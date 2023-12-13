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Работа, бизнес, учёба в Брестской области

Водитель - курьер
vip

4 000 р.

Водитель - курьер

Брест

Водитель категории С
vip

4 500 р.

Водитель категории С

Брестская, Барановичи

Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

1 254 р.

Водитель погрузчика - комплектовщик

Брестская, Барановичи

Договорная

Работа

Брестская, Барановичи

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

Брестская, Пинск

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Договорная

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Брестская, Пинск

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Договорная

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Брестская, Пинск

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Договорная

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Брестская, Пинск

Требуются сантехники

Договорная

Требуются сантехники

Брестская, Пинск

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА

Брестская, Пинск

Требуется кладовщик СРОЧНО

Договорная

Требуется кладовщик СРОЧНО

Брест

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

Договорная

Аутсортинговые и консалтинговые услуги

Брестская, Пинск

Швея

1 500 р.

Швея

Брест

Каменщик

2 000 р.

Каменщик

Брест

Каркасник

1 500 р.

Каркасник

Брест

1 500 р.

Обойщик мебели

Брест

1 500 р.

Электрогазосварщик

Брест

Преподаватель курсов Таможенное оформление

Договорная

Преподаватель курсов Таможенное оформление

Брест

Автослесарь (установка автостекла)

2 200 р.

Автослесарь (установка автостекла)

Брест

1 700 р.

Слесарь-электрик по ремонту кранбалок

Брестская, Пинск

Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.

Договорная

Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.

Брест

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 500 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Брест

Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра

Договорная

Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра

Брест

Ищу работу, подработку

Договорная

Ищу работу, подработку

Брест

Требуется водителя на Мини-экскаватор

Договорная

Требуется водителя на Мини-экскаватор

Брестская, Барановичи

Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик

Договорная

Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик

Брестская, Барановичи

Требуется Сварщик

Договорная

Требуется Сварщик

Брестская, Барановичи

1 500 р.

Требуется

Брестская, Барановичи

Подсобный рабочий

1 300 р.

Подсобный рабочий

Брест

Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

3 000 р.

Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Инфографика

Договорная

Инфографика

Брестская, Барановичи

Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом

Договорная

Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом

Брестская, Барановичи

Работа

Договорная

Работа

Брест

Сантехник.

Договорная

Сантехник.

Брестская, Жабинка

Договорная

Ищу подработку с ежедневной оплатой

Брест

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Договорная

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Брестская, Пинск

Договорная

Работа

Брестская, Пинск

Договорная

Разнорабочий

Брестская, Барановичи

Слесарь по обслуживанию газового оборудования

1 000 р.

Слесарь по обслуживанию газового оборудования

Брестская, Иваново

Договорная

няня

Брестская, Барановичи

Специалист на ПВЗ в OZON

Договорная

Специалист на ПВЗ в OZON

Брест

Договорная

Ищу работу

Брестская, Барановичи

Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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