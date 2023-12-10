Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Дзержинске
2.50 р.
Бисер плитка
Минская, Дзержинск
20 р.
Натяжной потолок в Дзержинске
Минская, Дзержинск
27 р.
Натяжной потолок двухуровневый в Дзержинске
Минская, Дзержинск
Договорная
Лента перфорированная 20м
Минская, Дзержинск
45 р.
Керамогранит LAPARET
Минская, Дзержинск
150 р.
Лак
Минская, Дзержинск
100 р.
Виниловые обои на флизелиновой основе ''PROFI DECO
Минская, Дзержинск
Договорная
Плитка
Минская, Дзержинск
Договорная
Плитка
Минская, Дзержинск
20 р.
Керамогранит керамин (детройт 3)
Минская, Дзержинск
35 р.
Обои
Минская, Дзержинск
Договорная
Ищу. Обои, для вставки.
Минская, Дзержинск
Договорная
ДРОВА, ДЗЕРЖИНСК, ФАНИПОЛЬ, САМОВЫВОЗ, СРОЧНО
Минская, Дзержинск
35 р.
Краска белая ''снежка'' 3 кг.
Минская, Дзержинск
11.65 р.
Профлист МП-20, С8 оцинковка 2 сорт длина 2 м
Минская, Дзержинск
30 р.
Паркет
Минская, Дзержинск
90 р.
Плитка
Минская, Дзержинск
9 р.
Плитка гипсовая декоративная (остатки)
Минская, Дзержинск
80 р.
Обои черные флизелиновые
Минская, Дзержинск
5 р.
Плёнка белая ,самоклеющаяся
Минская, Дзержинск
11 р.
Софит, сайдинг, подшива
Минская, Дзержинск
18 р.
Натяжные потолки не дорого
Минская, Дзержинск
15 р.
Состав биозащитный для древесины, 5кг, концентрат
Минская, Дзержинск
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский