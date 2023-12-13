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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Дзержинске

платьеплатье

10 р.

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платье

158 - 164 (13 лет)

сарафансарафан

10 р.

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сарафан

122 - 128 (7 лет)

Платье на Новый год Платье на Новый год

30 р.

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Платье на Новый год

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье на Новый год Платье на Новый год

35 р.

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Платье на Новый год

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года), 116 - 122 (6 лет)

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Тёплое платишко и костюмТёплое платишко и костюм

9 р.

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Тёплое платишко и костюм

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платья на утренник Платья на утренник

20 р.

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Платья на утренник

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Детское праздничное платьеДетское праздничное платье

150 р.

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Детское праздничное платье

80 - 86 (1-2 года)

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Новогоднее платье 116-122 размер.Новогоднее платье 116-122 размер.

40 р.

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Новогоднее платье 116-122 размер.

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

10 р.

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Нарядное платье для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Детские платьяДетские платья

Договорная

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Детские платья

116 - 122 (6 лет), 128 - 134 (8 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Школьный сарафан Школьный сарафан

30 р.

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Школьный сарафан

146 - 152 (11 лет)

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Школьная юбка Школьная юбка

25 р.

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Школьная юбка

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Платья и сарафаны 98-116 размер.Платья и сарафаны 98-116 размер.

12 р.

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Платья и сарафаны 98-116 размер.

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье, сарафан с болеро рост 80-86 см.Платье, сарафан с болеро рост 80-86 см.

10 р.

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Платье, сарафан с болеро рост 80-86 см.

80 - 86 (1-2 года)

Платье нарядное Платье нарядное

15 р.

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Платье нарядное

98 - 104 (4 года)

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Нарядное платье. Miss rose. Нарядное платье. Miss rose.

40 р.

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Нарядное платье. Miss rose.

92 - 98 (3 года)

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Платье нарядное. Калинка. Платье нарядное. Калинка.

60 р.

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Платье нарядное. Калинка.

116 - 122 (6 лет)

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Платье для утренника. Платье для утренника.

45 р.

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Платье для утренника.

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье, рост 122Платье, рост 122

35 р.

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Платье, рост 122

122 - 128 (7 лет)

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Платье для девочки 4-6 летПлатье для девочки 4-6 лет

40 р.

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Платье для девочки 4-6 лет

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

30 р.

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Платье для девочки

98 - 104 (4 года)

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Платье на девочку 3-5 летПлатье на девочку 3-5 лет

30 р.

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Платье на девочку 3-5 лет

98 - 104 (4 года)

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СарафанСарафан

30 р.

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Сарафан

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Новая юбкаНовая юбка

10 р.

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Новая юбка

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Платье нарядное для девочкиПлатье нарядное для девочки

50 р.

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Платье нарядное для девочки

104 - 110 (5 лет)

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Праздничные платьяПраздничные платья

25 р.

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Праздничные платья

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Платье для девочкиПлатье для девочки

15 р.

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Платье для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Школьная юбка Школьная юбка

25 р.

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Школьная юбка

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Платье Рапунцель на утренникПлатье Рапунцель на утренник

40 р.

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Платье Рапунцель на утренник

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

37.99 р.

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Платье нарядное

122 - 128 (7 лет)

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Шубка меховаяШубка меховая

23.99 р.

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Шубка меховая

116 - 122 (6 лет)

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Платье Платье

69.99 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет)

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Нарядное платье Нарядное платье

Договорная

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Нарядное платье

128 - 134 (8 лет)

Юбочка ZaraЮбочка Zara

40 р.

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Юбочка Zara

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Костюмчик H&MКостюмчик H&M

50 р.

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Костюмчик H&M

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Нарядное платье р.140- 152Нарядное платье р.140- 152

40 р.

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Нарядное платье р.140- 152

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье Платье

Договорная

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

Договорная

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье 116-128Платье 116-128

120 р.

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Платье 116-128

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье на 2-3 года Платье на 2-3 года

22 р.

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Платье на 2-3 года

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье на утренник, выпускной. Размер 40Платье на утренник, выпускной. Размер 40

45 р.

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Платье на утренник, выпускной. Размер 40

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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