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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Дрогичине

Дипломат времен СССР

50 р.

Дипломат времен СССР

Брестская, Дрогичин

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Статуэтка, сахарница

25 р.

Статуэтка, сахарница

Брестская, Дрогичин

Реаритет

300 р.

Реаритет

Брестская, Дрогичин

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Сумка дорожная СССР, рубанки деревянные.

14 р.

Сумка дорожная СССР, рубанки деревянные.

Брестская, Дрогичин

Чайник заварник СССР, термос Китай советских времё

14 р.

Чайник заварник СССР, термос Китай советских времё

Брестская, Дрогичин

Зажигалка MIFA времен вов

150 р.

Зажигалка MIFA времен вов

Брестская, Дрогичин

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Зажигалка TAIFUN Австрия

150 р.

Зажигалка TAIFUN Австрия

Брестская, Дрогичин

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Монета серебро 1912г

150 р.

Монета серебро 1912г

Брестская, Дрогичин

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Графин петух большой высота 30см

20 р.

Графин петух большой высота 30см

Брестская, Дрогичин

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Петлицы, гимнастика СССР.

15 р.

Петлицы, гимнастика СССР.

Брестская, Дрогичин

Купюра 20р 2000г

Договорная

Купюра 20р 2000г

Брестская, Дрогичин

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Скатерть бархатная ( плюш) СССР

80 р.

Скатерть бархатная ( плюш) СССР

Брестская, Дрогичин

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Сапоги зима ссср

20 р.

Сапоги зима ссср

Брестская, Дрогичин

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Монеты советские почта

Договорная

Монеты советские почта

Брестская, Дрогичин

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Наклейки к журналу Monster High Skull Life

0.50 р.

Наклейки к журналу Monster High Skull Life

Брестская, Дрогичин

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Игрушки из шоколадных яиц, цены разные

2.50 р.

Игрушки из шоколадных яиц, цены разные

Брестская, Дрогичин

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Фигурки Monsters university

4.50 р.

Фигурки Monsters university

Брестская, Дрогичин

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Бонстики 1, 2, 3, 4, 5 и не только, поштучно

0.40 р.

Бонстики 1, 2, 3, 4, 5 и не только, поштучно

Брестская, Дрогичин

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Бонстики - коллекции

20 р.

Бонстики - коллекции

Брестская, Дрогичин

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Гобелен ,, Рождение Венеры''.

450 р.

Гобелен ,, Рождение Венеры''.

Брестская, Дрогичин

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Монеты лотом

6 р.

Монеты лотом

Брестская, Дрогичин

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Значки

30 р.

Значки

Брестская, Дрогичин

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Бритва Москва СССР,утюги СССР.

18 р.

Бритва Москва СССР,утюги СССР.

Брестская, Дрогичин

Гаечные ключи

Договорная

Гаечные ключи

Брестская, Дрогичин

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Медаль 300 лет дома Романовых

100 р.

Медаль 300 лет дома Романовых

Брестская, Дрогичин

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Декоративные автономера

Договорная

Декоративные автономера

Брестская, Дрогичин

Монета

60 р.

Монета

Брестская, Дрогичин

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Монета 1973

Договорная

Монета 1973

Брестская, Дрогичин

Монета 1987

Договорная

Монета 1987

Брестская, Дрогичин

Монета 1950

Договорная

Монета 1950

Брестская, Дрогичин

Французский монометр с подкачкой

Договорная

Французский монометр с подкачкой

Брестская, Дрогичин

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Старый французский замок

Договорная

Старый французский замок

Брестская, Дрогичин

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Ценные бумаги

Договорная

Ценные бумаги

Брестская, Дрогичин

Редкий медальон

90 р.

Редкий медальон

Брестская, Дрогичин

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Карта stray kids

0.80 р.

Карта stray kids

Брестская, Дрогичин

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Карты stray kids

1 р.

Карты stray kids

Брестская, Дрогичин

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Куклы

20 р.

Куклы

Брестская, Дрогичин

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Жикле на кирамике, открытки СССР, бумага копировал

25 р.

Жикле на кирамике, открытки СССР, бумага копировал

Брестская, Дрогичин

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Рога оленя на подставке

60 р.

Рога оленя на подставке

Брестская, Дрогичин

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Радиола

45 р.

Радиола

Брестская, Дрогичин

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Механическая счетная машинка Феликс-М

150 р.

Механическая счетная машинка Феликс-М

Брестская, Дрогичин

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Весы(Антиквариат)

Договорная

Весы(Антиквариат)

Брестская, Дрогичин

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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