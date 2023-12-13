Услуги в Дрогичине
Договорная
Отделочные работы
Брестская, Дрогичин
Договорная
Стяжка пола в Дрогичине
Брестская, Дрогичин
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Дрогичин
Договорная
Монтаж твердотопливных котлов
Брестская, Дрогичин
150 р.
козырьки, навесы
Брестская, Дрогичин
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Брестская, Дрогичин
Договорная
Монтаж газа, монтаж отопления и водоснабжения
Брестская, Дрогичин
8 р.
Штукатурные и малярные работы
Брестская, Дрогичин
Договорная
строительно-отделочные работы
Брестская, Дрогичин
Договорная
Строительство домов под ''ключ''
Брестская, Дрогичин
Договорная
Монтаж электрических котлов и систем отопления
Брестская, Дрогичин
Бесплатно
Электрика, электромонтажные работы
Брестская, Дрогичин
10 р.
Маникюр Радостово
Брестская, Дрогичин
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Брестская, Дрогичин
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Памятники Большой выбор ,так же работаем по эскиза
Брестская, Дрогичин
90 р.
Скамейки ритуальные на кладбище
Брестская, Дрогичин
Договорная
Лестницы Ворота Навесы
Брестская, Дрогичин
Договорная
Маникюр, педикюр. Коррекция и наращивание ногтей.
Брестская, Дрогичин
Договорная
Сверление безударным методом, бетона, кирпича.
Брестская, Дрогичин
20 р.
Ремонт ПК и ноутбуков, выезд на дом. Дрогичин.
Брестская, Дрогичин
Договорная
Полусухая стяжка пола
Брестская, Дрогичин
Договорная
Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.
Брестская, Дрогичин
Договорная
Благоустройство, укладка тротуарной плитки
Брестская, Дрогичин
11 р.
Натяжные потолки в Дрогичине и районе
Брестская, Дрогичин
Договорная
Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ
Брестская, Дрогичин
Договорная
Ремонт одежды Дрогичин
Брестская, Дрогичин
Договорная
Репетитор
Брестская, Дрогичин
20 р.
Монтаж крыш, кровли
Брестская, Дрогичин
Договорная
Бурение скважин на воду в Дрогичине
Брестская, Дрогичин
15 р.
Репетитор по истории, обществоведению
Брестская, Дрогичин
Договорная
Покраска, реставрация старой мебели
Брестская, Дрогичин
Договорная
Декоративка Американка, Утепление фасадов
Брестская, Дрогичин
Договорная
Ремонт балконов обшивка лоджий
Брестская, Дрогичин
Договорная
Распилка,колка дров
Брестская, Дрогичин
Договорная
Дрогичинская ритуальная служба
Брестская, Дрогичин
25 р.
Коррекция/наращивание
Брестская, Дрогичин
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Брестская, Дрогичин
1 750 р.
Ворота
Брестская, Дрогичин
Договорная
Холодные фонтаны на свадьбу. Тяжёлый дым.
Брестская, Дрогичин
Договорная
Ростовая кукла (ростовой зайка)
Брестская, Дрогичин
Договорная
Диагностика, Чип-тюнинг, Отключение иммобилайзера,
Брестская, Дрогичин
Договорная
Заправка автокондиционеров
Брестская, Дрогичин
Услуги из других регионов
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель
10 р.
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия
Могилев