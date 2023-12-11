Работа в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе в Брестской области
700 р.
Требуется Администратор в хостел
Нужен администратор в хостел. Обязанности: Заселение гостей; Прием оплаты; Помощь горничной в перестилании кроватей, когда много выселений. Ведение групп в соцсетях. Можно без опыта Требования: аккур...
Брест
900 р.
Помощник повара
В мини-кафе в центре города Бреста (возле ЦУМа) требуется помощник повара. Направление блины. Опыт работы не обязателен. Бесплатное обучение. ЗП от 900р. Все подробности по номеру.
Брест
800 р.
Бармен-официант
В мини-кафе в центре города Бреста (возле ЦУМа) требуется бармен-официант. Все подробности по телефону.
Брест
1 200 р.
Требуются
Срочно требуется повар. Новое уютное кафе в центре города. Молодой дружный коллектив. Полный соцпакет. Удобный график работы.Размер заработной платы определяется по итогам собеседования.Возможна подра...
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Работа
Повар- шаурмист. Желательно девушки возрастом от 19 до 40лет
Брест
1 200 р.
Работа Поваром
-Срезка мяса -Приготовление, отдача полуфабрикатов, приготовление блюд согласно тех.картам (шаурма). -поддержание порядка на рабочем месте
Брест
800 р.
Повар
Требования к кандидату: коммуникабельность, исполнительность наличие санитарной справки либо возможность ее сделать стремление к профессиональному росту Должностные обязанности: приготовление блюд п...
Брест
600 р.
Кассир в точку общественного питания
Обязанности: работа с кассовым аппаратом и банковским терминалом уборка и поддержание в чистоте рабочего места упаковка и подача товара общение с клиентами заполнение ежедневной отчетности Требования:...
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется повар
В кафе требуется повар. Возможна подработка либо совмещение. Опыт работы обязателен. Возраст от 25-55 лет. З/П от 1000-1500 рублей.
Брестская, Барановичи
Договорная
Горничная
Приглашаем горничную для уборки квартир. В ваши обязанности будет входить: - уборка квартир (сухая/влажная уборка, глажка); - контроль целостности мебели и оборудования квартиры. Требования: - желател...
Брест
350 р.
Администратор-горничная в г. Ганцевичи
ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...
Брестская, Ганцевичи
Договорная
повар-подработка
Повар для работы вахтовым методом (возможна только подработка - декабрь). Размер оплаты- договорная
Брест
1 400 р.
ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
В МИНИ ГОСТИНИЦУ В МИНСКЕ (м-н Малиновка) ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ, ЖЕНЩИНА ОТ 30 ДО 55 ЛЕТ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ГЛАЖКА, УБОРКА НОМЕРОВ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОБЪЕМ РАБОТЫ НЕ БОЛЬШОЙ. ПОЛНАЯ ЗАНЯТ...
Минск, Московский
1 200 р.
Повар
В кафе быстрого питания требуются повара Обязанности: Приготовление блюд согласно технологическим картам (шаурма, сэндвичи, хот-доги, бургеры, фритюр) Упаковка готовой продукции Заготовка и маркировка...
Витебск
Договорная
Требуются официанты
Требуются официанты для обслуживания свадеб и банкетов
Могилев
Договорная
Повар
Требуется повар,график 3/3 С 10:00-23:00 Направление пиццы и фастфуд Зп 900
Гродно
Договорная
Уборщица- посудомойка
В кафе требуется уборщица- посудомойка. С 7 до 16. Суббота, воскресенье выходные.
Гродно
1 300 р.
Помощница по хозяйству
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ, ЖЕНЩИНА ОТ 30 ДО 55 ЛЕТ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ГЛАЖКА, ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ. РАБОТА ЧЕРЕЗ ДЕНЬ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. МИНСК, М-Н МАЛИНОВКА....
Минск, Московский
Договорная
Требуется Заготовщик
Требуется заготовщик в пекарню Требования Поддержание чистоты Изготовление полуфабрикатов
Витебск
Договорная
Требуется хозяюшка на Усадьбу
На усадьбу требуется женщина. Уборка, мытьё посуды- вообщем женские домашние хлопоты! Все вопросы по телефону! Рассмотрим вариант и подработок! Нам важно чт-пт-сб! Зарплата варьируется от банкетов! Ни...
Могилев
Договорная
Администратор-горничная в Корме, Чечерске
Требуется горничная в Корме, Чечерске. В ваши функции будет входить заселение и выселение гостей, уборка квартир после проживания со сменой постельного белья, решение мелких бытовых вопросов. Плавающ...
Гомельская, Корма
Договорная
Требуется администратор-горничная в г. Смолевичи
Требуется горничная в г. Смолевичи. В ваши функции будет входить заселение и выселение гостей, уборка квартир после проживания со сменой постельного белья, решение мелких бытовых вопросов Плавающий гр...
Минская, Смолевичи
Договорная
Требуется горничная-администратор в г. Жодино
Требуется горничная в г. Жодино. В ваши функции будет входить заселение и выселение гостей, уборка квартир после проживания со сменой постельного белья, решение мелких бытовых вопросов Плавающий графи...
Минская, Жодино
700 р.
Требуется уборщица
Требуется горничная в дом отдыха.Требования: ответственность, исполнительность, трудолюбие. Обязанности: уборка номеров.Условия: официальное оформление, стабильный оклад, Место работы - 25 км от Вите...
Витебск
1 200 р.
Горничная для уборки квартир гостиничного типа
Требования к кандидату: Порядочность, аккуратность. Должностные обязанности: Уборка квартир гостиничного типа, смена белья, полотенец. Работа с 10 до 17.00 (в среднем). Один выходной в неделю - день н...
Минская, Минский район
1 400 р.
Администратор в апартаменты гостиничного типа
Работа 2 через 2 с 10.00 до 22.00 (возможны смены с 8.00 до 20.00 и с 9.00 до 21.00) Офис в центре города Официальное трудоустройство Обучение - 1-2 недели. Испытательный срок - 1 месяц. Обширная сист...
Минск, Центральный
Договорная
Танцовщицы Go-go в ночной клуб
На постоянную работу в ночной клуб требуются танцовщицы Go-Go. Работа в вечерние и ночные смены. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. Звонить с 9 до 19.
Витебск
1 300 р.
ПОВАР
МАМА ДОМА Минск Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, сменный график Возможна подработка: по выходным «МАМА ДОМА» - сеть ресторанов на фудкортах крупнейших торговых центров Беларуси. Ф...
Минск, Ленинский
1 300 р.
Вакансия
В Пекарню требуется ФОРМОВЩИК ТЕСТА, график разный : 5/2, 2/2, 3/3(на выбор). Пекарен несколько, поэтому звоните, подберем для вас удобный адрес.
Минск, Центральный
1 050 р.
Повар или ученик повара (японская и паназиатская к
Обязанности: - Приготовление блюд японской и азиатской кухни. - Работа согласно стандартам компании. - Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте Требования: - Опыт работы суши поваром от 6 месяц...
Витебск
700 р.
Мойщица посуды
В кафе в центре города на постоянную работу приглашаем мойщица посуды Ищем самую лучшую хозяюшку ( мойщица посуды) Условия : График 5/2 2 дня первая с 8-17 и 2 дня вторая смена с 15-22.45 . Сб и в...
Витебск
Договорная
Официант в заведение
На постоянную работу требуются официанты дневные и ночные. Работа по графику. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. звонить в будни с 9 до 18.
Витебск
Договорная
Повар
В новое кафе в городе Борисове ищем повара восточной кухни с умением готовить самсу, плов, шашлык и другие блюда. Важно: умение работать с тандыром, желание обучаться. Официальное трудоустройство, по...
Минская, Борисов
900 р.
Горничная
Компания по сдаче апартаментов класса "Люкс" приглашает в свой дружный коллектив работоспособную/ого и ответственную/ого клининг-сотрудницу/сотрудника! Если Вы энергичны и дисциплинированны, пунктуаль...
Гродно
50 р.
Повар шаурмист
Требуется повар шаурмист в мини-кафе шаурма. Требования: чистота на рабочем месте Соблюдение норм СЭС Трудолюбие Желание развиваться и поднимать уровень своего мастерства. От нас Питание Официальн...
Витебск
900 р.
В кафе требуется повар
Кафе приглашает на работу повара. Хороший коллектив, нет текучки кадров. График 2/2, режим работы с 7-30 до 15-30. З/П 900 руб на руки.
Могилев
Договорная
В закусочную на временную работу требуется бармен
Закусочной "Над Сожем" на временную работу требуется бармен. Мы, закусочная "Над Сожем", располагающаяся на ул. Трудовая 3 (троллейбусная остановка "Площадь Ленина"), ищем в свою команду бармена-про...
Гомель
5 р.
Повар на рождественские праздники
Работа на советской площади. Рождественская ярмарка. Повар . Фастфуд , горячие напитки
Гродно
650 р.
Клинер
Требуется КЛИНЕР График работы 2\2 График работы 5/2 Или для разовых подработок (подстраховка) Сфера: посуточная аренда квартир. Адреса квартир: ул. Кедышко ул. Калинина пр.Независимости ул. Широк...
Минск, Первомайский
800 р.
Горничная
Требуется горничная, занятость полная. Без вредных привычек. Только звонить.
Могилев
450 р.
Уборщица-мойщица посуды
Уборка помещений бара , прилегающей территории, мойка посуды.
Гомель
1 200 р.
Требуется курьер с личным автом
Требуется курьер на своем авто в кафе, оплата 2р час, каждая доставка от 4-7р, заказов в среднем 15-25. Бесплатный обед суп,салат, горячее, горячий напиток. График с 12:00 до 21:00
Витебск
2 000 р.
ПЕКАРЬ
Приглашаем к сотрудничеству ПЕКАРЯ. Человека, который любит и умеет печь хлеб. Того, кто знает как правильно печь хороший, качественный хлеб. Мы со своей стороны гарантируем официальное трудоустройст...
Витебск
1 000 р.
Ищу бармена в бар в Жодино
Ищу бармена. Жодино. Только с опытом ср,чт, вс - с 18 до 02 пт, сб - с 18 до 04 Бармены работают как за станцией, так и в зале, мы работаем без официантов, чтобы бармены на прямую могли влиять на сво...
Минская, Жодино
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Минск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Минск, рес...
Минск, Центральный
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Жодино, ре...
Минская, Жодино
1 100 р.
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...
Могилевская, Бобруйск
1 100 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Гомель
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Гомель, ре...
Гомель
1 300 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Борисов
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Борисов, р...
Минская, Борисов
1 100 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Могилев, р...
Могилев
Договорная
Повар на постоянную работу в ресторане Водолей
Повар на постоянную работу в ресторане Водолей
Гомель
Договорная
Официант
В кафе «Палермо» ул. Якубовского д.44 на постоянную работу требуется официант, оплата почасовая, опыт работы не обязательно, с 18 лет
Могилев
1 000 р.
Администратор
Набираем в суши бар команду дружелюбных людей, которые хотят работать и понимают, что кухня - это общая работа, и что только дружным коллективом можно работать и готовить весело и вкусно) -опыт работ...
Могилев
Вакансии в других регионах
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Минск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Минск, рес...
Минск, Центральный
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Жодино, ре...
Минская, Жодино
1 100 р.
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...
Могилевская, Бобруйск
1 100 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Гомель
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Гомель, ре...
Гомель
1 300 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Борисов
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Борисов, р...
Минская, Борисов
1 100 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Могилев, р...
Могилев