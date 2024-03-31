logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
ВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Предметы интерьера, зеркала в Червене

Часы настольные

120 р.

Часы настольные

Минская, Червень

badge-icon
Картина интерьерная

60 р.

Картина интерьерная

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Картина ''Воспоминания о море''

30 р.

Картина ''Воспоминания о море''

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фоторамка Доченька

20 р.

Фоторамка Доченька

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
Картина

15 р.

Картина

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
Фоторамка новая

20 р.

Фоторамка новая

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
Картина

60 р.

Картина

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
Картина

60 р.

Картина

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
Картина

60 р.

Картина

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
Ваза

15 р.

Ваза

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Рамка на 3 фото новая

20 р.

Рамка на 3 фото новая

Минская, Червень

badge-icon
badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Ваза напольная

60 р.

Ваза напольная

Могилев

badge-icon
badge-icon
Статуэтка Анубиса

20 р.

Статуэтка Анубиса

Минская, Борисов

badge-icon
Подхваты для штор

15 р.

Подхваты для штор

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Фоторамка

15 р.

Фоторамка

Минск, Московский

badge-icon
Картина

60 р.

Картина

Гродно

badge-icon
badge-icon
Картина

37 р.

Картина

Минск, Октябрьский

badge-icon
Ваза и другое

Договорная

Ваза и другое

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Статуэтка дракона

3 р.

Статуэтка дракона

Витебская, Новополоцк

Подвески пасхальные и в винтажном стиле

12 р.

Подвески пасхальные и в винтажном стиле

Минск, Московский

Продаётся зеркало с подсветкой

150 р.

Продаётся зеркало с подсветкой

Минск, Фрунзенский

Свеча Ветивер, Лимон Zielinski & Rozen 170 гр

120 р.

Свеча Ветивер, Лимон Zielinski & Rozen 170 гр

Минск, Первомайский

badge-icon
Резная рама под зеркало

100 р.

Резная рама под зеркало

Минск, Советский

Статуэтка Мишка

10 р.

Статуэтка Мишка

Минск, Партизанский

Ширма деревянная

200 р.

Ширма деревянная

Витебск

badge-icon
Картина акрил

55 р.

Картина акрил

Минск, Октябрьский

badge-icon
Картина в детскую комнату

30 р.

Картина в детскую комнату

Гомель

badge-icon
Картина модульная

50 р.

Картина модульная

Минск, Московский

badge-icon
Искусственные цветы, гвоздики

5 р.

Искусственные цветы, гвоздики

Минск, Московский

badge-icon
Рисунок картина на бумаге А5 оригинал в рамке А4

200 р.

Рисунок картина на бумаге А5 оригинал в рамке А4

Минск, Центральный

badge-icon
Искусственные цветы, 3 ветки

3 р.

Искусственные цветы, 3 ветки

Минск, Московский

badge-icon
Самовары электрические

35 р.

Самовары электрические

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Зеркало

Договорная

Зеркало

Брест

Статуэтка из Питера

20 р.

Статуэтка из Питера

Гомель

badge-icon
Картина вышитая'' Золотая осень''. И.Левитан

55 р.

Картина вышитая'' Золотая осень''. И.Левитан

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Фоторамки 11 штук

70 р.

Фоторамки 11 штук

Гомель

badge-icon
Зеркало

30 р.

Зеркало

Минск, Заводской

Подставка под цветы

55 р.

Подставка под цветы

Витебск

badge-icon
badge-icon
Зеркало Пинскдрев

250 р.

Зеркало Пинскдрев

Минск, Московский

Ваза

25 р.

Ваза

Витебск

badge-icon
Ваза

20 р.

Ваза

Витебск

badge-icon
Статуэтка. Благовония с подставкой в виде дракона.

5 р.

Статуэтка. Благовония с подставкой в виде дракона.

Минск, Центральный

Конфетница икорница

15 р.

Конфетница икорница

Витебск

badge-icon
Магниты дерево

7 р.

Магниты дерево

Витебск

Свеча из соевого воска

5 р.

Свеча из соевого воска

Гомель

Часы будильник термометр календарь подсветка

12 р.

Часы будильник термометр календарь подсветка

Минск, Первомайский

Картина

100 р.

Картина

Брест

badge-icon
badge-icon
Сувенир деревянный и глиняный

5 р.

Сувенир деревянный и глиняный

Брест

Ваза ромашка

5 р.

Ваза ромашка

Брест

badge-icon
Ручная работа

55 р.

Ручная работа

Гродно

Картина водопад

15 р.

Картина водопад

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Парящее зеркало

190 р.

Парящее зеркало

Минск, Заводской

Статуэтка

10 р.

Статуэтка

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Картины ручной работы

40 р.

Картины ручной работы

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Картины с янтаря

5 р.

Картины с янтаря

Брест

badge-icon
ВОЛШЕБНАЯ ПАСХА

55 р.

ВОЛШЕБНАЯ ПАСХА

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Зеркало 100*80

265 р.

Зеркало 100*80

Минск, Первомайский

Иконы

50 р.

Иконы

Минская, Столбцы

badge-icon
badge-icon
Вазы 2 шт.

5 р.

Вазы 2 шт.

Гомель

Цветок искусственный с соломенной корзинкой

12 р.

Цветок искусственный с соломенной корзинкой

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Букет Розы 9 голов 48 см

13 р.

Букет Розы 9 голов 48 см

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Букет с розой 7 голов 40 см

10 р.

Букет с розой 7 голов 40 см

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Букет иск тюльпанов 24 шт

25 р.

Букет иск тюльпанов 24 шт

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Букет Розы с гипсофилой 18 голов

22 р.

Букет Розы с гипсофилой 18 голов

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Пионы крупные 70 см

20 р.

Пионы крупные 70 см

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Роза искусственная 72 см

4.50 р.

Роза искусственная 72 см

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рейка для подрамника

1.60 р.

Рейка для подрамника

Гомель

Доставка по Беларуси
Подрамник для натяжки холста

Договорная

Подрамник для натяжки холста

Гомель

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшкиУход за комнатными растениями
Бытовые услуги
Ремонт мебели