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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Дзержинске

Архитектурное проектирование

Договорная

Архитектурное проектирование

Минская, Дзержинск

Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин. Обустройство скважин

Договорная

Бурение скважин. Обустройство скважин

Минская, Дзержинск

Рассрочка
Изготовление лестниц

1 000 р.

Изготовление лестниц

Минская, Дзержинск

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Дзержинск

Деревянные лестницы

2 538.64 р.

Деревянные лестницы

Минская, Дзержинск

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Минская, Дзержинск

Бурение скважин на воду Воложин

Договорная

Бурение скважин на воду Воложин

Минская, Дзержинск

Рассрочка
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Печник

Договорная

Печник

Минская, Дзержинск

Печник

Договорная

Печник

Минская, Дзержинск

Бурение скважин на воду под ключ.

70 р.

Бурение скважин на воду под ключ.

Минская, Дзержинск

Рассрочка
Аренда крана (автокран 25тн 28м)

75 р.

Аренда крана (автокран 25тн 28м)

Минская, Дзержинск

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минская, Дзержинск

Печник комплексы барбекю. печи камины

Договорная

Печник комплексы барбекю. печи камины

Минская, Дзержинск

Канализация под ключ в Дзержинске

Договорная

Канализация под ключ в Дзержинске

Минская, Дзержинск

Фундаменты. Фундаменты под забор. Своя опалубка

50 р.

Фундаменты. Фундаменты под забор. Своя опалубка

Минская, Дзержинск

Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минская, Дзержинск

Аренда мини-экскаватора, мини-погрузчика Дзержинск

Договорная

Аренда мини-экскаватора, мини-погрузчика Дзержинск

Минская, Дзержинск

Стяжка пола в Дзержинске. Механизироанная стяжка.

Договорная

Стяжка пола в Дзержинске. Механизироанная стяжка.

Минская, Дзержинск

Аргонная сварка

30 р.

Аргонная сварка

Минская, Дзержинск

Бурение скважин на воду в Дзержинске

70 р.

Бурение скважин на воду в Дзержинске

Минская, Дзержинск

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Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Аренда мини-экскаватора, мини-погрузчика Дзержинск

65 р.

Аренда мини-экскаватора, мини-погрузчика Дзержинск

Минская, Дзержинск

Бурение скважин, качественно,с гарантией до 10 лет

60 р.

Бурение скважин, качественно,с гарантией до 10 лет

Минская, Дзержинск

Канализация для частного дома ''Под Ключ''

Договорная

Канализация для частного дома ''Под Ключ''

Минская, Дзержинск

Фундаменты. Фундаменты под заборы.

Договорная

Фундаменты. Фундаменты под заборы.

Минская, Дзержинск

Канализация под ключ. Монтаж канализации

500 р.

Канализация под ключ. Монтаж канализации

Минская, Дзержинск

Рассрочка
Скважина бурение на воду

20 р.

Скважина бурение на воду

Минская, Дзержинск

Рассрочка

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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