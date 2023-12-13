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Услуги в Дрогичине

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брестская, Дрогичин

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Стяжка пола в Дрогичине

Договорная

Стяжка пола в Дрогичине

Брестская, Дрогичин

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Дрогичин

Монтаж твердотопливных котлов

Договорная

Монтаж твердотопливных котлов

Брестская, Дрогичин

козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Дрогичин

Рассрочка
Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Дрогичин

Монтаж газа, монтаж отопления и водоснабжения

Договорная

Монтаж газа, монтаж отопления и водоснабжения

Брестская, Дрогичин

Штукатурные и малярные работы

8 р.

Штукатурные и малярные работы

Брестская, Дрогичин

строительно-отделочные работы

Договорная

строительно-отделочные работы

Брестская, Дрогичин

Строительство домов под ''ключ''

Договорная

Строительство домов под ''ключ''

Брестская, Дрогичин

Монтаж электрических котлов и систем отопления

Договорная

Монтаж электрических котлов и систем отопления

Брестская, Дрогичин

Электрика, электромонтажные работы

Бесплатно

Электрика, электромонтажные работы

Брестская, Дрогичин

Маникюр Радостово

10 р.

Маникюр Радостово

Брестская, Дрогичин

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Сиделка (помощник по уходу)

Договорная

Сиделка (помощник по уходу)

Брестская, Дрогичин

Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Памятники Большой выбор ,так же работаем по эскиза

Договорная

Памятники Большой выбор ,так же работаем по эскиза

Брестская, Дрогичин

Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Дрогичин

Рассрочка
Лестницы Ворота Навесы

Договорная

Лестницы Ворота Навесы

Брестская, Дрогичин

Маникюр, педикюр. Коррекция и наращивание ногтей.

Договорная

Маникюр, педикюр. Коррекция и наращивание ногтей.

Брестская, Дрогичин

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Сверление безударным методом, бетона, кирпича.

Договорная

Сверление безударным методом, бетона, кирпича.

Брестская, Дрогичин

Ремонт ПК и ноутбуков, выезд на дом. Дрогичин.

20 р.

Ремонт ПК и ноутбуков, выезд на дом. Дрогичин.

Брестская, Дрогичин

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Полусухая стяжка пола

Договорная

Полусухая стяжка пола

Брестская, Дрогичин

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Брестская, Дрогичин

Благоустройство, укладка тротуарной плитки

Договорная

Благоустройство, укладка тротуарной плитки

Брестская, Дрогичин

Натяжные потолки в Дрогичине и районе

11 р.

Натяжные потолки в Дрогичине и районе

Брестская, Дрогичин

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Договорная

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Ремонт одежды Дрогичин

Договорная

Ремонт одежды Дрогичин

Брестская, Дрогичин

Репетитор

Договорная

Репетитор

Брестская, Дрогичин

Монтаж крыш, кровли

20 р.

Монтаж крыш, кровли

Брестская, Дрогичин

Рассрочка
Бурение скважин на воду в Дрогичине

Договорная

Бурение скважин на воду в Дрогичине

Брестская, Дрогичин

Рассрочка
Репетитор по истории, обществоведению

15 р.

Репетитор по истории, обществоведению

Брестская, Дрогичин

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Покраска, реставрация старой мебели

Договорная

Покраска, реставрация старой мебели

Брестская, Дрогичин

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Декоративка Американка, Утепление фасадов

Договорная

Декоративка Американка, Утепление фасадов

Брестская, Дрогичин

Ремонт балконов обшивка лоджий

Договорная

Ремонт балконов обшивка лоджий

Брестская, Дрогичин

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Распилка,колка дров

Договорная

Распилка,колка дров

Брестская, Дрогичин

Дрогичинская ритуальная служба

Договорная

Дрогичинская ритуальная служба

Брестская, Дрогичин

Коррекция/наращивание

25 р.

Коррекция/наращивание

Брестская, Дрогичин

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Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Дрогичин

Ворота

1 750 р.

Ворота

Брестская, Дрогичин

Холодные фонтаны на свадьбу. Тяжёлый дым.

Договорная

Холодные фонтаны на свадьбу. Тяжёлый дым.

Брестская, Дрогичин

Ростовая кукла (ростовой зайка)

Договорная

Ростовая кукла (ростовой зайка)

Брестская, Дрогичин

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Диагностика, Чип-тюнинг, Отключение иммобилайзера,

Договорная

Диагностика, Чип-тюнинг, Отключение иммобилайзера,

Брестская, Дрогичин

Заправка автокондиционеров

Договорная

Заправка автокондиционеров

Брестская, Дрогичин

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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