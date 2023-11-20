Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Дзержинске
120 р.
Евро куб
Минская, Дзержинск
130 р.
тент на прицеп, баннер
Минская, Дзержинск
15 р.
Горшок для цветов керамический,60-е годы
Минская, Дзержинск
6.50 р.
Ручки дерев.для пилы двухручки
Минская, Дзержинск
0.09 р.
Дюбель-зонт для крепления утеплителя
Минская, Дзержинск
Договорная
терраса беседка
Минская, Дзержинск
70 р.
Продам буржуйку.
Минская, Дзержинск
60 р.
контейнер пластиковый
Минская, Минский район
2 р.
Кора сосны. Недорого
Минская, Логойск
9.50 р.
Держатель для кашпо (Цветов)
Минск, Первомайский
15 р.
Тележка 30 кг IKEA
Минск, Фрунзенский
40 р.
Кащпо
Брест
17 р.
Опилки
Брест
250 р.
1100 Вт.
Витебская, Орша
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
450 р.
200 Е.
Витебская, Орша
Бесплатно
Пластмассовые кеги
Гомель
140 р.
Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
1 р.
Емкости из толстой пластмассы 31шт (250 мл)
Гомель
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный
1 р.
Опилка
Гродненская, Лида
500 р.
Колодец деревянный
Гродненская, Лида
20 р.
Подсумок на ремень 2 шт.
Минская, Марьина Горка
200 р.
Лампа ДНаТ Sylvania GroLux 400 Вт со всеми нужными
Минск, Центральный
59 р.
Колонка для воды
Гомельская, Калинковичи
60 р.
Голубые ели ,предзаказ к новому году
Минская, Молодечно
Договорная
Шпагат сеновезальной
Минская, Борисов
Договорная
Грядки, клумба, заборчик, ограждение из бетона под
Минск, Фрунзенский
15 р.
Карбид кальция карбит от кротов для септика
Витебская, Полоцк
60 р.
АКБ bosch
Минск, Октябрьский
Договорная
Опилки
Могилев
40 р.
Ёмкость из дерева
Брестская, Пинск
65 р.
Скворечник ручной работы
Минск, Первомайский
50 р.
Банки разные с крышками 80шт
Брест
5 р.
ягоды калины крупноплодной
Гомель
55 р.
фитолампа полный спектр 4 луча таймер рег.яркости
Брест
Онлайн-заказ
32 р.
Портативный переносной светодиоидный фонарь-лампа Portable Solar Energy Lamp JY-859 (зарядка от солн
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
18 р.
Корректор осанки эластичный Hempfibers straight для исправления кривизны позвоночника и разгрузки мы
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
21 р.
Органайзер для мелочей / косметики 2 в 1 со складным зеркалом и подставкой-деревцем для украшений Р
Минск, Центральный
100 р.
Поликарбонат прозрачный цветной для теплиц навесов
Витебск
50 р.
Торфогрунт
Минск, Заводской
Договорная
Чернозем, Земля , плодородный грунт в Гродно до 20
Гродно
40 р.
Обрезки пиломатериалов, дрова, древесные обрезки
Витебск
140 р.
Тележка хозяйственная ВВ-2
Минск, Московский
250 р.
Тележка со складывающейся ручкой
Минск, Московский
55 р.
Вазы на кладбище полимербетонные
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
25 р.
ЭКОКИЛЛЕР от колорадского жука, ведро 1,0 л.
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33.51 р.
Отпугиватель кротов Rexant 71-0012
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49.97 р.
Уничтожитель насекомых Rexant 71-0044
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49.97 р.
Уничтожитель насекомых Rexant 71-0054
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
41.69 р.
Отпугиватель кротов Rexant 71-0007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.11 р.
Зонт садовый GREEN GLADE 0012 (голубой)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.08 р.
Отпугиватель собак Rexant Ультразвуковой Антилай для собак 71-0099
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
44.77 р.
Отпугиватель змей Rexant 71-0027
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный