Минская, Дзержинск

Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин. Обустройство скважин

Договорная

Бурение скважин. Обустройство скважин

Минская, Дзержинск

Рассрочка
Проект электроснабжения. Дзержинск и район.

Договорная

Проект электроснабжения. Дзержинск и район.

Минская, Дзержинск

Ремонт бойлеров,стиральных машин, СВЧ.

25 р.

Ремонт бойлеров,стиральных машин, СВЧ.

Минская, Дзержинск

Грузоперевозки Дзержинск/Минск/РБ

Договорная

Грузоперевозки Дзержинск/Минск/РБ

Минская, Дзержинск

Изготовление лестниц

1 000 р.

Изготовление лестниц

Минская, Дзержинск

Мебель под заказ

Договорная

Мебель под заказ

Минская, Дзержинск

ПЕРЕТЯЖКА/ РЕМОНТ мягкой мебели

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА/ РЕМОНТ мягкой мебели

Минская, Дзержинск

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Дзержинск

Деревянные лестницы

2 538.64 р.

Деревянные лестницы

Минская, Дзержинск

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы

100 р.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы

Минская, Дзержинск

Отделка фасада

Договорная

Отделка фасада

Минская, Дзержинск

Проектирование жилых домов

Договорная

Проектирование жилых домов

Минская, Дзержинск

Грузоперевозки Дзержинск-Минск-РБ-РФ

100 р.

Грузоперевозки Дзержинск-Минск-РБ-РФ

Минская, Дзержинск

Большой медведь на ваш праздник

Договорная

Большой медведь на ваш праздник

Минская, Дзержинск

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Минская, Дзержинск

Бурение скважин на воду Воложин

Договорная

Бурение скважин на воду Воложин

Минская, Дзержинск

Рассрочка
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Дзержинск, Фаниполь, Минск и РБ

Договорная

Грузоперевозки Дзержинск, Фаниполь, Минск и РБ

Минская, Дзержинск

Маникюр

40 р.

Маникюр

Минская, Дзержинск

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Печник

Договорная

Печник

Минская, Дзержинск

маникюр

20 р.

маникюр

Минская, Дзержинск

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Минская, Дзержинск

Остекление дач, домов коттеджей

350 р.

Остекление дач, домов коттеджей

Минская, Дзержинск

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Дзержинск

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Печник

Договорная

Печник

Минская, Дзержинск

Бурение скважин на воду под ключ.

70 р.

Бурение скважин на воду под ключ.

Минская, Дзержинск

Рассрочка
Качественная поклейка обоев

5 р.

Качественная поклейка обоев

Минская, Дзержинск

Аренда крана (автокран 25тн 28м)

75 р.

Аренда крана (автокран 25тн 28м)

Минская, Дзержинск

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минская, Дзержинск

Печник комплексы барбекю. печи камины

Договорная

Печник комплексы барбекю. печи камины

Минская, Дзержинск

Услуги эвакуатора

Договорная

Услуги эвакуатора

Минская, Дзержинск

Ремонт квартиры (дома )

Договорная

Ремонт квартиры (дома )

Минская, Дзержинск

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Канализация под ключ в Дзержинске

Договорная

Канализация под ключ в Дзержинске

Минская, Дзержинск

Ремонт и Перетяжка Мягкой Мебели

Договорная

Ремонт и Перетяжка Мягкой Мебели

Минская, Дзержинск

Услуги по технической сушке пиломатериала

70 р.

Услуги по технической сушке пиломатериала

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Фундаменты. Фундаменты под забор. Своя опалубка

50 р.

Фундаменты. Фундаменты под забор. Своя опалубка

Минская, Дзержинск

Договорная

Услуги по уходу за больными.

Минская, Дзержинск

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Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минская, Дзержинск

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

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