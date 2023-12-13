Работа, бизнес, учёба в Брестской области
4 000 р.
Водитель - курьер
Брест
4 500 р.
Водитель категории С
Брестская, Барановичи
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа
Брестская, Барановичи
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Брест
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Аутсортинговые и консалтинговые услуги
Брестская, Пинск
1 500 р.
Швея
Брест
2 000 р.
Каменщик
Брест
1 500 р.
Каркасник
Брест
1 500 р.
Обойщик мебели
Брест
1 500 р.
Электрогазосварщик
Брест
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
Брест
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Брест
1 700 р.
Слесарь-электрик по ремонту кранбалок
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.
Брест
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Брест
Договорная
Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра
Брест
Договорная
Ищу работу, подработку
Брест
Договорная
Требуется водителя на Мини-экскаватор
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется Сварщик
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется
Брестская, Барановичи
1 300 р.
Подсобный рабочий
Брест
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Брестская, Барановичи
Договорная
Инфографика
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа
Брест
Договорная
Сантехник.
Брестская, Жабинка
Договорная
Ищу подработку с ежедневной оплатой
Брест
Договорная
ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли
Брестская, Пинск
Договорная
Работа
Брестская, Пинск
Договорная
Разнорабочий
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Слесарь по обслуживанию газового оборудования
Брестская, Иваново
Договорная
няня
Брестская, Барановичи
Договорная
Специалист на ПВЗ в OZON
Брест
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев