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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Дзержинске

Бисер плитка

2.50 р.

Бисер плитка

Минская, Дзержинск

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Натяжной потолок в Дзержинске

20 р.

Натяжной потолок в Дзержинске

Минская, Дзержинск

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Дзержинске

27 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Дзержинске

Минская, Дзержинск

Доставка
Рассрочка
Лента перфорированная 20м

Договорная

Лента перфорированная 20м

Минская, Дзержинск

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Керамогранит LAPARET

45 р.

Керамогранит LAPARET

Минская, Дзержинск

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Лак

150 р.

Лак

Минская, Дзержинск

Виниловые обои на флизелиновой основе ''PROFI DECO

100 р.

Виниловые обои на флизелиновой основе ''PROFI DECO

Минская, Дзержинск

Плитка

Договорная

Плитка

Минская, Дзержинск

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Плитка

Договорная

Плитка

Минская, Дзержинск

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Керамогранит керамин (детройт 3)

20 р.

Керамогранит керамин (детройт 3)

Минская, Дзержинск

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Обои

35 р.

Обои

Минская, Дзержинск

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Договорная

Ищу. Обои, для вставки.

Минская, Дзержинск

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ДРОВА, ДЗЕРЖИНСК, ФАНИПОЛЬ, САМОВЫВОЗ, СРОЧНО

Договорная

ДРОВА, ДЗЕРЖИНСК, ФАНИПОЛЬ, САМОВЫВОЗ, СРОЧНО

Минская, Дзержинск

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Краска белая ''снежка'' 3 кг.

35 р.

Краска белая ''снежка'' 3 кг.

Минская, Дзержинск

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Профлист МП-20, С8 оцинковка 2 сорт длина 2 м

11.65 р.

Профлист МП-20, С8 оцинковка 2 сорт длина 2 м

Минская, Дзержинск

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30 р.

Паркет

Минская, Дзержинск

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Плитка

90 р.

Плитка

Минская, Дзержинск

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Плитка гипсовая декоративная (остатки)

9 р.

Плитка гипсовая декоративная (остатки)

Минская, Дзержинск

Обои черные флизелиновые

80 р.

Обои черные флизелиновые

Минская, Дзержинск

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Плёнка белая ,самоклеющаяся

5 р.

Плёнка белая ,самоклеющаяся

Минская, Дзержинск

Софит, сайдинг, подшива

11 р.

Софит, сайдинг, подшива

Минская, Дзержинск

Натяжные потолки не дорого

18 р.

Натяжные потолки не дорого

Минская, Дзержинск

Состав биозащитный для древесины, 5кг, концентрат

15 р.

Состав биозащитный для древесины, 5кг, концентрат

Минская, Дзержинск

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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