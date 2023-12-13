Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Дзержинске
10 р.
платье
158 - 164 (13 лет)
10 р.
сарафан
122 - 128 (7 лет)
30 р.
Платье на Новый год
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
35 р.
Платье на Новый год
104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года), 116 - 122 (6 лет)
9 р.
Тёплое платишко и костюм
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
20 р.
Платья на утренник
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
150 р.
Детское праздничное платье
80 - 86 (1-2 года)
40 р.
Новогоднее платье 116-122 размер.
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
10 р.
Нарядное платье для девочки
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
Договорная
Детские платья
116 - 122 (6 лет), 128 - 134 (8 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 122 - 128 (7 лет)
30 р.
Школьный сарафан
146 - 152 (11 лет)
25 р.
Школьная юбка
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
12 р.
Платья и сарафаны 98-116 размер.
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
10 р.
Платье, сарафан с болеро рост 80-86 см.
80 - 86 (1-2 года)
15 р.
Платье нарядное
98 - 104 (4 года)
40 р.
Нарядное платье. Miss rose.
92 - 98 (3 года)
60 р.
Платье нарядное. Калинка.
116 - 122 (6 лет)
45 р.
Платье для утренника.
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
35 р.
Платье, рост 122
122 - 128 (7 лет)
40 р.
Платье для девочки 4-6 лет
110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Платье для девочки
98 - 104 (4 года)
30 р.
Платье на девочку 3-5 лет
98 - 104 (4 года)
30 р.
Сарафан
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
10 р.
Новая юбка
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
50 р.
Платье нарядное для девочки
104 - 110 (5 лет)
25 р.
Праздничные платья
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
10 р.
Платье для девочки
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
15 р.
Платье для девочки
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
20 р.
Платье для девочки
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
25 р.
Школьная юбка
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
40 р.
Платье Рапунцель на утренник
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
37.99 р.
Платье нарядное
122 - 128 (7 лет)
23.99 р.
Шубка меховая
116 - 122 (6 лет)
69.99 р.
Платье
122 - 128 (7 лет)
Договорная
Нарядное платье
128 - 134 (8 лет)
40 р.
Юбочка Zara
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
50 р.
Костюмчик H&M
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
40 р.
Нарядное платье р.140- 152
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
Договорная
Платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
Договорная
Платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
120 р.
Платье 116-128
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
22 р.
Платье на 2-3 года
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
45 р.
Платье на утренник, выпускной. Размер 40
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
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Уютное платье TU 104-110 для девочки
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43 р.
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48 р.
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55 р.
Платье на утренник
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Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ
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