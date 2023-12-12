Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Дрогичине
50 р.
Дипломат времен СССР
Брестская, Дрогичин
25 р.
Статуэтка, сахарница
Брестская, Дрогичин
300 р.
Реаритет
Брестская, Дрогичин
14 р.
Сумка дорожная СССР, рубанки деревянные.
Брестская, Дрогичин
14 р.
Чайник заварник СССР, термос Китай советских времё
Брестская, Дрогичин
150 р.
Зажигалка MIFA времен вов
Брестская, Дрогичин
150 р.
Зажигалка TAIFUN Австрия
Брестская, Дрогичин
150 р.
Монета серебро 1912г
Брестская, Дрогичин
20 р.
Графин петух большой высота 30см
Брестская, Дрогичин
15 р.
Петлицы, гимнастика СССР.
Брестская, Дрогичин
Договорная
Купюра 20р 2000г
Брестская, Дрогичин
80 р.
Скатерть бархатная ( плюш) СССР
Брестская, Дрогичин
20 р.
Сапоги зима ссср
Брестская, Дрогичин
Договорная
Монеты советские почта
Брестская, Дрогичин
0.50 р.
Наклейки к журналу Monster High Skull Life
Брестская, Дрогичин
2.50 р.
Игрушки из шоколадных яиц, цены разные
Брестская, Дрогичин
4.50 р.
Фигурки Monsters university
Брестская, Дрогичин
0.40 р.
Бонстики 1, 2, 3, 4, 5 и не только, поштучно
Брестская, Дрогичин
20 р.
Бонстики - коллекции
Брестская, Дрогичин
450 р.
Гобелен ,, Рождение Венеры''.
Брестская, Дрогичин
6 р.
Монеты лотом
Брестская, Дрогичин
30 р.
Значки
Брестская, Дрогичин
18 р.
Бритва Москва СССР,утюги СССР.
Брестская, Дрогичин
Договорная
Гаечные ключи
Брестская, Дрогичин
100 р.
Медаль 300 лет дома Романовых
Брестская, Дрогичин
Договорная
Декоративные автономера
Брестская, Дрогичин
60 р.
Монета
Брестская, Дрогичин
Договорная
Монета 1973
Брестская, Дрогичин
Договорная
Монета 1987
Брестская, Дрогичин
Договорная
Монета 1950
Брестская, Дрогичин
Договорная
Французский монометр с подкачкой
Брестская, Дрогичин
Договорная
Старый французский замок
Брестская, Дрогичин
Договорная
Ценные бумаги
Брестская, Дрогичин
90 р.
Редкий медальон
Брестская, Дрогичин
0.80 р.
Карта stray kids
Брестская, Дрогичин
1 р.
Карты stray kids
Брестская, Дрогичин
20 р.
Куклы
Брестская, Дрогичин
25 р.
Жикле на кирамике, открытки СССР, бумага копировал
Брестская, Дрогичин
60 р.
Рога оленя на подставке
Брестская, Дрогичин
45 р.
Радиола
Брестская, Дрогичин
150 р.
Механическая счетная машинка Феликс-М
Брестская, Дрогичин
Договорная
Весы(Антиквариат)
Брестская, Дрогичин
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский