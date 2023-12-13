Ремонтно-строительные работы в Дзержинске
Договорная
Архитектурное проектирование
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
Договорная
Бурение скважин. Обустройство скважин
Минская, Дзержинск
1 000 р.
Изготовление лестниц
Минская, Дзержинск
65 р.
Бурение скважин
Минская, Дзержинск
2 538.64 р.
Деревянные лестницы
Минская, Дзержинск
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Минская, Дзержинск
Договорная
Бурение скважин на воду Воложин
Минская, Дзержинск
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Минская, Дзержинск
Договорная
Печник
Минская, Дзержинск
Договорная
Печник
Минская, Дзержинск
70 р.
Бурение скважин на воду под ключ.
Минская, Дзержинск
75 р.
Аренда крана (автокран 25тн 28м)
Минская, Дзержинск
Договорная
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон
Минская, Дзержинск
Договорная
Печник комплексы барбекю. печи камины
Минская, Дзержинск
Договорная
Канализация под ключ в Дзержинске
Минская, Дзержинск
50 р.
Фундаменты. Фундаменты под забор. Своя опалубка
Минская, Дзержинск
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Минская, Дзержинск
Договорная
Аренда мини-экскаватора, мини-погрузчика Дзержинск
Минская, Дзержинск
Договорная
Стяжка пола в Дзержинске. Механизироанная стяжка.
Минская, Дзержинск
30 р.
Аргонная сварка
Минская, Дзержинск
70 р.
Бурение скважин на воду в Дзержинске
Минская, Дзержинск
65 р.
Аренда мини-экскаватора, мини-погрузчика Дзержинск
Минская, Дзержинск
60 р.
Бурение скважин, качественно,с гарантией до 10 лет
Минская, Дзержинск
Договорная
Канализация для частного дома ''Под Ключ''
Минская, Дзержинск
Договорная
Фундаменты. Фундаменты под заборы.
Минская, Дзержинск
500 р.
Канализация под ключ. Монтаж канализации
Минская, Дзержинск
20 р.
Скважина бурение на воду
Минская, Дзержинск
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный