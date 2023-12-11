Работа, бизнес, учёба в Дрогичине
Договорная
Ищу работу я студент 17 лет
Брестская, Дрогичин
Договорная
Сиделка с проживанием
Брестская, Дрогичин
2 500 р.
Электрик по монтажу
Брестская, Дрогичин
Договорная
Ищу работу в вечернюю смену
Брестская, Дрогичин
Договорная
Установщик Сборщик фабричных кухонь
Минская, Логойск
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Могилев
Договорная
Ищу подработку на выходных
Минская, Смолевичи
Договорная
Ищу подработку
Гродно
Договорная
Вакансия портная
Гродно
1 500 р.
водитель категории СЕ
Витебск
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтажник натяжных потолков.
Могилев
Договорная
Работа
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Водитель категории D
Могилев
3 000 р.
Монтажник
Минск, Ленинский
1 500 р.
Вакансия
Минск, Советский
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Витебская, Орша
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Брестская, Пинск
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Витебск
2 500 р.
Маляр отделочник
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
1 500 р.
Рамщик
Минская, Другие города
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Минск, Советский
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Витебск
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Минск, Советский
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Гомель
Договорная
Отделочник
Могилев
Договорная
Требуются официанты
Могилев
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Брест
Договорная
Строитель - плиточник
Гродно
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Витебск
Договорная
Ищу Работу на своём Авто
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель. Ищу работу
Гомельская, Корма
Договорная
Аутсортинговые и консалтинговые услуги
Брестская, Пинск
10 р.
Расклейка листовок
Гродно
2 000 р.
Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Работа подработка
Минская, Жодино
1 500 р.
Швея
Брест
Договорная
Ищу подработку
Могилев
2 000 р.
Каменщик
Брест
1 500 р.
Каркасник
Брест
1 500 р.
Обойщик мебели
Брест
1 500 р.
Каркасник
Минская, Минский район
1 500 р.
Электрогазосварщик
Брест
Договорная
Строительные работы
Минск, Заводской
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
Брест
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу работу-подработку
Гомельская, Жлобин
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Брест
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев