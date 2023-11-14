Прочие сельхоз животные в Быхове
20 р.
петухи
Минск, Ленинский
40 р.
Курица + петух Лакеданзи
Минская, Другие города
Бесплатно
Котенок в добрые руки
Могилев
13 р.
Индейка
Минская, Копыль
10 р.
Индюки , кролики
Брестская, Ляховичи
20 р.
Курочки Борковская Барвистая 2+1
Брест
Договорная
Петушки
Минская, Несвиж
5 р.
Перепела (техасский белый)
Брестская, Барановичи
300 р.
овцы
Брестская, Кобрин
10 р.
Кролик
Минская, Молодечно
Договорная
Козы нубийской и альпийской породы
Витебская, Полоцк
15 р.
ПЛЕМЕННЫЕ КРОЛИКИ (от европейских производителей)
Могилевская, Горки
13 р.
Овец на мясо и развод
Витебск
Бесплатно
Корма для животных и птиц
Гомельская, Житковичи
Договорная
Прибор для убоя
Брестская, Барановичи
700 р.
Барашки
Минская, Другие города
170 р.
Животные поросята
Могилевская, Горки
Договорная
Животные
Минская, Слуцк
180 р.
Продам 2 молодых 9 месячных баранчика
Гродненская, Мосты
Договорная
Продам кабана,живым весом ,или разрубом
Брестская, Другие города
14 р.
Баранина
Минск, Московский
Договорная
Молодые овцы
Брестская, Дрогичин
150 р.
Сельхозживотные
Могилев
4.50 р.
Яйцо
Брестская, Барановичи
350 р.
Парки
Минская, Столбцы
600 р.
Баран на племя курдюк
Брестская, Пружаны
Договорная
Продам овец
Минская, Узда
Договорная
Коза покрытая второй раз
Могилевская, Хотимск
0.25 р.
Живец плотва
Брестская, Дрогичин
10 р.
Петух
Витебская, Орша
Бесплатно
Еда для щуки
Могилевская, Горки
Договорная
Кролик бельгийских фландр
Брестская, Кобрин
Договорная
Обмен на Сельхоз Животных
Витебск
150 р.
Поросята кармалы
Могилевская, Бобруйск
200 р.
Овцы
Минская, Столбцы
3 500 р.
Ярки Дорпер
Брест
Договорная
ЦЕСАРКИ семья ЦЕСАРОК
Минская, Минский район
150 р.
Продам Барана
Минская, Крупки
12 р.
Продам баранину
Брестская, Каменец
2 200 р.
Бычок
Гомель
Договорная
Овцы и баран эдильбаевской породы
Могилев
Договорная
Молодняк нутрии
Гомельская, Речица
Договорная
Козёл
Гомельская, Жлобин
Договорная
Козы
Витебская, Чашники
150 р.
Нутрии
Гомельская, Жлобин
10 р.
Коза дойная
Брестская, Кобрин
Договорная
Свижина
Гомельская, Мозырь
0.15 р.
Картофель мелкий+семянка
Минская, Несвиж
50 р.
Гуси, гусятина.
Минская, Старые Дороги
15 р.
Нутрии
Гродненская, Волковыск
Договорная
Солома нужна с доставкой
Минская, Воложин
Договорная
Петухи молодые, 4.5 мес.
Минская, Несвиж
350 р.
Ярочки кросс дорпера 75%
Гродно
Бесплатно
Продам козу пескоструй
Гродненская, Мосты
Договорная
Самки
Гродненская, Ивье
6 р.
Овцы
Витебская, Шарковщина
Договорная
СОКОЛ ВЕТ
Минск, Центральный
Бесплатно
Продам свинью
Витебск